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В ВОЗ оценили введение в Москве QR-кодов для посещения ресторанов
В ВОЗ оценили введение в Москве QR-кодов для посещения ресторанов - РИА Новости, 30.06.2021
В ВОЗ оценили введение в Москве QR-кодов для посещения ресторанов
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, комментируя введение в Москве обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, заявила, что одна мера не... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T04:35
2021-06-30T04:35
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, комментируя введение в Москве обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, заявила, что одна мера не решает ситуацию, необходимо действовать комплексно.По ее словам, текущая ситуация в мире и в России делает еще более настоятельной необходимость использования всех имеющихся в распоряжении инструментов для предотвращения передачи инфекции: индивидуализированное и последовательное использование мер общественного здравоохранения и социальных мер в сочетании с доступной вакцинацией.С 28 июня в московские рестораны и кафе можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек либо недавно переболел COVID, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении ЕМИАС.инфо или на портале mos.ru, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", регистратуре или инфомате городской поликлиники.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, общество
В ВОЗ оценили введение в Москве QR-кодов для посещения ресторанов
04:35 30.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПроверка QR-кода в Москве
Проверка QR-кода в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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В ВОЗ оценили введение в Москве обязательных QR-кодов для посещения ресторанов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, комментируя введение в Москве обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, заявила, что одна мера не решает ситуацию, необходимо действовать комплексно.
"Позвольте повторить то, что генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос и региональный директор Европейского бюро ВОЗ доктор Клюге говорили много раз: одна мера не решает ситуацию, необходим комплекс мер, которые необходимо предпринять в совокупности, чтобы сгладить кривую или остановить пандемию", - говорится в комментарии Вуйнович, поступившем РИА Новости.
По ее словам, текущая ситуация в мире и в России делает еще более настоятельной необходимость использования всех имеющихся в распоряжении инструментов для предотвращения передачи инфекции: индивидуализированное и последовательное использование мер общественного здравоохранения и социальных мер в сочетании с доступной вакцинацией.
С 28 июня в московские рестораны и кафе можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек либо недавно переболел COVID, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении ЕМИАС.инфо или на портале mos.ru, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", регистратуре или инфомате городской поликлиники.
 
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