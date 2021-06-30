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Омских врачей обвинили в избиении умирающей пациентки

Омских врачей обвинили в избиении умирающей пациентки - РИА Новости, 30.06.2021

Омских врачей обвинили в избиении умирающей пациентки

В смерти Валентины Бородаенко, скончавшейся в омском кардиологическом диспансере, родные винят врачей. По словам сына Ивана, ее отказались реанимировать, без... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T08:00

2021-06-30T08:00

2021-06-30T08:03

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Мария Семенова. В смерти Валентины Бородаенко, скончавшейся в омском кардиологическом диспансере, родные винят врачей. По словам сына Ивана, ее отказались реанимировать, без необходимости перевозили из больницы в больницу, а потом и вовсе избили: из морга семья забрала тело со ссадинами на глазах и носу, с разбитой губой и порезанным пальцем. Но у медиков другая версия."Просто избавились"История произошла еще весной, однако предать ее огласке Иван Бородаенко решился только на днях. Валентине Ивановне стало плохо 7 мая. Иван вызвал скорую, мать госпитализировали в Клинический кардиологический диспансер — в неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения.У 74-летней пенсионерки диагностировали инсульт. Почти две недели она провела под наблюдением врачей, однако состояние не улучшалось. Через 13 дней после госпитализации Ивану позвонил заведующий отделением и поставил ультиматум: либо родственники забирают пациентку домой, либо ее переведут в стационар, где лечат больных с коронавирусной инфекцией.В качестве доказательства Иван предоставил РИА Новости аудиозапись разговора с сотрудником диспансера. "От инсульта ее никто не будет дальше лечить — только от коронавирусной инфекции", — уверенный мужской голос не оставляет шансов для дискуссий. По словам Бородаенко, его собеседник — заведующий отделением неврологии, в котором лечилась Валентина Ивановна.Как сообщил источник РИА Новости в диспансере, ПЦР-тест Бородаенко действительно дал отрицательный результат, однако компьютерная томография показала пятипроцентное поражение легких — поэтому пенсионерку и хотели перевести в профильную больницу.Но Иван не дал согласия поместить ее в "красную зону". Он уверен: у Валентины Ивановны не было коронавируса, а в отделении, где лежат "положительные", она легко бы его подхватила — это ухудшило бы и без того тяжелое состояние. В результате 20 мая он забрал мать домой."У нее был лишний вес, медперсонал не хотел ухаживать: переворачивать раз в два часа, мыть, кормить, поить, поэтому ее и выкинули. Рот у мамы был набит кашей, прилипшей к слизистой, губы пересохли, появился пролежень на правой щеке. Она лежала в экскрементах", — вспоминает Бородаенко."В реанимацию не примем"Сын утверждает, что врачи даже не выписали рецепты на лекарства — он не знал, как помочь не приходящей в сознание матери. Валентина Ивановна, которая до инсульта всегда заботилась о себе сама и не жаловалась на здоровье, оказалась абсолютно беспомощна.В кардиодиспансере при выписке Ивану пообещали, что передадут информацию о пациентке в районную поликлинику и утром придет специалист. Но обещанного визита сын не дождался. Сам связался с поликлиникой, где его мать хорошо знали: до пенсии она работала там стоматологом. Ему ответили, что вызова на адрес Бородаенко не было.На следующий день после выписки из больницы, 21 мая, Иван позвонил в скорую — не знал, что еще сделать. По его словам, набирал четыре раза — бригада прибыла только через полтора часа.Валентина Ивановна вновь попала в кардиологический диспансер, но там не успели помочь.Порезы и ссадиныВалентина Бородаенко умерла в тот же день, 21 мая. Смерть зафиксировали в 22:10. Родственники утром приехали забирать тело и были потрясены — всюду ссадины и гематомы. Корреспондент РИА Новости обратилась к Игорю Молчанову, главному внештатному специалисту по анестезиологии-реаниматологии Минздрава России, с просьбой рассказать, могут ли пациенты при реанимации получить травы мягких тканей лица — например, во время интубации трахеи или применения мешка Амбу."Это говорит о недостаточной квалификации врачей. Таких повреждений не должно быть", — прокомментировал Молчанов. И добавил, что из-за непрофессиональных действий медиков могут пострадать нос или губы, но никак не глаза: "Я такого никогда не видел". На момент публикации статьи Минздрав Омской области на запрос агентства не ответил. Однако ранее в комментариях местным СМИ чиновники заявили: "По имеющейся у нас информации, пациентка получала всю необходимую помощь, исходя из ее состояния, основных и сопутствующих заболеваний. Все действия согласовывали с родственниками, есть соответствующие документы и аудиозаписи". Сын умершей винит во всем врачей кардиологического диспансера, которые после первой госпитализации рано выписали Валентину Ивановну. Обратился к чиновникам с требованием провести проверку, но результата нет: "Главврач молчит, Минздрав молчит, Следственный комитет молчит, и прокуратура тоже".Сдаваться Иван не собирается — будет обивать пороги профильных ведомств, пока не выяснит, что же произошло на самом деле.

https://ria.ru/20210217/lechenie-1597759265.html

https://ria.ru/20201103/vich-1582657545.html

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