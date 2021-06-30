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Путин рассказал, что привился "Спутником V"

Путин рассказал, что привился "Спутником V" - РИА Новости, 30.06.2021

Путин рассказал, что привился "Спутником V"

Владимир Путин сообщил, что вакцинировался от коронавируса препаратом "Спутник V". РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:20

2021-06-30T12:20

2021-06-30T14:05

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прямая линия с владимиром путиным — 2021

владимир путин

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Путин сообщил, что вакцинировался от коронавируса препаратом "Спутник V"."Тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки Верховный главнокомандующий", — сказал он на прямой линии.Глава государства напомнил, что в обороте на тот момент были только "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", а также подчеркнул, что оба препарата хорошие. Еще президент рассказал, что не столько советовался с врачами, сколько ориентировался на опыт знакомых. В "Спутнике V" его привлек более длительный срок действия.Самочувствие после уколов у Путина было нормальным, только после второго укола незначительно поднималась температура. В заключение российский лидер призвал россиян прививаться.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин признался, какой вакциной привился Президент России Владимир Путин назвал вакцину, которой привился от коронавируса. Об этом он сообщил в среду, 30 июня, во время традиционной прямой линии с гражданами России. 2021-06-30T12:20 true PT0M48S

"В обороте их было две, обе хорошие" – Путин о российских вакцинах Глава государства напомнил, что в обороте на тот момент были только "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", а также подчеркнул, что оба препарата хорошие. 2021-06-30T12:20 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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