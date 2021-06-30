https://ria.ru/20210630/putin-1739237422.html

В call-центре рассказали, сколько вопросов поступило на прямую линию

В call-центре рассказали, сколько вопросов поступило на прямую линию - РИА Новости, 30.06.2021

В call-центре рассказали, сколько вопросов поступило на прямую линию

Почти 2 миллиона 200 тысяч вопросов поступило на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает телеканал "Россия 24". РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:00

2021-06-30T15:00

2021-06-30T15:00

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

прямая линия с владимиром путиным

владимир путин

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Почти 2 миллиона 200 тысяч вопросов поступило на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает телеканал "Россия 24"."Надо отметить, что наша редакция получила уже почти 2 миллиона 200 тысяч обращений", - сказала ведущая из call-центра.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>

https://ria.ru/20210630/ataki-1739228829.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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