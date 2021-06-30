https://ria.ru/20210630/sanktsii-1739231153.html
Путин заявил, что Россия адаптировалась к санкциям
Путин заявил, что Россия адаптировалась к санкциям - РИА Новости, 30.06.2021
Путин заявил, что Россия адаптировалась к санкциям
Россия адаптировалась к санкциям, это пошло на пользу агропромышленному комплексу и финансовой системе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:39
2021-06-30T14:39
2021-06-30T15:06
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия адаптировалась к санкциям, это пошло на пользу агропромышленному комплексу и финансовой системе, заявил президент России Владимир Путин."Наша экономика не просто адаптировалась к этому санкционному давлению, в чем-то оно пошло нам на пользу. Вот эти так называемые программы замещения, замены импортного оборудования, технологий на наши собственные, оно создало хороший толчок в развитии высокотехнологичных сфер производства, это реально пошло им на пользу. Я уже не говорю о сельском хозяйстве, которое сделало такой рывок, который мы и представить себе не могли в прошлые годы", - сказал Путин в ходе прямой линии.Президент обратил внимание на общее укрепление финансовой системы."И платежная система "Мир", и вообще укрепление финансовой системы", - назвал он позитивные эффекты.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин, в мире
Путин заявил, что Россия адаптировалась к санкциям
14:39 30.06.2021 (обновлено: 15:06 30.06.2021)
Путин заявил, что адаптация к санкциям пошла на пользу АПК и финансовой системе