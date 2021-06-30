https://ria.ru/20210630/smert-1739246290.html
Двух школьниц нашли мертвыми в Ивановской области
Двух школьниц нашли мертвыми в Ивановской области - РИА Новости, 30.06.2021
Двух школьниц нашли мертвыми в Ивановской области
Две 15-летние девушки скончались в Ивановской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СК по региону. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:29
2021-06-30T15:29
2021-06-30T17:26
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ивановская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 30 июн - РИА Новости. Две 15-летние девушки скончались в Ивановской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СК по региону."В ночь с 29 на 30 июня в помещении дачного дома, расположенного в Ивановском районе Ивановской области, обнаружены тела двух 15-летних девочек. По данному факту Ивановским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - значится в сообщении.Следствие полагает, что в период с 28 по 29 июня девушки вместе с двумя 18-летними молодыми людьми находились в доме одной из них, где употребляли наркотические вещества. В результате молодые люди госпитализированы, а девушки скончались на месте."В настоящий момент по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены две медицинские и химическая судебные экспертизы", - уточняет СУ СК.Следователями проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.Прокуратура Ивановской области уточняет, что погибшие – жительницы Иваново, возбужденное уголовное дело она взяла на контроль."Прокуратурами Советского и Ленинского районов города Иваново по поручению прокуратуры области начата проверка соблюдения законодательства образовательными организациями, в которых обучались несовершеннолетние, органами полиции и другими органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится на сайте ведомства.
https://ria.ru/20210116/podrostok-1593321851.html
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РИА Новости
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, происшествия
Двух школьниц нашли мертвыми в Ивановской области
15:29 30.06.2021 (обновлено: 17:26 30.06.2021)
Две несовершеннолетние девушки скончались в Ивановской области, возможно, из-за наркотиков
РЯЗАНЬ, 30 июн - РИА Новости.
Две 15-летние девушки скончались в Ивановской области
, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СК
по региону.
"В ночь с 29 на 30 июня в помещении дачного дома, расположенного в Ивановском районе
Ивановской области, обнаружены тела двух 15-летних девочек. По данному факту Ивановским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - значится в сообщении.
Следствие полагает, что в период с 28 по 29 июня девушки вместе с двумя 18-летними молодыми людьми находились в доме одной из них, где употребляли наркотические вещества. В результате молодые люди госпитализированы, а девушки скончались на месте.
"В настоящий момент по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены две медицинские и химическая судебные экспертизы", - уточняет СУ СК.
Следователями проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
Прокуратура Ивановской области уточняет, что погибшие – жительницы Иваново, возбужденное уголовное дело она взяла на контроль.
"Прокуратурами Советского и Ленинского районов города Иваново по поручению прокуратуры области начата проверка соблюдения законодательства образовательными организациями, в которых обучались несовершеннолетние, органами полиции и другими органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится на сайте ведомства.