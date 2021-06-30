https://ria.ru/20210630/sputnik-1739199706.html
В Нью-Дели началась вакцинация "Спутником V"
В Нью-Дели началась вакцинация "Спутником V" - РИА Новости, 30.06.2021
В Нью-Дели началась вакцинация "Спутником V"
Вакцинация от коронавируса с использованием российской вакцины "Спутник V" началась в Нью-Дели, сообщил журналистам главный врач Batra Hospital Шив Чаран Лал... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:42
2021-06-30T12:42
2021-06-30T12:42
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
нью-дели
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603675476_0:27:3173:1812_1920x0_80_0_0_94f67a78a2d1191ed6c5c1cd42f6f1c7.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ 30 июн – РИА Новости. Вакцинация от коронавируса с использованием российской вакцины "Спутник V" началась в Нью-Дели, сообщил журналистам главный врач Batra Hospital Шив Чаран Лал Гупта."Сейчас в СМИ много информации о вакцинах. Индийцы читают газеты, смотрят телевизор, и все знают, какую эффективность имеет каждая вакцина. И все понимают, что эффективность "Спутника V" более 90% - это очень большая эффективность", - сказал он.Российская вакцина "Спутник V" – одна из трех разрешенных для экстренного применения властями Индии. Помимо нее также одобрены индийский вариант "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и отечественная вакцина Covaxin.Гупта отметил, что стоимость прививки российской вакциной составляет 1145 рупий (15,4 доллара)."Мы делаем до 400 прививок российской вакциной в день. Для вакцинации необходима регистрация на специальном портале. Сейчас мы прививаем вакциной, сделанной в России, но ожидаем, что в июле "Спутник V" начнут производить и в Индии. В настоящее время 50% людей получают прививку бесплатно по государственной программе, а еще 50% - за деньги", - сказал он.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 30,3 миллиона, выздоровели более 29,4 миллиона, умерли более 398 тысяч, а число получающих лечение снизилось до 537 тысяч человек.
нью-дели
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603675476_442:0:3173:2048_1920x0_80_0_0_23b5c8e17abfb63bba07c3a699708196.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, нью-дели, индия, в мире
В Нью-Дели началась вакцинация "Спутником V"
В Нью-Дели началась вакцинация "Спутником V"
НЬЮ-ДЕЛИ 30 июн – РИА Новости.
Вакцинация от коронавируса с использованием российской вакцины "Спутник V" началась в Нью-Дели
, сообщил журналистам главный врач Batra Hospital Шив Чаран Лал Гупта.
"Сейчас в СМИ много информации о вакцинах. Индийцы читают газеты, смотрят телевизор, и все знают, какую эффективность имеет каждая вакцина. И все понимают, что эффективность "Спутника V" более 90% - это очень большая эффективность", - сказал он.
Российская вакцина "Спутник V" – одна из трех разрешенных для экстренного применения властями Индии
. Помимо нее также одобрены индийский вариант "оксфордской" вакцины от AstraZeneca
под названием Covieshield и отечественная вакцина Covaxin.
Гупта отметил, что стоимость прививки российской вакциной составляет 1145 рупий (15,4 доллара).
"Мы делаем до 400 прививок российской вакциной в день. Для вакцинации необходима регистрация на специальном портале. Сейчас мы прививаем вакциной, сделанной в России
, но ожидаем, что в июле "Спутник V" начнут производить и в Индии. В настоящее время 50% людей получают прививку бесплатно по государственной программе, а еще 50% - за деньги", - сказал он.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 30,3 миллиона, выздоровели более 29,4 миллиона, умерли более 398 тысяч, а число получающих лечение снизилось до 537 тысяч человек.