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Российские топ-менеджеры ответят на вопросы о пандемии
Российские топ-менеджеры ответят на вопросы о пандемии - РИА Новости, 30.06.2021
Российские топ-менеджеры ответят на вопросы о пандемии
Агентство экономической информации "ПРАЙМ", Ассоциация менеджеров и агентство РИА Новости запускают совместный спецпроект "Точка невозврата". Его цель – собрать РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:28
2021-06-30T15:28
россия
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МОСКВА, 30 июня – РИА Новости. Агентство экономической информации "ПРАЙМ", Ассоциация менеджеров и агентство РИА Новости запускают совместный спецпроект "Точка невозврата". Его цель – собрать и систематизировать мнения кандидатов на включение в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" о том, какие необратимые изменения произошли в бизнесе с приходом пандемии коронавируса.Подобные спецпроекты проводятся уже 6-ой год подряд. В их рамках топ-менеджеры в формате блиц-интервью отвечают на животрепещущие вопросы о влиянии внешних факторов на их бизнес. На сей раз участники опроса расскажут, с какими новыми вызовами они столкнулись в период COVID-19, спровоцировала ли сложившаяся ситуация позитивные изменения и может ли быть найдена какая-то "страховка" на случай возникновения похожих обстоятельств в будущем."Сложно пока полноценно рассуждать о последствиях пандемии в самый разгар третьей волны коронавируса, но, тем не менее, мы живем с этим уже почти полтора года, и большинство компаний адаптировали свою деятельность под сложившиеся обстоятельства. Для многих такие изменения стали залогом выживания и сохранения бизнеса", – отметил председатель совета директоров ПРАЙМа Олег Ананьев.Все ответы топ-менеджеров можно прочитать на сайте спецпроекта, который будет обновляться раз в неделю до сентября 2021 года.Самые интересные и актуальные цитаты будут также публиковаться в телеграм-канале ПРАЙМа, где каждые сутки выходят сотни оперативных сообщений по теме экономики и финансов.Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно в течение более 20 лет и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.Рейтинг оценивает персоналии, а не компании. Целевая аудитория проекта — первые лица компаний и руководители функциональных подразделений. В ходе экспертного голосования лучшие топ-менеджеры оценивают успехи своих коллег. Список тысячи менеджеров, набравших самые высокие баллы, ежегодно публикуется на страницах газеты "Коммерсант". Менеджеры, занявшие в рейтинге ведущие места, становятся номинантами премии Ассоциации менеджеров "Топ-1000 российских менеджеров".РИА Новости традиционно выступает генеральным информационным партнером рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", а АЭИ "ПРАЙМ" – его стратегическим партнером.ПРАЙМ— российское агентство экономической информации, входит в состав медиагруппы "Россия сегодня", занимает 1-е место по цитируемости среди российских финансовых СМИ, сайт агентства посещает более 10 млн пользователей каждый месяц. ПРАЙМ также является разработчиком программных продуктов для бизнеса, среди которых Торговый терминал для банков и система для проверки контрагентов "БИР-Аналитик", входящая в ТОП-3 решений на рынке.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube превышает 9,5 млн подписчиков.Ассоциация менеджеров – одно из ведущих деловых объединений России. Деятельность Ассоциации Менеджеров нацелена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. Ассоциация Менеджеров образована в 1999 году. За годы работы Ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.
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россия, миа "россия сегодня", олег ананьев, прайм, риа новости, технологии, новости агентства

Российские топ-менеджеры ответят на вопросы о пандемии

15:28 30.06.2021
 
Скриншот сайта спецпроекта "Точка невозврата"
Скриншот сайта спецпроекта Точка невозврата
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июня – РИА Новости. Агентство экономической информации "ПРАЙМ", Ассоциация менеджеров и агентство РИА Новости запускают совместный спецпроект "Точка невозврата". Его цель – собрать и систематизировать мнения кандидатов на включение в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" о том, какие необратимые изменения произошли в бизнесе с приходом пандемии коронавируса.
Подобные спецпроекты проводятся уже 6-ой год подряд. В их рамках топ-менеджеры в формате блиц-интервью отвечают на животрепещущие вопросы о влиянии внешних факторов на их бизнес. На сей раз участники опроса расскажут, с какими новыми вызовами они столкнулись в период COVID-19, спровоцировала ли сложившаяся ситуация позитивные изменения и может ли быть найдена какая-то "страховка" на случай возникновения похожих обстоятельств в будущем.
"Сложно пока полноценно рассуждать о последствиях пандемии в самый разгар третьей волны коронавируса, но, тем не менее, мы живем с этим уже почти полтора года, и большинство компаний адаптировали свою деятельность под сложившиеся обстоятельства. Для многих такие изменения стали залогом выживания и сохранения бизнеса", – отметил председатель совета директоров ПРАЙМа Олег Ананьев.
Все ответы топ-менеджеров можно прочитать на сайте спецпроекта, который будет обновляться раз в неделю до сентября 2021 года.
Самые интересные и актуальные цитаты будут также публиковаться в телеграм-канале ПРАЙМа, где каждые сутки выходят сотни оперативных сообщений по теме экономики и финансов.
"Руководителям российских компаний в ситуации пандемии нужно объединить усилия для совместной выработки решений по планированию и реализации стратегии развития. Благодарю ПРАЙМ за многолетнюю поддержку и возможность обсудить текущую ситуацию с деловым сообществом – участниками рейтинга Ассоциации менеджеров "ТОП-1000 российских менеджеров" и запуск нового информационного проекта", - отметил в свою очередь Исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.
Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно в течение более 20 лет и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.
Рейтинг оценивает персоналии, а не компании. Целевая аудитория проекта — первые лица компаний и руководители функциональных подразделений. В ходе экспертного голосования лучшие топ-менеджеры оценивают успехи своих коллег. Список тысячи менеджеров, набравших самые высокие баллы, ежегодно публикуется на страницах газеты "Коммерсант". Менеджеры, занявшие в рейтинге ведущие места, становятся номинантами премии Ассоциации менеджеров "Топ-1000 российских менеджеров".
РИА Новости традиционно выступает генеральным информационным партнером рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", а АЭИ "ПРАЙМ" – его стратегическим партнером.
Спецпроект Кризисная трансформация
26 июня 2020, 14:42
ПРАЙМ и Ассоциация менеджеров начинают проект о бизнесе в период пандемии
ПРАЙМ— российское агентство экономической информации, входит в состав медиагруппы "Россия сегодня", занимает 1-е место по цитируемости среди российских финансовых СМИ, сайт агентства посещает более 10 млн пользователей каждый месяц. ПРАЙМ также является разработчиком программных продуктов для бизнеса, среди которых Торговый терминал для банков и система для проверки контрагентов "БИР-Аналитик", входящая в ТОП-3 решений на рынке.
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube превышает 9,5 млн подписчиков.
Ассоциация менеджеров – одно из ведущих деловых объединений России. Деятельность Ассоциации Менеджеров нацелена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. Ассоциация Менеджеров образована в 1999 году. За годы работы Ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.
 
РоссияМИА "Россия сегодня"Олег АнаньевПраймРИА НовостиТехнологииНовости агентства
 
 
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