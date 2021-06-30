https://ria.ru/20210630/sanktsii-1739231153.html

Путин заявил, что Россия адаптировалась к санкциям

Путин заявил, что Россия адаптировалась к санкциям - РИА Новости, 30.06.2021

Путин заявил, что Россия адаптировалась к санкциям

Россия адаптировалась к санкциям, это пошло на пользу агропромышленному комплексу и финансовой системе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T14:39

2021-06-30T14:39

2021-06-30T15:06

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия адаптировалась к санкциям, это пошло на пользу агропромышленному комплексу и финансовой системе, заявил президент России Владимир Путин."Наша экономика не просто адаптировалась к этому санкционному давлению, в чем-то оно пошло нам на пользу. Вот эти так называемые программы замещения, замены импортного оборудования, технологий на наши собственные, оно создало хороший толчок в развитии высокотехнологичных сфер производства, это реально пошло им на пользу. Я уже не говорю о сельском хозяйстве, которое сделало такой рывок, который мы и представить себе не могли в прошлые годы", - сказал Путин в ходе прямой линии.Президент обратил внимание на общее укрепление финансовой системы."И платежная система "Мир", и вообще укрепление финансовой системы", - назвал он позитивные эффекты.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210630/putin-1739228634.html

россия

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