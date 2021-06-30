Путин рассказал об ответе на нарушение США "красных линий"

"Делать ответные шаги, которые нам самим вредят, мы не собираемся и не будем. Например, до сих пор американцы летают в космос на наших ракетных двигателях, до сих пор используются широко наши ракетные двигатели, чтобы американские космические корабли выходили в космос. Десяток лет поставляли, что же нам приостанавливать, себе во вред что ли? <...> Если они переходят какие-то границы, мы находим ассиметричные способы ответа, которые являются достаточно чувствительными для наших партнеров", - сказал Путин в ходе прямой линии.