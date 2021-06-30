https://ria.ru/20210630/statya-1739198384.html
Путин пообещал написать статью об истории России и Украины
Путин пообещал написать статью об истории России и Украины - РИА Новости, 30.06.2021
Путин пообещал написать статью об истории России и Украины
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что напишет аналитическую статью про историю России и Украины. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:39
2021-06-30T12:39
2021-06-30T13:00
прямая линия с владимиром путиным — 2021
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что напишет аналитическую статью про историю России и Украины."Я уже думал над этим - я статью напишу отдельную, напишу отдельную такую аналитическую статью, и надеюсь, что и в России, и Украине с ней познакомятся люди. Я изложу свое отношение к этому делу", - сказал Путин во время прямой линии.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин, украина, в мире
Путин пообещал написать статью об истории России и Украины
12:39 30.06.2021 (обновлено: 13:00 30.06.2021)
Путин пообещал написать аналитическую статью про историю России и Украины