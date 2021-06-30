В Москве ответили на вопрос о педагоге, чей муж обратился к Путину
14:32 30.06.2021 (обновлено: 14:37 30.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
В Москве ответили на вопрос о педагоге, чей муж обратился к Путину из-за принуждения к прививке
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Педагог в Москве, чей муж пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на принуждение к прививке, имеет временный медотвод, это не может быть причиной отстранения от работы, сообщили РИА Новости в столичном департаменте образования и науки.
Ранее во время прямой линии президенту РФ Владимиру Путину был задан вопрос от москвича о том, законно ли требовать пройти вакцинацию у педагога, имеющего медотвод. В свою очередь президент ответил, что если педагога с медотводом грозятся уволить без прививки, то это незаконно.
"По данному факту департаментом образования и науки совместно с департаментом здравоохранения была незамедлительно проведена проверка. Вакцинация сотрудников при наличии медицинских противопоказаний недопустима. Отказ от вакцинации в таких случаях, конечно, не может быть причиной отстранения от работы", - отметили в департаменте.
В депобре ответили, что конкретно учительнице, муж которой обратился с вопросом, оформлен временный медотвод в связи с обострением заболевания до 2 июля.
"По окончании этого срока женщине необходимо обратиться к врачу для уточнения состояния здоровья, чтобы снять или продлить медотвод. Именно об этой необходимости сообщал директор школы учителю. Если медотвод будет продлен, то речи о прививке или отстранении от работы, конечно, не может быть. Если противопоказаний к вакцинации уже не будет, то с учетом наличия хронического заболевания сотруднице особенно важно сделать прививку, поскольку у таких пациентов риск тяжелых последствий при заболевании коронавирусом гораздо выше", - отметили в департаменте.
Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса в ряде "контактных" сфер, в частности, обязательной вакцинации подлежат 60% сотрудников учреждений образования.