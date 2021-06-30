https://ria.ru/20210630/smert-1739246290.html

Двух школьниц нашли мертвыми в Ивановской области

Двух школьниц нашли мертвыми в Ивановской области - РИА Новости, 30.06.2021

Двух школьниц нашли мертвыми в Ивановской области

Две 15-летние девушки скончались в Ивановской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СК по региону. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:29

2021-06-30T15:29

2021-06-30T17:26

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ивановская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 30 июн - РИА Новости. Две 15-летние девушки скончались в Ивановской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СК по региону."В ночь с 29 на 30 июня в помещении дачного дома, расположенного в Ивановском районе Ивановской области, обнаружены тела двух 15-летних девочек. По данному факту Ивановским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - значится в сообщении.Следствие полагает, что в период с 28 по 29 июня девушки вместе с двумя 18-летними молодыми людьми находились в доме одной из них, где употребляли наркотические вещества. В результате молодые люди госпитализированы, а девушки скончались на месте."В настоящий момент по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены две медицинские и химическая судебные экспертизы", - уточняет СУ СК.Следователями проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.Прокуратура Ивановской области уточняет, что погибшие – жительницы Иваново, возбужденное уголовное дело она взяла на контроль."Прокуратурами Советского и Ленинского районов города Иваново по поручению прокуратуры области начата проверка соблюдения законодательства образовательными организациями, в которых обучались несовершеннолетние, органами полиции и другими органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится на сайте ведомства.

https://ria.ru/20210116/podrostok-1593321851.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/peredozirovka-1593714936.html

россия

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, происшествия