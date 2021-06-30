Путин рассказал об ответе на нарушение США "красных линий"
14:40 30.06.2021 (обновлено: 14:57 30.06.2021)
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций
Путин рассказал об ответе на нарушение США "красных линий"
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия не будет делать ответные шаги во вред себе, реагируя на нарушение США "красных линий", заявил президент России Владимир Путин.
"Делать ответные шаги, которые нам самим вредят, мы не собираемся и не будем. Например, до сих пор американцы летают в космос на наших ракетных двигателях, до сих пор используются широко наши ракетные двигатели, чтобы американские космические корабли выходили в космос. Десяток лет поставляли, что же нам приостанавливать, себе во вред что ли? <...> Если они переходят какие-то границы, мы находим ассиметричные способы ответа, которые являются достаточно чувствительными для наших партнеров", - сказал Путин в ходе прямой линии.