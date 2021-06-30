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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/putin-1739263694.html
Власти пообещали убрать свалку в Бурятии, на которую пожаловались Путину
Власти пообещали убрать свалку в Бурятии, на которую пожаловались Путину - РИА Новости, 30.06.2021
Власти пообещали убрать свалку в Бурятии, на которую пожаловались Путину
Региональный оператор в ближайшие дни ликвидирует мусорную свалку возле поселка Селенгинск в Бурятии, о которой рассказали президенту РФ Владимиру Путину,... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:34
2021-06-30T16:45
россия
владимир путин
кабанский район
прямая линия с владимиром путиным — 2021
республика бурятия
общество
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КРАСНОЯРСК, 30 июн - РИА Новости. Региональный оператор в ближайшие дни ликвидирует мусорную свалку возле поселка Селенгинск в Бурятии, о которой рассказали президенту РФ Владимиру Путину, сообщает пресс-служба правительства главы Бурятии.На прямую линию с Путиным обратились жители различных регионов России с проблемами по ликвидации мусорных завалов, среди них было обращение из поселка Селенгинск."В ближайшие дни территория свалки вблизи поселка Селенгинск Кабанского района будет убрана, весь мусор будет перемещен в границы свалки. Региональным оператором направлена дополнительная техника для сбора и транспортирования мусора", - говорится в сообщении.В пресс-службе пояснили, что полномочия по содержанию объекта у администрации Кабанского района."На данный момент между министерством природных ресурсов и экологии и МО "Кабанский район" подписано соглашение о субсидировании затрат на содержание свалки и направлены средства в размере 2 миллиона рублей. Кроме того, правительством Бурятии прорабатывается вопрос о строительстве полигона, проектно-сметная документация прошла необходимые экспертизы, администрацией МО "Кабанский район" определен участок для его строительства", - отмечают в пресс-службе.
https://ria.ru/20210630/musor-1739235792.html
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россия, владимир путин, кабанский район, республика бурятия, общество
Власти пообещали убрать свалку в Бурятии, на которую пожаловались Путину
16:34 30.06.2021 (обновлено: 16:45 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Власти пообещали убрать свалку возле поселка Селегинск, на которую пожаловались Путину

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КРАСНОЯРСК, 30 июн - РИА Новости. Региональный оператор в ближайшие дни ликвидирует мусорную свалку возле поселка Селенгинск в Бурятии, о которой рассказали президенту РФ Владимиру Путину, сообщает пресс-служба правительства главы Бурятии.
На прямую линию с Путиным обратились жители различных регионов России с проблемами по ликвидации мусорных завалов, среди них было обращение из поселка Селенгинск.
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"В ближайшие дни территория свалки вблизи поселка Селенгинск Кабанского района будет убрана, весь мусор будет перемещен в границы свалки. Региональным оператором направлена дополнительная техника для сбора и транспортирования мусора", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что полномочия по содержанию объекта у администрации Кабанского района.
"На данный момент между министерством природных ресурсов и экологии и МО "Кабанский район" подписано соглашение о субсидировании затрат на содержание свалки и направлены средства в размере 2 миллиона рублей. Кроме того, правительством Бурятии прорабатывается вопрос о строительстве полигона, проектно-сметная документация прошла необходимые экспертизы, администрацией МО "Кабанский район" определен участок для его строительства", - отмечают в пресс-службе.
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