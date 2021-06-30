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Итальянская фармкомпания ждет скорого одобрения производства "Спутника V"
Итальянская фармкомпания ждет скорого одобрения производства "Спутника V" - РИА Новости, 30.06.2021
Итальянская фармкомпания ждет скорого одобрения производства "Спутника V"
Президент итальянской-швейцарской фармацевтической компании Adienne Pharma&Biotech Антонио Ди Наро надеется, что медицинский регулятор Италии выдаст необходимую РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T20:42
2021-06-30T20:42
2021-06-30T20:42
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
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российский фонд прямых инвестиций
швейцария
италия
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РИМ, 30 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Президент итальянской-швейцарской фармацевтической компании Adienne Pharma&Biotech Антонио Ди Наро надеется, что медицинский регулятор Италии выдаст необходимую сертификацию для производства российской вакцины "Спутник V" до конца года."Я надеюсь увидеть инспекторов агентства Aifa в конце октября-в ноябре. Наши временные рамки длительные, но мы их соблюдаем", - сказал Ди Наро РИА Новости.По словам Ди Наро, Adienne начала пробное производство опытных доз российской вакцины "две с лишним" недели назад."Клеткам, когда их ставят в реактор, нужно три недели, чтобы вырасти, затем их еще надо инфицировать вирусом", - сказал президент компании со штаб-квартирой в Швейцарии. Он отметил, что мощности Adienne в провинции Монца-э-Брианца готовы к производству препарата."Мы рассчитываем, что вся операция завершится до конца года. Если Aifa даст добро, мы сможем разместить пробные дозы на рынке", - сказал Ди Наро.В марте Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве вакцины "Спутник V" в Италии. Договоренность предусматривает производство 10 миллионов доз.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, швейцария, италия, в мире
Итальянская фармкомпания ждет скорого одобрения производства "Спутника V"
Глава фармкомпании Adienne ждет, что в Италии одобрят производство "Спутника V" до конца года