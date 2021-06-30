На Урале прокуратура проверит газоснабжающую компанию после жалобы Путину
14:43 30.06.2021 (обновлено: 14:50 30.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций
В Свердловской области проверят газоснабжающую компанию после жалобы местной жительницы Путину
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Прокуратура Свердловской области организовала проверку по обращению жительницы Краснотурьинска на прямую линию Владимира Путина о неподключении ее дома к системе газоснабжения, будет проверена и работа газоснабжающей организации, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
На прямую линию к президенту обратилась жительница Краснотурьинска Светлана Култыгина, которая рассказала, что к ее дому не могут провести газ, хотя рядом есть газифицированный дом мэра. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил разобраться в ситуации, проверку начал СК.
"Прокуратура Свердловской области по обращению жительницы Краснотурьинска, поступившему на прямую линию президента Российской Федерации, организовала проверку соблюдения требований законодательства при подключении частного жилого дома к системе газоснабжения", - говорится в сообщении.
В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит, соблюдены ли газоснабжающей организацией требования законодательства при рассмотрении вопроса о подключении жилого дома заявительницы к системе газоснабжения, отмечают в прокуратуре.
"Кроме того, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о порядке рассмотрения обращений со стороны должностных лиц органов власти. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав заявительницы", - поясняется в сообщении.