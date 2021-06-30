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В Москве ответили на вопрос о педагоге, чей муж обратился к Путину
В Москве ответили на вопрос о педагоге, чей муж обратился к Путину - РИА Новости, 30.06.2021
В Москве ответили на вопрос о педагоге, чей муж обратился к Путину
Педагог в Москве, чей муж пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на принуждение к прививке, имеет временный медотвод, это не может быть причиной отстранения РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:32
2021-06-30T14:37
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Педагог в Москве, чей муж пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на принуждение к прививке, имеет временный медотвод, это не может быть причиной отстранения от работы, сообщили РИА Новости в столичном департаменте образования и науки.Ранее во время прямой линии президенту РФ Владимиру Путину был задан вопрос от москвича о том, законно ли требовать пройти вакцинацию у педагога, имеющего медотвод. В свою очередь президент ответил, что если педагога с медотводом грозятся уволить без прививки, то это незаконно."По данному факту департаментом образования и науки совместно с департаментом здравоохранения была незамедлительно проведена проверка. Вакцинация сотрудников при наличии медицинских противопоказаний недопустима. Отказ от вакцинации в таких случаях, конечно, не может быть причиной отстранения от работы", - отметили в департаменте.В депобре ответили, что конкретно учительнице, муж которой обратился с вопросом, оформлен временный медотвод в связи с обострением заболевания до 2 июля.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса в ряде "контактных" сфер, в частности, обязательной вакцинации подлежат 60% сотрудников учреждений образования.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210630/putin-1739205454.html
https://ria.ru/20210630/medotvod-1739195337.html
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вакцинация россиян от covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, москва, общество
В Москве ответили на вопрос о педагоге, чей муж обратился к Путину
14:32 30.06.2021 (обновлено: 14:37 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В Москве ответили на вопрос о педагоге, чей муж обратился к Путину из-за принуждения к прививке

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Педагог в Москве, чей муж пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на принуждение к прививке, имеет временный медотвод, это не может быть причиной отстранения от работы, сообщили РИА Новости в столичном департаменте образования и науки.
Ранее во время прямой линии президенту РФ Владимиру Путину был задан вопрос от москвича о том, законно ли требовать пройти вакцинацию у педагога, имеющего медотвод. В свою очередь президент ответил, что если педагога с медотводом грозятся уволить без прививки, то это незаконно.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 13:00В России
Путин уточнил свое отношение к обязательной вакцинации от COVID
"По данному факту департаментом образования и науки совместно с департаментом здравоохранения была незамедлительно проведена проверка. Вакцинация сотрудников при наличии медицинских противопоказаний недопустима. Отказ от вакцинации в таких случаях, конечно, не может быть причиной отстранения от работы", - отметили в департаменте.
В депобре ответили, что конкретно учительнице, муж которой обратился с вопросом, оформлен временный медотвод в связи с обострением заболевания до 2 июля.
"По окончании этого срока женщине необходимо обратиться к врачу для уточнения состояния здоровья, чтобы снять или продлить медотвод. Именно об этой необходимости сообщал директор школы учителю. Если медотвод будет продлен, то речи о прививке или отстранении от работы, конечно, не может быть. Если противопоказаний к вакцинации уже не будет, то с учетом наличия хронического заболевания сотруднице особенно важно сделать прививку, поскольку у таких пациентов риск тяжелых последствий при заболевании коронавирусом гораздо выше", - отметили в департаменте.
Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса в ряде "контактных" сфер, в частности, обязательной вакцинации подлежат 60% сотрудников учреждений образования.
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021Вакцинация россиян от COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинМоскваОбщество
 
 
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