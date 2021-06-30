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Воробьев пообещал пока не вводить QR-коды на транспорте в Подмосковье
Воробьев пообещал пока не вводить QR-коды на транспорте в Подмосковье - РИА Новости, 30.06.2021
Воробьев пообещал пока не вводить QR-коды на транспорте в Подмосковье
Власти Московской области постараются не вводить QR-коды для доступа в общественный транспорт при условии, что темпы вакцинации останутся прежними, сказал... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T20:55
2021-06-30T20:55
2021-06-30T20:55
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Власти Московской области постараются не вводить QR-коды для доступа в общественный транспорт при условии, что темпы вакцинации останутся прежними, сказал губернатор региона Андрей Воробьев."Мы руководствуемся количеством выявленных случаев… Мы рассматривали такую возможность (ввода QR-кодов для общественного транспорта), но при таком уровне вакцинации мы очень постараемся не доставлять дополнительных хлопот нашим жителям", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".Подмосковье находится на третьем месте по количеству выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекции после Москвы и Петербурга. В среду в регионе было выявлено 2 583 случаев COVID-19.
московская область (подмосковье)
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Воробьев пообещал пока не вводить QR-коды на транспорте в Подмосковье
Воробьев пообещал при хороших темпах вакцинации не вводить в Подмосковье QR-коды на транспорте