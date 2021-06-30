https://ria.ru/20210630/statya-1739198384.html

Путин пообещал написать статью об истории России и Украины

Путин пообещал написать статью об истории России и Украины - РИА Новости, 30.06.2021

Путин пообещал написать статью об истории России и Украины

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что напишет аналитическую статью про историю России и Украины. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:39

2021-06-30T12:39

2021-06-30T13:00

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

владимир путин

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739170278_136:544:2809:2048_1920x0_80_0_0_6ba51b7089da2b0fbce0fe3dc866781b.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что напишет аналитическую статью про историю России и Украины."Я уже думал над этим - я статью напишу отдельную, напишу отдельную такую аналитическую статью, и надеюсь, что и в России, и Украине с ней познакомятся люди. Я изложу свое отношение к этому делу", - сказал Путин во время прямой линии.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210630/putin-1739200297.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, украина, в мире