https://ria.ru/20210630/putin-1739237709.html

В ОП прокомментировали социальные вопросы Путину

В ОП прокомментировали социальные вопросы Путину - РИА Новости, 30.06.2021

В ОП прокомментировали социальные вопросы Путину

Общественная палата РФ готова рассматривать все обращения, связанные с социальной защитой семей, и оперативно решать их с профильными министерствами и органами... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:01

2021-06-30T15:01

2021-06-30T15:01

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

сергей рыбальченко

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Общественная палата РФ готова рассматривать все обращения, связанные с социальной защитой семей, и оперативно решать их с профильными министерствами и органами власти, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко.В ходе прямой линии жительница Астрахани Оксана Плужникова задала президенту вопрос от лица "всех мамочек Астраханской области" о выплатах на детей от 3 до 7 лет. Она спросила, почему в регионе отказывают в выплатах, если не было дохода за 12 месяцев 2020 года, хотя в постановлении федерального правительства такого требования нет. Кроме того, в ходе обсуждения социальных вопросов президент заявил, что платить разовые "детские выплаты" на подготовку к школе надо всем, даже на шестилетних детей, которые не пойдут в первый класс.Органы социальной защиты, по словам общественника, должны получить рекомендации до приведения в соответствие нормативов, "чтобы учитывать каждую конкретную ситуацию, идти навстречу семье, если у семьи реально не хватает доходов"."Мы как общественники должны будем всячески этому содействовать. Будем принимать все обращения и стараться их оперативно решать с министерством труда и органами социальной защиты", - добавил Рыбальченко.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210630/astrakhan-1739222977.html

россия

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россия, сергей рыбальченко, общество