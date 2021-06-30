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В call-центре рассказали, сколько вопросов поступило на прямую линию
В call-центре рассказали, сколько вопросов поступило на прямую линию - РИА Новости, 30.06.2021
В call-центре рассказали, сколько вопросов поступило на прямую линию
Почти 2 миллиона 200 тысяч вопросов поступило на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает телеканал "Россия 24". РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:00
2021-06-30T15:00
2021-06-30T15:00
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Почти 2 миллиона 200 тысяч вопросов поступило на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает телеканал "Россия 24"."Надо отметить, что наша редакция получила уже почти 2 миллиона 200 тысяч обращений", - сказала ведущая из call-центра.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>
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россия, прямая линия с владимиром путиным, владимир путин
В call-центре рассказали, сколько вопросов поступило на прямую линию
Почти два миллиона 200 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным