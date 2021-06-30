https://ria.ru/20210630/putin-1739287167.html

"Если бы потопили корабль". Путин — о прививках, провокациях и личном

"Если бы потопили корабль". Путин — о прививках, провокациях и личном - РИА Новости, 30.06.2021

"Если бы потопили корабль". Путин — о прививках, провокациях и личном

Почему в Тверской области жители проезжают по три километра до ближайшего мусорного контейнера, а природа сошла с ума, обрушив на нас тропические ливни, —... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T20:06

2021-06-30T20:06

2021-06-30T20:06

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

россия

газпром

центральный банк рф (цб рф)

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джо байден

владимир путин

чехия

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Татьяна Мишина. Почему в Тверской области жители проезжают по три километра до ближайшего мусорного контейнера, а природа сошла с ума, обрушив на нас тропические ливни, — примерно такие разные темы вопросов на прямой линии с Владимиром Путиным. Уже традиционно — в восемнадцатый раз. В прошлом году из-за коронавируса формат пропустили, но в нынешнем никак не могли: пандемия — по-прежнему основная тема для россиян. Несколько часов президент разбирал проблемы газификации, здравоохранения, экологии; рассказал, что поет на отдыхе и кто крахмалит его рубашки.Не обязательно, но настоятельноПрямая линия, как телевизионный долгожитель, обросла ритуалами и обычаями. Есть верная примета — если кто-то пожаловался президенту, местные власти возьмут под козырек еще до окончания трансляции. И действительно, Путин еще говорил, а силовые структуры уже проверяли жалобы и губернаторы отчитывались о повышенном внимании.Всегда интересно соотнести географию обращений с их тематикой. В Ростовской области тревожатся, будет ли налог на скот. В Ингушетии селекционер-овцевод просит помочь с арендой земли. В Башкирии засуха губит зерновые. У жительницы Ярославля, воспитывающей девятилетнего ребенка, из крошечной зарплаты вычитают кредит. В Кемеровской области детсаду больше сорока лет, крыша протекает, а с ремонтом все тянут. В Уссурийске тоже некому подлатать сельскую школу. В Псковской области чудеса с водой — признана чистой, а при нагреве выпадает сильный осадок.И на таком бытовом фоне от жителей культурной столицы звучит, например, вопрос: зачем встречаться с президентом США, если от него мало что зависит? Пожалуй, ни один другой телевизионный формат так не обнажает пропасть между интересами провинции и крупных городов. Впрочем, в одном россияне полностью единодушны — вакцинация волнует всех. Она затмила все остальные темы.Однозначно прививаться — или все-таки есть варианты? А какой вакциной? А если последствия? А если антитела? Заставляют на работе — разве это законно? При медотводе — незаконно, заверил президент.Владимир Путин по-прежнему не поддерживает обязательную вакцинацию. При этом он напомнил про закон 1998-го об иммунной защите населения: при подъеме заболеваемости по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязаловку для отдельных категорий граждан.Более 23 миллионов россиян уже привиты. Десять процентов заражаются, но болеют легко, привел статистику Путин. У вице-премьера Татьяны Голиковой, впрочем, другие цифры — меньше раза в четыре. Кому верить, поинтересовались ведущие. Президент ответил — Голиковой.Настаивая на безопасности всех российских разработок, Путин все же выбрал первую: "Тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки Верховный главнокомандующий"."Близкие мои люди некоторые вакцинировались, заболели, к сожалению. Достаточно быстро все прошло. И никакими тяжелыми специальными препаратами не лечились. Это люди из моего ближайшего окружения. Поэтому вакцинация имеет смысл", — поделился он. Выкладывать в Сеть видео собственной вакцинации Путин не видит смысла: "А если б делали не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показать?"Цены растут, а связь падаетВторой по значимости блок — о подорожавших товарах. Любых — от продуктов питания до стройматериалов. Одна женщина ходила среди магазинных полок и указывала на ценники. Не понимала, почему эквадорские бананы дешевле российской моркови.Но такова глобальная тенденция, отметил глава государства. Мировые индексы на продукты питания — на самой высокой планке за последние десять лет. В России меры принимают, хотя не по всем группам товаров они дают эффект. Однако власти будут и дальше работать в этом направлении.Высокие цены на овощи связаны еще и с тем, что произведенной продукции в стране в прошлом году не хватило для внутреннего потребления, но в текущем ситуация может измениться. А вот инфляцию вряд ли удастся снизить до таргета в четыре процента — она будет около пяти. Для ее подавления ЦБ "немножко приподнял" ключевую ставку, чтобы не было избыточного предложения денег в экономике.Жаловались на вечный бардак в платежках ЖКХ. В поселке Тюменской области, например, получили счет на 74 тысячи рублей и еще один на 50 тысяч — за небольшие дома. Правда, так и не удалось узнать деталей, помешала плохая связь.На этой прямой линии вообще со связью было туго. Помехи, пропадающий звук, просто срывы звонков. Да еще и DDoS-атаки. К тому же в какой-то момент Путину надоело, что его постоянно перебивают ведущие, и он попросил: "Сейчас, девушки, секундочку. Мы с Дмитрием Николаевичем разберемся". Возможно, проблема связана с тем, что люди выходили в эфир через мобильный интернет — а он во многих регионах хромает. Да и в целом цифровизация россиян сильно отстает от представлений телевизионщиков.Поэтому к вопросу о газификации возвращались несколько раз. Семидесятилетняя жительница Краснотурьинска Светлана Култыгина рассказала, что к ее дому не могут провести топливопровод, хотя рядом дача мэра — полностью газифицированная. Губернатор региона Евгений Куйвашев тут же отозвался: заверил, что власти вопрос решат. Правда, мэр городка только развел руками — мол, дачи у него и вовсе нет. А значит, и газа тоже.О том же просили и в Карачаево-Черкесии. Местные власти объясняют, что нет средств, а для жителей это слишком дорого. "Я с руководителем республики поговорю на этот счет. Но чтобы вы знали — и все остальные граждане знали: от магистральной трубы до домовладения труба должна быть проложена бесплатно, или за счет "Газпрома", или за счет тех организаций, которые руководят этим хозяйством в республике", — уточнил Путин."Свято место" и соседиМеждународной повестки было немного. Первым прозвучал вопрос про Украину — почему она не в списке "недружественных стран", ведь туда попали Соединенные Штаты и Чехия, с которыми у Москвы сложные дипломатические отношения."Я не считаю, что украинский народ — недружественный нам. Украинцы и русские — вообще один народ", — напомнил о своей позиции Путин. При этом он отметил, что сегодняшнее руководство Украины явно недружественное, а русские, которые испокон веков там жили, не указаны как коренной народ."Вы знаете что, везде хватает узколобых людей и крайних националистов. У нас такие есть, и на Украине такие есть. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. И результаты их работы разрушительны", — сказал Путин. К слову, российский президент пообещал написать аналитическую статью про историю двух соседей.Встречи с Владимиром Зеленским, похоже, в ближайшее время не будет — о чем вообще разговаривать, если тот отдал страну "под полное внешнее управление" и вопросы решают в Вашингтоне, Берлине и Париже.Напротив, встреча с Джо Байденом точно не была напрасной — от главы Соединенных Штатов многое зависит. Несмотря на санкции, Россия развивается, у нее высокая обороноспособность. Партнеры понимают это, поэтому и нужны были переговоры в Женеве.Еще один злободневный вопрос — зачем британский эсминец вошел в Черное море. Очевидно, с военными целями. Но мир явно не стоял на пороге глобального конфликта."Даже если мы бы потопили этот корабль, мир бы не стал на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делают, знают, что не могут выйти победителями. Это очень важная вещь, — рассуждал Путин. — Не думаю, что и мы бы порадовались такому развитию событий, но мы хотя бы знаем, за что мы боремся. Мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее. Это же не мы пришли к ним за тысячи километров — это они пришли к нашим границам и нарушили наше территориальное море".Президент указал, что в провокации с эсминцем участвовали и США — их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных, но они дали американцам "информацию", которую считали нужной. Освоение натовцами территории соседней Украины при этом вызывает глубокое беспокойство России, поскольку касается "реальных жизненных интересов страны и народа".И совсем немного эфирного времени уделили категории "Личное и прочее". Например, рубашки президента крахмалят работницы химчистки в подмосковном Огареве, где у главы государства резиденция. На диете он не сидит, просто придерживается правила общей умеренности. А на отдыхе поет. Путин признался, что в этом смысле мало чем отличается от других граждан: "Я же русский человек".Жителя Краснодара интересовало, собирается ли Путин "передавать власть", как это сделал больше двадцати лет назад первый президент России Борис Ельцин. Уточнив, что Ельцин власть не передавал, Путин повторил те же слова, какими обычно отвечает на такой вопрос: решение о выборе главы государства — всегда за гражданами страны."Свято место пусто не бывает, и незаменимых людей нет, но моя обязанность, в числе прочего, дать рекомендации, кто займет место президента, — пообещал он. — Подойдет время, и я смогу сказать, кто достоин". О жизни после отставки рассудил так: "А зачем работать? Буду на печке сидеть".Однако сидеть на печи пока не предстоит ни президенту, ни губернаторам с силовиками. Глава Кемеровской области уже позвонил жительнице Новокузнецка, которая пожаловалась на протекающую крышу детсада. Руководство Бурятии пообещало разобрать свалку. Глава Псковской области обратил внимание на качество воды. Словом, как и говорил до этого Путин, местным властям самим бы проводить прямые линии — много нового узнают, да и людям полезно будет.

https://ria.ru/20210627/tseny-1738607879.html

https://ria.ru/20210623/esminets-1738261770.html

https://ria.ru/20210630/putin-1739217235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, россия, газпром, центральный банк рф (цб рф), владимир зеленский, джо байден, владимир путин, чехия, сша, украина