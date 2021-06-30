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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/ssha-1739230068.html
Путин надеется на улучшение отношений России с США
Путин надеется на улучшение отношений России с США - РИА Новости, 30.06.2021
Путин надеется на улучшение отношений России с США
Президент РФ Владимир Путин надеется, что отношения между Россией и США войдут в нормальные рамки, заявил он в ходе прямой линии. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:37
2021-06-30T14:54
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
прямая линия с владимиром путиным
сша
политика
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что отношения между Россией и США войдут в нормальные рамки, заявил он в ходе прямой линии."Я очень рассчитываю на то, что все-таки (к США придет - ред.) осознание того, что мир меняется. И в этом меняющемся мире произойдет переосмысление своих собственных приоритетов и интересов, и приведет к тому что все-таки мировое устройство примет более благообразные характер, а отношения наши, в том числе с Соединенными Штатами, войдут в нормальные рамки", - сказал Путин.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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владимир путин, россия, прямая линия с владимиром путиным, сша, политика
Путин надеется на улучшение отношений России с США
14:37 30.06.2021 (обновлено: 14:54 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин надеется, что отношения России с США войдут в нормальные рамки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что отношения между Россией и США войдут в нормальные рамки, заявил он в ходе прямой линии.
"Я очень рассчитываю на то, что все-таки (к США придет - ред.) осознание того, что мир меняется. И в этом меняющемся мире произойдет переосмысление своих собственных приоритетов и интересов, и приведет к тому что все-таки мировое устройство примет более благообразные характер, а отношения наши, в том числе с Соединенными Штатами, войдут в нормальные рамки", - сказал Путин.
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