На Урале начали проверку о возможной халатности при газификации
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
СК на Урале после жалобы Путину начал проверку о возможной халатности при газификации
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. СК в Свердловской области после жалобы женщины из Краснотурьинска президенту РФ Владимиру Путину организовал проверку о возможной халатности при газификации домов, сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга.
На прямую линию к президенту обратилась жительница Краснотурьинска Светлана Култыгина, которая рассказала, что к ее дому не могут провести газ, хотя рядом есть газифицированный дом мэра. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил немедленно разобраться в ситуации женщины.
"В Свердловской области Следственным комитетом организована доследственная проверка о возможной халатности должностных лиц в связи с непринятием мер по газификации населения. Сегодня в средствах массовой информации в рамках прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным опубликованы сведения о том, что в городе Краснотурьинске Свердловской области должностными лицами городской администрации игнорируются просьбы граждан о газификации частных жилых домов", - сказал Шульга.
В ходе проверки сотрудники Следственного комитета выяснят все обстоятельства ситуации.
"Будут приняты меры к опросу как заявителя, так и должностных лиц городской администрации, проанализирована интересующая следствие документация, будут выполнены иные необходимые мероприятия, по итогам которых указанной ситуации будет дана объективная правовая оценка", - отметил представитель свердловского СК.