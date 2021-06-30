https://ria.ru/20210630/qr-kody-1739319321.html

Воробьев пообещал пока не вводить QR-коды на транспорте в Подмосковье

Воробьев пообещал пока не вводить QR-коды на транспорте в Подмосковье - РИА Новости, 30.06.2021

Воробьев пообещал пока не вводить QR-коды на транспорте в Подмосковье

Власти Московской области постараются не вводить QR-коды для доступа в общественный транспорт при условии, что темпы вакцинации останутся прежними, сказал... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T20:55

2021-06-30T20:55

2021-06-30T20:55

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737397751_0:186:2837:1782_1920x0_80_0_0_17655b9cab13bba76707725bca68fc4d.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Власти Московской области постараются не вводить QR-коды для доступа в общественный транспорт при условии, что темпы вакцинации останутся прежними, сказал губернатор региона Андрей Воробьев."Мы руководствуемся количеством выявленных случаев… Мы рассматривали такую возможность (ввода QR-кодов для общественного транспорта), но при таком уровне вакцинации мы очень постараемся не доставлять дополнительных хлопот нашим жителям", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".Подмосковье находится на третьем месте по количеству выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекции после Москвы и Петербурга. В среду в регионе было выявлено 2 583 случаев COVID-19.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество