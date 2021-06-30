https://ria.ru/20210630/putin-1739252255.html

Власти попробуют пересчитать плату за ЖКХ, на которую пожаловались Путину

Власти попробуют пересчитать плату за ЖКХ, на которую пожаловались Путину - РИА Новости, 30.06.2021

Власти попробуют пересчитать плату за ЖКХ, на которую пожаловались Путину

Платежи за коммунальные услуги жителей поселка Демьянка Тюменской области, на которые пожаловались президенту РФ Владимиру Путину, пытаются пересчитать, идут... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:48

2021-06-30T15:48

2021-06-30T16:15

прямая линия с владимиром путиным — 2021

жкх

уватский район

тюменская область

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Платежи за коммунальные услуги жителей поселка Демьянка Тюменской области, на которые пожаловались президенту РФ Владимиру Путину, пытаются пересчитать, идут переговоры с ресурсно-снабжающей компанией, заявил РИА Новости глава администрации Уватского района Сергей Путмин.В среду на прямую линию к президенту обратились жители поселка Демьянка Уватского района, которые заявили, что при переселении из ветхого жилья им пришлось заплатить около 300 тысяч рублей, чтобы получить новые квартиры. Помимо этого, по их словам, они получают квитанции за коммунальные услуги в размере от 20 тысяч и более."Это очень большие суммы. Мы сейчас пытаемся сделать перерасчет. Мы пытаемся найти ответ, решение. Когда дом только заселялся, приборы учета еще не были переданы ресурсно-снабжающей организации, поэтому посчитали им по нормативу", - сказал собеседник агентства.По его словам, услуги оплачиваются "по экономически обоснованным тарифам, установленным соответствующим регулятором в правительстве области", потому что у жильцов новостройки нет предыдущей стоимости платежки. Путин отметил, что УФАС устанавливает предельный размер общей платы граждан за жилищно-коммунальные услуги от предыдущего периода до следующего, а если предыдущего нет в новом доме, то и разницу считать не от чего, поэтому жителям пришли полные счета за потребленные услуги."Сейчас мы пытаемся выйти в нормативном порядке, посмотреть, как это можно отрегулировать вместе с департаментами правительства области. Но, видимо, в крайнем случае будем рассматривать помощь как людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию", - отметил глава района.Он добавил, что вопрос о перерасчете стоял и до прямой линии с президентом РФ, уже идут переговоры с ресурсно-снабжающей организацией.Он добавил, что доплата за новое жилье взамен аварийного является распространенной практикой.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://realty.ria.ru/20210630/putin-1739220675.html

https://realty.ria.ru/20210611/putin-1736672426.html

уватский район

тюменская область

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жкх, уватский район, тюменская область, общество