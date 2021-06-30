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В Нью-Дели началась вакцинация "Спутником V"

В Нью-Дели началась вакцинация "Спутником V" - РИА Новости, 30.06.2021

В Нью-Дели началась вакцинация "Спутником V"

Вакцинация от коронавируса с использованием российской вакцины "Спутник V" началась в Нью-Дели, сообщил журналистам главный врач Batra Hospital Шив Чаран Лал... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:42

2021-06-30T12:42

2021-06-30T12:42

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

нью-дели

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ 30 июн – РИА Новости. Вакцинация от коронавируса с использованием российской вакцины "Спутник V" началась в Нью-Дели, сообщил журналистам главный врач Batra Hospital Шив Чаран Лал Гупта."Сейчас в СМИ много информации о вакцинах. Индийцы читают газеты, смотрят телевизор, и все знают, какую эффективность имеет каждая вакцина. И все понимают, что эффективность "Спутника V" более 90% - это очень большая эффективность", - сказал он.Российская вакцина "Спутник V" – одна из трех разрешенных для экстренного применения властями Индии. Помимо нее также одобрены индийский вариант "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и отечественная вакцина Covaxin.Гупта отметил, что стоимость прививки российской вакциной составляет 1145 рупий (15,4 доллара)."Мы делаем до 400 прививок российской вакциной в день. Для вакцинации необходима регистрация на специальном портале. Сейчас мы прививаем вакциной, сделанной в России, но ожидаем, что в июле "Спутник V" начнут производить и в Индии. В настоящее время 50% людей получают прививку бесплатно по государственной программе, а еще 50% - за деньги", - сказал он.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 30,3 миллиона, выздоровели более 29,4 миллиона, умерли более 398 тысяч, а число получающих лечение снизилось до 537 тысяч человек.

нью-дели

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, нью-дели, индия, в мире