https://ria.ru/20210630/smertnost-1739183845.html

Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 30.06.2021

Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

Суточный показатель смертности среди пациентов с COVID-19 обновил максимум — зафиксированы 669 случав. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T11:34

2021-06-30T11:34

2021-06-30T12:30

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738262663_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_8c06c013581bab04c520fef73bbbf027.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Суточный показатель смертности среди пациентов с COVID-19 обновил максимум — зафиксированы 669 случав.Это на 17 больше предыдущего антирекорда, который зарегистрировали вчера.Общее количество жертв болезни в России выросло до 135 214 человек.В частности, в Москве скончались 117 человек (накануне 121), в Санкт-Петербурге — 119 (111), а в Нижегородской области второй день подряд 27.Всего в России выявили 5 514 599 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более пяти миллионов человек.Во многих регионах эпидемиологическая обстановка остается сложной. Действуют ограничения на посещения общепита и массовых мероприятий. Так, в столице ввели обязательную иммунизацию сотрудников контактных сфер. Со вчерашнего дня в кафе и рестораны пускают по QR-кодам, которые доказывают, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров.Эти меры призваны увеличить темпы вакцинации.

https://ria.ru/20210630/rekomendatsii-1739180729.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, общество