https://ria.ru/20210630/putin-1739238470.html

СК разберется с угрозами жительнице Новокузнецка из-за обращения к Путину

СК разберется с угрозами жительнице Новокузнецка из-за обращения к Путину - РИА Новости, 30.06.2021

СК разберется с угрозами жительнице Новокузнецка из-за обращения к Путину

Следователи связались с жительницей Новокузнецка в Кузбассе, которой якобы угрожали из-за ее обращения к президенту РФ Владимиру Путину о проблемах... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:05

2021-06-30T15:05

2021-06-30T15:18

россия

следственный комитет россии (ск рф)

владимир путин

новокузнецк

кемеровская область

происшествия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Следователи связались с жительницей Новокузнецка в Кузбассе, которой якобы угрожали из-за ее обращения к президенту РФ Владимиру Путину о проблемах неотремонтированного детского сада, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Жительница Новокузнецка рассказала, что в детском саду №235 требуется ремонт: течет крыша, антисанитарные условия.Как сообщили в прокуратуре Кемеровской области, ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности пребывания детей в образовательной организации. Будет проверено соответствие здания образовательной организации требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и строительным нормам.По данным прокуратуры Кемеровской области, ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности пребывания детей в образовательной организации. Будет проверено соответствие здания образовательной организации требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и строительным нормам."Кроме того, будет дана оценка действиям должностных лиц по воспрепятствованию к обращению гражданина на прямую линию", - говорится в сообщении.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210630/putin-1739233556.html

россия

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кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, новокузнецк, кемеровская область, происшествия