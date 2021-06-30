https://ria.ru/20210630/sputnik-1739275231.html

Россия и Турция продолжают переговоры по производству "Спутника V"

Россия и Турция продолжают переговоры по производству "Спутника V" - РИА Новости, 30.06.2021

Россия и Турция продолжают переговоры по производству "Спутника V"

Россия и Турция работают над вопросом производства российской вакцины "Спутник V", заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в среду. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T17:18

2021-06-30T17:18

2021-06-30T17:36

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

мевлют чавушоглу

вакцина "спутник v"

россия

турция

в мире

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АНКАРА, 30 июн – РИА Новости. Россия и Турция работают над вопросом производства российской вакцины "Спутник V", заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в среду."Российская вакцина "Спутник V" поступила в Турцию ... По теме совместного производства вакцины наши соответствующие ведомства продолжают работать", - сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с его российским коллегой Сергеем Лавровым в Анталье. Трансляцию вел телеканал TRT.

https://ria.ru/20210614/sputnik-1736963441.html

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турция

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коронавирус covid-19, мевлют чавушоглу, вакцина "спутник v", россия, турция, в мире