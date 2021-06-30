https://ria.ru/20210630/putin-1739238470.html
СК разберется с угрозами жительнице Новокузнецка из-за обращения к Путину
СК разберется с угрозами жительнице Новокузнецка из-за обращения к Путину - РИА Новости, 30.06.2021
СК разберется с угрозами жительнице Новокузнецка из-за обращения к Путину
Следователи связались с жительницей Новокузнецка в Кузбассе, которой якобы угрожали из-за ее обращения к президенту РФ Владимиру Путину о проблемах... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:05
2021-06-30T15:05
2021-06-30T15:18
россия
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
новокузнецк
кемеровская область
происшествия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Следователи связались с жительницей Новокузнецка в Кузбассе, которой якобы угрожали из-за ее обращения к президенту РФ Владимиру Путину о проблемах неотремонтированного детского сада, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Жительница Новокузнецка рассказала, что в детском саду №235 требуется ремонт: течет крыша, антисанитарные условия.Как сообщили в прокуратуре Кемеровской области, ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности пребывания детей в образовательной организации. Будет проверено соответствие здания образовательной организации требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и строительным нормам.По данным прокуратуры Кемеровской области, ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности пребывания детей в образовательной организации. Будет проверено соответствие здания образовательной организации требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и строительным нормам."Кроме того, будет дана оценка действиям должностных лиц по воспрепятствованию к обращению гражданина на прямую линию", - говорится в сообщении.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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internet-group@rian.ru
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россия, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, новокузнецк, кемеровская область, происшествия
СК разберется с угрозами жительнице Новокузнецка из-за обращения к Путину
15:05 30.06.2021 (обновлено: 15:18 30.06.2021)
СК разберется с угрозами в адрес жительницы Новокузнецка из-за обращения к Путину
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Следователи связались с жительницей Новокузнецка
в Кузбассе, которой якобы угрожали из-за ее обращения к президенту РФ Владимиру Путину
о проблемах неотремонтированного детского сада, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК
РФ.
Жительница Новокузнецка рассказала, что в детском саду №235 требуется ремонт: течет крыша, антисанитарные условия.
"Она отметила, что на нее было оказано давление должностными лицами в связи с тем, что она сообщила об этой проблеме на прямую линию. По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области
– Кузбассу зарегистрирована и проводится доследственная проверка по фактам халатности по организации работы детского сада и по факту превышения должностных полномочий в отношении заявительницы", - сказали в ведомстве.
Как сообщили в прокуратуре Кемеровской области, ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности пребывания детей в образовательной организации. Будет проверено соответствие здания образовательной организации требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и строительным нормам.
По данным прокуратуры Кемеровской области, ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности пребывания детей в образовательной организации. Будет проверено соответствие здания образовательной организации требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и строительным нормам.
"Кроме того, будет дана оценка действиям должностных лиц по воспрепятствованию к обращению гражданина на прямую линию", - говорится в сообщении.