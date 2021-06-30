https://ria.ru/20210630/putin-1739232365.html

На Урале прокуратура проверит газоснабжающую компанию после жалобы Путину

На Урале прокуратура проверит газоснабжающую компанию после жалобы Путину - РИА Новости, 30.06.2021

На Урале прокуратура проверит газоснабжающую компанию после жалобы Путину

Прокуратура Свердловской области организовала проверку по обращению жительницы Краснотурьинска на прямую линию Владимира Путина о неподключении ее дома к... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T14:43

2021-06-30T14:43

2021-06-30T14:50

россия

евгений куйвашев

следственный комитет россии (ск рф)

владимир путин

свердловская область

краснотурьинск

прямая линия с владимиром путиным — 2021

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739217749_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_2f03568f1259125105bb317c5b053ffb.jpg

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Прокуратура Свердловской области организовала проверку по обращению жительницы Краснотурьинска на прямую линию Владимира Путина о неподключении ее дома к системе газоснабжения, будет проверена и работа газоснабжающей организации, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.На прямую линию к президенту обратилась жительница Краснотурьинска Светлана Култыгина, которая рассказала, что к ее дому не могут провести газ, хотя рядом есть газифицированный дом мэра. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил разобраться в ситуации, проверку начал СК."Прокуратура Свердловской области по обращению жительницы Краснотурьинска, поступившему на прямую линию президента Российской Федерации, организовала проверку соблюдения требований законодательства при подключении частного жилого дома к системе газоснабжения", - говорится в сообщении.В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит, соблюдены ли газоснабжающей организацией требования законодательства при рассмотрении вопроса о подключении жилого дома заявительницы к системе газоснабжения, отмечают в прокуратуре."Кроме того, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о порядке рассмотрения обращений со стороны должностных лиц органов власти. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав заявительницы", - поясняется в сообщении.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210630/gaz-1739225179.html

https://ria.ru/20210630/putin-1739233556.html

россия

свердловская область

краснотурьинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений куйвашев, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, свердловская область, краснотурьинск, происшествия