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Путин рассказал, что привился "Спутником V"
Путин рассказал, что привился "Спутником V" - РИА Новости, 30.06.2021
Путин рассказал, что привился "Спутником V"
Владимир Путин сообщил, что вакцинировался от коронавируса препаратом "Спутник V". РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:20
2021-06-30T12:20
2021-06-30T14:05
вакцина "спутник v"
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прямая линия с владимиром путиным — 2021
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Путин сообщил, что вакцинировался от коронавируса препаратом "Спутник V"."Тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки Верховный главнокомандующий", — сказал он на прямой линии.Глава государства напомнил, что в обороте на тот момент были только "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", а также подчеркнул, что оба препарата хорошие. Еще президент рассказал, что не столько советовался с врачами, сколько ориентировался на опыт знакомых. В "Спутнике V" его привлек более длительный срок действия.Самочувствие после уколов у Путина было нормальным, только после второго укола незначительно поднималась температура. В заключение российский лидер призвал россиян прививаться.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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Путин признался, какой вакциной привился
Президент России Владимир Путин назвал вакцину, которой привился от коронавируса. Об этом он сообщил в среду, 30 июня, во время традиционной прямой линии с гражданами России.
2021-06-30T12:20
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"В обороте их было две, обе хорошие" – Путин о российских вакцинах
Глава государства напомнил, что в обороте на тот момент были только "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", а также подчеркнул, что оба препарата хорошие.
2021-06-30T12:20
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество, владимир путин
Путин рассказал, что привился "Спутником V"
12:20 30.06.2021 (обновлено: 14:05 30.06.2021)
Путин сообщил, что привился от коронавируса "Спутником V"