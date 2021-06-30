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В Нью-Дели началась вакцинация "Спутником V"
В Нью-Дели началась вакцинация "Спутником V" - РИА Новости, 30.06.2021
В Нью-Дели началась вакцинация "Спутником V"
Вакцинация от коронавируса с использованием российской вакцины "Спутник V" началась в Нью-Дели, сообщил журналистам главный врач Batra Hospital Шив Чаран Лал... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:42
2021-06-30T12:42
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
нью-дели
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ 30 июн – РИА Новости. Вакцинация от коронавируса с использованием российской вакцины "Спутник V" началась в Нью-Дели, сообщил журналистам главный врач Batra Hospital Шив Чаран Лал Гупта."Сейчас в СМИ много информации о вакцинах. Индийцы читают газеты, смотрят телевизор, и все знают, какую эффективность имеет каждая вакцина. И все понимают, что эффективность "Спутника V" более 90% - это очень большая эффективность", - сказал он.Российская вакцина "Спутник V" – одна из трех разрешенных для экстренного применения властями Индии. Помимо нее также одобрены индийский вариант "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и отечественная вакцина Covaxin.Гупта отметил, что стоимость прививки российской вакциной составляет 1145 рупий (15,4 доллара)."Мы делаем до 400 прививок российской вакциной в день. Для вакцинации необходима регистрация на специальном портале. Сейчас мы прививаем вакциной, сделанной в России, но ожидаем, что в июле "Спутник V" начнут производить и в Индии. В настоящее время 50% людей получают прививку бесплатно по государственной программе, а еще 50% - за деньги", - сказал он.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 30,3 миллиона, выздоровели более 29,4 миллиона, умерли более 398 тысяч, а число получающих лечение снизилось до 537 тысяч человек.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, нью-дели, индия, в мире
В Нью-Дели началась вакцинация "Спутником V"
12:42 30.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
 Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Владимир Живойинович
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В Нью-Дели началась вакцинация "Спутником V"

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НЬЮ-ДЕЛИ 30 июн – РИА Новости. Вакцинация от коронавируса с использованием российской вакцины "Спутник V" началась в Нью-Дели, сообщил журналистам главный врач Batra Hospital Шив Чаран Лал Гупта.
"Сейчас в СМИ много информации о вакцинах. Индийцы читают газеты, смотрят телевизор, и все знают, какую эффективность имеет каждая вакцина. И все понимают, что эффективность "Спутника V" более 90% - это очень большая эффективность", - сказал он.
Российская вакцина "Спутник V" – одна из трех разрешенных для экстренного применения властями Индии. Помимо нее также одобрены индийский вариант "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и отечественная вакцина Covaxin.
Гупта отметил, что стоимость прививки российской вакциной составляет 1145 рупий (15,4 доллара).
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"Мы делаем до 400 прививок российской вакциной в день. Для вакцинации необходима регистрация на специальном портале. Сейчас мы прививаем вакциной, сделанной в России, но ожидаем, что в июле "Спутник V" начнут производить и в Индии. В настоящее время 50% людей получают прививку бесплатно по государственной программе, а еще 50% - за деньги", - сказал он.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 30,3 миллиона, выздоровели более 29,4 миллиона, умерли более 398 тысяч, а число получающих лечение снизилось до 537 тысяч человек.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Нью-ДелиИндияВ мире
 
 
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