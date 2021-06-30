https://ria.ru/20210630/putin-1739255597.html

Путин рассказал, как преодолеть напасти

Путин рассказал, как преодолеть напасти - РИА Новости, 30.06.2021

Путин рассказал, как преодолеть напасти

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что к напастям нужно относиться как к неизбежному, при этом важно быть уверенным в правильности выбранного курса. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:59

2021-06-30T15:59

2021-06-30T15:59

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

прямая линия с владимиром путиным

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что к напастям нужно относиться как к неизбежному, при этом важно быть уверенным в правильности выбранного курса.В ходе прямой линии президенту задали вопрос о том, как он выдерживает все напасти."Вы знаете, я к чему привык и как я отношусь к этому. Во-первых, к этим напастям надо относиться как к неизбежному, потому что люди в моем положении должны исходить из того, что это абсолютно естественное дело. Здесь очень важно, главное - быть уверенным в правильности того курса, которым ты движешься. И тогда, как ледокол, можно идти через любую ледовую толщу", - сказал Путин.Он добавил, что важно стремиться к поставленной цели и не обращать внимание на то, что происходит вокруг.

https://ria.ru/20210630/dostizhenie-1739250486.html

россия

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