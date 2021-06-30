https://ria.ru/20210630/putin-1739236290.html
Путин поручил внести дисплей Брайля в список средств реабилитации
Путин поручил внести дисплей Брайля в список средств реабилитации - РИА Новости, 30.06.2021
Путин поручил внести дисплей Брайля в список средств реабилитации
Президент России Владимир Путин поручил правительству внести дисплей Брайля в список средств реабилитации для людей с ограничениями по здоровью. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:58
2021-06-30T14:58
2021-06-30T14:58
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству внести дисплей Брайля в список средств реабилитации для людей с ограничениями по здоровью."Уверен, что члены правительства меня слышат, и Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер), и министр здравоохранения (Михаил Мурашко): я прошу внести этот дисплей Брайля в список подобных средств реабилитации", - сказал Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о включении современных российских разработок в перечень технических средств реабилитации, которые получают бесплатно.Президент отметил, что есть список, утвержденный правительством, Минздравом по средствам реабилитации для людей с ограничениями по здоровью."Сейчас реализуются планы по бесконтактному обращению в электронной форме для того, чтобы люди могли не только выбрать самостоятельно тот или иной прибор, аппарат, средство реабилитации, но и получили бы оплату через казначейство. Это, безусловно, можно будет сделать, и мы это сделаем", - отметил Путин.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20210310/reabilitatsiya-1600637187.html
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россия, михаил мурашко, здоровье - общество, владимир путин, общество
Путин поручил внести дисплей Брайля в список средств реабилитации
Путин поручил внести дисплей Брайля в список средств реабилитации для инвалидов