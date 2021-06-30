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На Урале начали проверку о возможной халатности при газификации

На Урале начали проверку о возможной халатности при газификации - РИА Новости, 30.06.2021

На Урале начали проверку о возможной халатности при газификации

СК в Свердловской области после жалобы женщины из Краснотурьинска президенту РФ Владимиру Путину организовал проверку о возможной халатности при газификации... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T14:48

2021-06-30T14:48

2021-06-30T14:48

россия

евгений куйвашев

следственный комитет россии (ск рф)

александр шульга

владимир путин

свердловская область

краснотурьинск

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. СК в Свердловской области после жалобы женщины из Краснотурьинска президенту РФ Владимиру Путину организовал проверку о возможной халатности при газификации домов, сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга.На прямую линию к президенту обратилась жительница Краснотурьинска Светлана Култыгина, которая рассказала, что к ее дому не могут провести газ, хотя рядом есть газифицированный дом мэра. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил немедленно разобраться в ситуации женщины.В ходе проверки сотрудники Следственного комитета выяснят все обстоятельства ситуации."Будут приняты меры к опросу как заявителя, так и должностных лиц городской администрации, проанализирована интересующая следствие документация, будут выполнены иные необходимые мероприятия, по итогам которых указанной ситуации будет дана объективная правовая оценка", - отметил представитель свердловского СК.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210630/gaz-1739225179.html

россия

свердловская область

краснотурьинск

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россия, евгений куйвашев, следственный комитет россии (ск рф), александр шульга, владимир путин, свердловская область, краснотурьинск, происшествия