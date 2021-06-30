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Путин надеется на улучшение отношений России с США

Путин надеется на улучшение отношений России с США - РИА Новости, 30.06.2021

Путин надеется на улучшение отношений России с США

Президент РФ Владимир Путин надеется, что отношения между Россией и США войдут в нормальные рамки, заявил он в ходе прямой линии. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T14:37

2021-06-30T14:37

2021-06-30T14:54

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2021

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прямая линия с владимиром путиным

сша

политика

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что отношения между Россией и США войдут в нормальные рамки, заявил он в ходе прямой линии."Я очень рассчитываю на то, что все-таки (к США придет - ред.) осознание того, что мир меняется. И в этом меняющемся мире произойдет переосмысление своих собственных приоритетов и интересов, и приведет к тому что все-таки мировое устройство примет более благообразные характер, а отношения наши, в том числе с Соединенными Штатами, войдут в нормальные рамки", - сказал Путин.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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