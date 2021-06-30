https://ria.ru/20210630/putin-1739228295.html

В Москве ответили на вопрос о педагоге, чей муж обратился к Путину

В Москве ответили на вопрос о педагоге, чей муж обратился к Путину - РИА Новости, 30.06.2021

В Москве ответили на вопрос о педагоге, чей муж обратился к Путину

Педагог в Москве, чей муж пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на принуждение к прививке, имеет временный медотвод, это не может быть причиной отстранения РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T14:32

2021-06-30T14:32

2021-06-30T14:37

вакцинация россиян от covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

прямая линия с владимиром путиным — 2021

владимир путин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739218049_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_cfc01ef2708710bb22c6ec0212eaba1f.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Педагог в Москве, чей муж пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на принуждение к прививке, имеет временный медотвод, это не может быть причиной отстранения от работы, сообщили РИА Новости в столичном департаменте образования и науки.Ранее во время прямой линии президенту РФ Владимиру Путину был задан вопрос от москвича о том, законно ли требовать пройти вакцинацию у педагога, имеющего медотвод. В свою очередь президент ответил, что если педагога с медотводом грозятся уволить без прививки, то это незаконно."По данному факту департаментом образования и науки совместно с департаментом здравоохранения была незамедлительно проведена проверка. Вакцинация сотрудников при наличии медицинских противопоказаний недопустима. Отказ от вакцинации в таких случаях, конечно, не может быть причиной отстранения от работы", - отметили в департаменте.В депобре ответили, что конкретно учительнице, муж которой обратился с вопросом, оформлен временный медотвод в связи с обострением заболевания до 2 июля.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса в ряде "контактных" сфер, в частности, обязательной вакцинации подлежат 60% сотрудников учреждений образования.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210630/putin-1739205454.html

https://ria.ru/20210630/medotvod-1739195337.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, москва, общество