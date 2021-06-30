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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/putin-1739232365.html
На Урале прокуратура проверит газоснабжающую компанию после жалобы Путину
На Урале прокуратура проверит газоснабжающую компанию после жалобы Путину - РИА Новости, 30.06.2021
На Урале прокуратура проверит газоснабжающую компанию после жалобы Путину
Прокуратура Свердловской области организовала проверку по обращению жительницы Краснотурьинска на прямую линию Владимира Путина о неподключении ее дома к... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:43
2021-06-30T14:50
россия
евгений куйвашев
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
свердловская область
краснотурьинск
прямая линия с владимиром путиным — 2021
происшествия
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Прокуратура Свердловской области организовала проверку по обращению жительницы Краснотурьинска на прямую линию Владимира Путина о неподключении ее дома к системе газоснабжения, будет проверена и работа газоснабжающей организации, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.На прямую линию к президенту обратилась жительница Краснотурьинска Светлана Култыгина, которая рассказала, что к ее дому не могут провести газ, хотя рядом есть газифицированный дом мэра. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил разобраться в ситуации, проверку начал СК."Прокуратура Свердловской области по обращению жительницы Краснотурьинска, поступившему на прямую линию президента Российской Федерации, организовала проверку соблюдения требований законодательства при подключении частного жилого дома к системе газоснабжения", - говорится в сообщении.В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит, соблюдены ли газоснабжающей организацией требования законодательства при рассмотрении вопроса о подключении жилого дома заявительницы к системе газоснабжения, отмечают в прокуратуре."Кроме того, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о порядке рассмотрения обращений со стороны должностных лиц органов власти. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав заявительницы", - поясняется в сообщении.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20210630/gaz-1739225179.html
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россия
свердловская область
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россия, евгений куйвашев, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, свердловская область, краснотурьинск, происшествия
На Урале прокуратура проверит газоснабжающую компанию после жалобы Путину
14:43 30.06.2021 (обновлено: 14:50 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В Свердловской области проверят газоснабжающую компанию после жалобы местной жительницы Путину

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Прокуратура Свердловской области организовала проверку по обращению жительницы Краснотурьинска на прямую линию Владимира Путина о неподключении ее дома к системе газоснабжения, будет проверена и работа газоснабжающей организации, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
На прямую линию к президенту обратилась жительница Краснотурьинска Светлана Култыгина, которая рассказала, что к ее дому не могут провести газ, хотя рядом есть газифицированный дом мэра. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил разобраться в ситуации, проверку начал СК.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
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"Прокуратура Свердловской области по обращению жительницы Краснотурьинска, поступившему на прямую линию президента Российской Федерации, организовала проверку соблюдения требований законодательства при подключении частного жилого дома к системе газоснабжения", - говорится в сообщении.
В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит, соблюдены ли газоснабжающей организацией требования законодательства при рассмотрении вопроса о подключении жилого дома заявительницы к системе газоснабжения, отмечают в прокуратуре.
"Кроме того, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о порядке рассмотрения обращений со стороны должностных лиц органов власти. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав заявительницы", - поясняется в сообщении.
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021РоссияЕвгений КуйвашевСледственный комитет России (СК РФ)Владимир ПутинСвердловская областьКраснотурьинскПроисшествия
 
 
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