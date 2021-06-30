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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/putin-1739237709.html
В ОП прокомментировали социальные вопросы Путину
В ОП прокомментировали социальные вопросы Путину - РИА Новости, 30.06.2021
В ОП прокомментировали социальные вопросы Путину
Общественная палата РФ готова рассматривать все обращения, связанные с социальной защитой семей, и оперативно решать их с профильными министерствами и органами... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:01
2021-06-30T15:01
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
сергей рыбальченко
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Общественная палата РФ готова рассматривать все обращения, связанные с социальной защитой семей, и оперативно решать их с профильными министерствами и органами власти, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко.В ходе прямой линии жительница Астрахани Оксана Плужникова задала президенту вопрос от лица "всех мамочек Астраханской области" о выплатах на детей от 3 до 7 лет. Она спросила, почему в регионе отказывают в выплатах, если не было дохода за 12 месяцев 2020 года, хотя в постановлении федерального правительства такого требования нет. Кроме того, в ходе обсуждения социальных вопросов президент заявил, что платить разовые "детские выплаты" на подготовку к школе надо всем, даже на шестилетних детей, которые не пойдут в первый класс.Органы социальной защиты, по словам общественника, должны получить рекомендации до приведения в соответствие нормативов, "чтобы учитывать каждую конкретную ситуацию, идти навстречу семье, если у семьи реально не хватает доходов"."Мы как общественники должны будем всячески этому содействовать. Будем принимать все обращения и стараться их оперативно решать с министерством труда и органами социальной защиты", - добавил Рыбальченко.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, сергей рыбальченко, общество
В ОП прокомментировали социальные вопросы Путину
15:01 30.06.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / POOL
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В Общественной палате рассмотрят обращения на прямую линию, связанные с соцзащитой семей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Общественная палата РФ готова рассматривать все обращения, связанные с социальной защитой семей, и оперативно решать их с профильными министерствами и органами власти, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко.
В ходе прямой линии жительница Астрахани Оксана Плужникова задала президенту вопрос от лица "всех мамочек Астраханской области" о выплатах на детей от 3 до 7 лет. Она спросила, почему в регионе отказывают в выплатах, если не было дохода за 12 месяцев 2020 года, хотя в постановлении федерального правительства такого требования нет. Кроме того, в ходе обсуждения социальных вопросов президент заявил, что платить разовые "детские выплаты" на подготовку к школе надо всем, даже на шестилетних детей, которые не пойдут в первый класс.
"В каждом конкретном случае, который был озвучен, надо разбираться. Но есть и общие вопросы, которые требуют рассмотрения в том числе экспертного сообщества и общественников", - прокомментировал Рыбальченко обращения к президенту.
Органы социальной защиты, по словам общественника, должны получить рекомендации до приведения в соответствие нормативов, "чтобы учитывать каждую конкретную ситуацию, идти навстречу семье, если у семьи реально не хватает доходов".
"Мы как общественники должны будем всячески этому содействовать. Будем принимать все обращения и стараться их оперативно решать с министерством труда и органами социальной защиты", - добавил Рыбальченко.
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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