Пенсионер, дозвонившийся Путину, пройдет реабилитацию после COVID-19
15:28 30.06.2021 (обновлено: 15:56 30.06.2021)
Омский пенсионер, дозвонившийся Путину, пройдет бесплатную реабилитацию после коронавируса
ОМСК, 30 июн - РИА Новости. Омский пенсионер Владимир Васильков, который на прямой линии с президентом пожаловался на отсутствие бесплатной реабилитации после перенесенного коронавируса и на лишение звания "Ветеран труда", сможет в июле пройти курс бесплатной реабилитации, сообщили в правительстве Омской области.
Ранее на прямую линию с президентом поступил письменный вопрос из Омска от Владимира Василькова, который спросил, почему пенсионеров обманывают по поводу бесплатной реабилитации после перенесённого COVID. Ведущие попытались дозвониться до пенсионера, но получилось со второй попытки. В эфире Владимир Васильков задал другой вопрос, он поинтересовался у президента, почему у него убрали надбавку к пенсии, которую он получал как ветеран труда. Пенсионер пожаловался, что ему "наплевали в душу". Президент России Владимир Путин назвал необоснованными решения, которые были приняты в ряде регионов, о лишении граждан звания ветеран труда и связанных с ним льгот.
"Житель Омской области Владимир Васильков, обратившийся на прямую линию президента России Владимира Путина, сможет пройти курс бесплатной медицинской реабилитации после перенесённого заболевания новой коронавирусом инфекцией уже 8-9 июля. Лечение он проходил амбулаторно. По данным минздрава Омской области, предложение о прохождении платной реабилитации было сделано ему в одной из частных медицинских организаций региона", - прокомментировали в пресс-службе правительства Омской области.
В правительстве напомнили, что в регионах по поручению президента стартует программа углубленной диспансеризации. Приоритет при ее прохождении будет отдан пациентам, перенёсшим новую коронавирусную инфекцию. Гражданам, которым нужно пройти такое медобследование, поступит приглашение из поликлиники по месту жительства или страховой компании. По результатам диспансеризации пациентам, в случае необходимости, будет оказана вся необходимая медицинская помощь по показаниям.