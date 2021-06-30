https://ria.ru/20210630/putin-1739248149.html

Путин рассказал, кому подчиняется президент

Путин рассказал, кому подчиняется президент - РИА Новости, 30.06.2021

Путин рассказал, кому подчиняется президент

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, кому подчиняется глава государства: российскому народу. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:35

2021-06-30T15:35

2021-06-30T15:48

прямая линия с владимиром путиным — 2021

прямая линия с владимиром путиным

владимир путин

политика

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, кому подчиняется глава государства: российскому народу.В ходе прямой линии Путину задали вопрос, кому подчиняется президент."Российскому народу, избирателям", - ответил Путин."Люди, когда приходят к урнам для голосования, делают свой выбор, причем на любом уровне - на местном, региональном либо на общенациональном, и, конечно, в данном случае президент, глава государства подчиняется тем людям, которые оказали ему это высокое доверие", - добавил он.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>

https://ria.ru/20210630/dostizhenie-1739250486.html

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2021

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прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, политика