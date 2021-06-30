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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210630/smertnost-1739183845.html
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 30.06.2021
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
Суточный показатель смертности среди пациентов с COVID-19 обновил максимум — зафиксированы 669 случав. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T11:34
2021-06-30T12:30
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Суточный показатель смертности среди пациентов с COVID-19 обновил максимум — зафиксированы 669 случав.Это на 17 больше предыдущего антирекорда, который зарегистрировали вчера.Общее количество жертв болезни в России выросло до 135 214 человек.В частности, в Москве скончались 117 человек (накануне 121), в Санкт-Петербурге — 119 (111), а в Нижегородской области второй день подряд 27.Всего в России выявили 5 514 599 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более пяти миллионов человек.Во многих регионах эпидемиологическая обстановка остается сложной. Действуют ограничения на посещения общепита и массовых мероприятий. Так, в столице ввели обязательную иммунизацию сотрудников контактных сфер. Со вчерашнего дня в кафе и рестораны пускают по QR-кодам, которые доказывают, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров.Эти меры призваны увеличить темпы вакцинации.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, общество
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
11:34 30.06.2021 (обновлено: 12:30 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Суточный показатель смертности среди пациентов с COVID-19 обновил максимум — зафиксированы 669 случав.
Это на 17 больше предыдущего антирекорда, который зарегистрировали вчера.
Люди, желающие пройти вакцинацию, в очереди в прививочный кабинет в ГУМе - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 11:11Распространение коронавируса
Минздрав утвердил рекомендации о вакцинации населения от COVID-19
Общее количество жертв болезни в России выросло до 135 214 человек.
В частности, в Москве скончались 117 человек (накануне 121), в Санкт-Петербурге — 119 (111), а в Нижегородской области второй день подряд 27.
Всего в России выявили 5 514 599 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более пяти миллионов человек.
Во многих регионах эпидемиологическая обстановка остается сложной. Действуют ограничения на посещения общепита и массовых мероприятий. Так, в столице ввели обязательную иммунизацию сотрудников контактных сфер. Со вчерашнего дня в кафе и рестораны пускают по QR-кодам, которые доказывают, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров.
Эти меры призваны увеличить темпы вакцинации.
 
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