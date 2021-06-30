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Итальянская фармкомпания ждет скорого одобрения производства "Спутника V"
Итальянская фармкомпания ждет скорого одобрения производства "Спутника V" - РИА Новости, 30.06.2021
Итальянская фармкомпания ждет скорого одобрения производства "Спутника V"
Президент итальянской-швейцарской фармацевтической компании Adienne Pharma&Biotech Антонио Ди Наро надеется, что медицинский регулятор Италии выдаст необходимую РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T20:42
2021-06-30T20:42
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
швейцария
италия
в мире
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РИМ, 30 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Президент итальянской-швейцарской фармацевтической компании Adienne Pharma&amp;Biotech Антонио Ди Наро надеется, что медицинский регулятор Италии выдаст необходимую сертификацию для производства российской вакцины "Спутник V" до конца года."Я надеюсь увидеть инспекторов агентства Aifa в конце октября-в ноябре. Наши временные рамки длительные, но мы их соблюдаем", - сказал Ди Наро РИА Новости.По словам Ди Наро, Adienne начала пробное производство опытных доз российской вакцины "две с лишним" недели назад."Клеткам, когда их ставят в реактор, нужно три недели, чтобы вырасти, затем их еще надо инфицировать вирусом", - сказал президент компании со штаб-квартирой в Швейцарии. Он отметил, что мощности Adienne в провинции Монца-э-Брианца готовы к производству препарата."Мы рассчитываем, что вся операция завершится до конца года. Если Aifa даст добро, мы сможем разместить пробные дозы на рынке", - сказал Ди Наро.В марте Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&amp;Biotech подписали соглашение о производстве вакцины "Спутник V" в Италии. Договоренность предусматривает производство 10 миллионов доз.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, швейцария, италия, в мире
Итальянская фармкомпания ждет скорого одобрения производства "Спутника V"
20:42 30.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАмпулы с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампулы с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Глава фармкомпании Adienne ждет, что в Италии одобрят производство "Спутника V" до конца года

Читать ria.ru в
РИМ, 30 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Президент итальянской-швейцарской фармацевтической компании Adienne Pharma&Biotech Антонио Ди Наро надеется, что медицинский регулятор Италии выдаст необходимую сертификацию для производства российской вакцины "Спутник V" до конца года.
"Я надеюсь увидеть инспекторов агентства Aifa в конце октября-в ноябре. Наши временные рамки длительные, но мы их соблюдаем", - сказал Ди Наро РИА Новости.
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По словам Ди Наро, Adienne начала пробное производство опытных доз российской вакцины "две с лишним" недели назад.
"Клеткам, когда их ставят в реактор, нужно три недели, чтобы вырасти, затем их еще надо инфицировать вирусом", - сказал президент компании со штаб-квартирой в Швейцарии. Он отметил, что мощности Adienne в провинции Монца-э-Брианца готовы к производству препарата.
"Мы рассчитываем, что вся операция завершится до конца года. Если Aifa даст добро, мы сможем разместить пробные дозы на рынке", - сказал Ди Наро.
В марте Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве вакцины "Спутник V" в Италии. Договоренность предусматривает производство 10 миллионов доз.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийШвейцарияИталияВ мире
 
 
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