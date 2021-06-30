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При чистке коллектора под Красноярском погибли двое рабочих
При чистке коллектора под Красноярском погибли двое рабочих - РИА Новости, 30.06.2021
При чистке коллектора под Красноярском погибли двое рабочих
Двое рабочих погибли, еще двое пострадали, отравившись парами метана при очистных работах на коллекторе города Бородино Красноярского края, сообщает ГСУСК... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T09:00
2021-06-30T09:00
2021-06-30T09:00
красноярский край
бородино
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 30 июн - РИА Новости. Двое рабочих погибли, еще двое пострадали, отравившись парами метана при очистных работах на коллекторе города Бородино Красноярского края, сообщает ГСУСК региона.По его данным, инцидент произошел в ходе очистных работ в иловой насосной коллектора, расположенного по улице Набережная в Бородино."Пострадали четверо сотрудников ООО "Эко-Восток", женщина и мужчина погибли, еще двое мужчин в тяжелом состоянии доставлены в медицинское учреждение. Предварительно установлено, что причиной произошедшего явилось отравление работников в результате превышения допустимой концентрации метана в коллекторе", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух и более людей, максимальная санкция – пять лет лишения свободы. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.
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красноярский край, бородино, происшествия
При чистке коллектора под Красноярском погибли двое рабочих
При очистных работах на коллекторе города Бородино Красноярского края погибли двое рабочих
КРАСНОЯРСК, 30 июн - РИА Новости.
Двое рабочих погибли, еще двое пострадали, отравившись парами метана при очистных работах на коллекторе города Бородино Красноярского края
, сообщает ГСУСК региона.
По его данным, инцидент произошел в ходе очистных работ в иловой насосной коллектора, расположенного по улице Набережная в Бородино.
"Пострадали четверо сотрудников ООО "Эко-Восток", женщина и мужчина погибли, еще двое мужчин в тяжелом состоянии доставлены в медицинское учреждение. Предварительно установлено, что причиной произошедшего явилось отравление работников в результате превышения допустимой концентрации метана в коллекторе", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух и более людей, максимальная санкция – пять лет лишения свободы. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.