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Врач рассказала, как подготовиться к реакции организма на вакцинацию
Врач рассказала, как подготовиться к реакции организма на вакцинацию - РИА Новости, 30.06.2021
Врач рассказала, как подготовиться к реакции организма на вакцинацию
Каждый переносит вакцинацию от коронавируса по-своему, но есть детали подготовки к прививке, которые могут быть полезны всем. О них рассказала в интервью радио... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T04:08
2021-06-30T04:08
2021-06-30T04:08
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Каждый переносит вакцинацию от коронавируса по-своему, но есть детали подготовки к прививке, которые могут быть полезны всем. О них рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, автор книги "Коронавирус: как защитить себя?" Ольга Кашубина. Невозможно заранее предсказать, какой будет реакция организма на вакцину, кто-то переносит обе дозы совершенно безболезненно, а у кого-то поднимается температура, ломит тело, болит место укола. Поэтому, считает Ольга Кошубина, планировать получение хотя бы первой дозы вакцины нужно на более-менее свободный день, чтобы было время отлежаться и проанализировать свои ощущения. Перенеся первый укол, можно предположить, как пройдет вторая доза, пояснила она.По ее словам, не стоит следовать советам принимать перед прививкой антигистаминные препараты, которые якобы помогут лучше перенести вакцинацию. "Есть такая старая рекомендация: перед любыми прививками применять средства против аллергии, якобы это помогает переносить вакцинацию. Не надо так делать, это плохой совет", – отметила Ольга Кашубина в интервью радио Sputnik.Врач также посоветовала запастись жаропонижающими средствами, так как они могут пригодиться, если после прививки самочувствие ухудшится. С их помощью можно снять головную боль и жар, но это никак не повлияет на скорость выработки антител и на иммунную реакцию организма на прививку, заключила Ольга Кашубина.
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вакцинация россиян от covid-19, ольга кашубина, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Каждый переносит вакцинацию от коронавируса по-своему, но есть детали подготовки к прививке, которые могут быть полезны всем. О них рассказала в интервью радио Sputnik
врач-терапевт, автор книги "Коронавирус: как защитить себя?" Ольга Кашубина
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Невозможно заранее предсказать, какой будет реакция организма на вакцину, кто-то переносит обе дозы совершенно безболезненно, а у кого-то поднимается температура, ломит тело, болит место укола. Поэтому, считает Ольга Кошубина, планировать получение хотя бы первой дозы вакцины нужно на более-менее свободный день, чтобы было время отлежаться и проанализировать свои ощущения. Перенеся первый укол, можно предположить, как пройдет вторая доза, пояснила она.
"Моя рекомендация: постараться вакцинироваться в пятницу, либо какой-нибудь не очень напряженный день, исходя из того, что могут быть какие-то побочные реакции", – сказала Ольга Кашубина.
По ее словам, не стоит следовать советам принимать перед прививкой антигистаминные препараты, которые якобы помогут лучше перенести вакцинацию.
"Есть такая старая рекомендация: перед любыми прививками применять средства против аллергии, якобы это помогает переносить вакцинацию. Не надо так делать, это плохой совет", – отметила Ольга Кашубина в интервью радио Sputnik.
Врач также посоветовала запастись жаропонижающими средствами, так как они могут пригодиться, если после прививки самочувствие ухудшится. С их помощью можно снять головную боль и жар, но это никак не повлияет на скорость выработки антител и на иммунную реакцию организма на прививку, заключила Ольга Кашубина.