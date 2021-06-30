https://ria.ru/20210630/putin-1739248149.html
Путин рассказал, кому подчиняется президент
Путин рассказал, кому подчиняется президент - РИА Новости, 30.06.2021
Путин рассказал, кому подчиняется президент
Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, кому подчиняется глава государства: российскому народу. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:35
2021-06-30T15:35
2021-06-30T15:48
прямая линия с владимиром путиным — 2021
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин
политика
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, кому подчиняется глава государства: российскому народу.В ходе прямой линии Путину задали вопрос, кому подчиняется президент."Российскому народу, избирателям", - ответил Путин."Люди, когда приходят к урнам для голосования, делают свой выбор, причем на любом уровне - на местном, региональном либо на общенациональном, и, конечно, в данном случае президент, глава государства подчиняется тем людям, которые оказали ему это высокое доверие", - добавил он.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>
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прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, политика
Путин рассказал, кому подчиняется президент
15:35 30.06.2021 (обновлено: 15:48 30.06.2021)
Путин заявил, что президент подчиняется российскому народу