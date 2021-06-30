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Россия и Турция продолжают переговоры по производству "Спутника V"
Россия и Турция продолжают переговоры по производству "Спутника V" - РИА Новости, 30.06.2021
Россия и Турция продолжают переговоры по производству "Спутника V"
Россия и Турция работают над вопросом производства российской вакцины "Спутник V", заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в среду. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:18
2021-06-30T17:36
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
мевлют чавушоглу
вакцина "спутник v"
россия
турция
в мире
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АНКАРА, 30 июн – РИА Новости. Россия и Турция работают над вопросом производства российской вакцины "Спутник V", заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в среду."Российская вакцина "Спутник V" поступила в Турцию ... По теме совместного производства вакцины наши соответствующие ведомства продолжают работать", - сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с его российским коллегой Сергеем Лавровым в Анталье. Трансляцию вел телеканал TRT.
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коронавирус covid-19, мевлют чавушоглу, вакцина "спутник v", россия, турция, в мире
Россия и Турция продолжают переговоры по производству "Спутника V"
17:18 30.06.2021 (обновлено: 17:36 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник Лайт"
Российская вакцина Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Чавушоглу заявил, что Россия и Турция продолжают переговоры по производству "Спутника V"

Читать ria.ru в
АНКАРА, 30 июн – РИА Новости. Россия и Турция работают над вопросом производства российской вакцины "Спутник V", заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в среду.
"Российская вакцина "Спутник V" поступила в Турцию ... По теме совместного производства вакцины наши соответствующие ведомства продолжают работать", - сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с его российским коллегой Сергеем Лавровым в Анталье. Трансляцию вел телеканал TRT.
Разгрузка первой партии российской вакцины от коронавируса Спутник V в аэропорту Манас в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 16:43
Турция получила первую партию вакцины "Спутник V"
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Мевлют ЧавушоглуВакцина "Спутник V"РоссияТурцияВ мире
 
 
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