Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210630/smert-1739246290.html
Двух школьниц нашли мертвыми в Ивановской области
Двух школьниц нашли мертвыми в Ивановской области - РИА Новости, 30.06.2021
Двух школьниц нашли мертвыми в Ивановской области
Две 15-летние девушки скончались в Ивановской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СК по региону. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:29
2021-06-30T17:26
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ивановская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
РЯЗАНЬ, 30 июн - РИА Новости. Две 15-летние девушки скончались в Ивановской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СК по региону."В ночь с 29 на 30 июня в помещении дачного дома, расположенного в Ивановском районе Ивановской области, обнаружены тела двух 15-летних девочек. По данному факту Ивановским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - значится в сообщении.Следствие полагает, что в период с 28 по 29 июня девушки вместе с двумя 18-летними молодыми людьми находились в доме одной из них, где употребляли наркотические вещества. В результате молодые люди госпитализированы, а девушки скончались на месте."В настоящий момент по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены две медицинские и химическая судебные экспертизы", - уточняет СУ СК.Следователями проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.Прокуратура Ивановской области уточняет, что погибшие – жительницы Иваново, возбужденное уголовное дело она взяла на контроль."Прокуратурами Советского и Ленинского районов города Иваново по поручению прокуратуры области начата проверка соблюдения законодательства образовательными организациями, в которых обучались несовершеннолетние, органами полиции и другими органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится на сайте ведомства.
https://ria.ru/20210116/podrostok-1593321851.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210119/peredozirovka-1593714936.html
россия
ивановская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, происшествия
Двух школьниц нашли мертвыми в Ивановской области
15:29 30.06.2021 (обновлено: 17:26 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

Две несовершеннолетние девушки скончались в Ивановской области, возможно, из-за наркотиков

Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 30 июн - РИА Новости. Две 15-летние девушки скончались в Ивановской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СК по региону.
"В ночь с 29 на 30 июня в помещении дачного дома, расположенного в Ивановском районе Ивановской области, обнаружены тела двух 15-летних девочек. По данному факту Ивановским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - значится в сообщении.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 14:14
В Москве подросток погиб из-за отравления "веселящим газом"
Следствие полагает, что в период с 28 по 29 июня девушки вместе с двумя 18-летними молодыми людьми находились в доме одной из них, где употребляли наркотические вещества. В результате молодые люди госпитализированы, а девушки скончались на месте.
"В настоящий момент по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены две медицинские и химическая судебные экспертизы", - уточняет СУ СК.
Следователями проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
Лекарственные средства - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 17:31
Сын миллиардера умер от передозировки в 24 года
Прокуратура Ивановской области уточняет, что погибшие – жительницы Иваново, возбужденное уголовное дело она взяла на контроль.
"Прокуратурами Советского и Ленинского районов города Иваново по поручению прокуратуры области начата проверка соблюдения законодательства образовательными организациями, в которых обучались несовершеннолетние, органами полиции и другими органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится на сайте ведомства.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ивановская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Во Владивостоке проложили дополнительную энерголинию
08:51В Сочи пять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:48В Пекине прошли масштабные празднования столетнего юбилея Компартии Китая
08:45В Армении смягчили ограничения по коронавирусу для вакцинированных
08:33В США в результате взрыва нелегальных фейерверков пострадали 16 человек
08:29Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве
08:15Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, заявил синоптик
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:04Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
07:00У семьи из Южно-Сахалинска, где дети выпали из окна, не нашли недочетов
Лента новостейМолния