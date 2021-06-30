https://ria.ru/20210630/putin-1739210389.html
"Приперлись к нашим границам": Путин прокомментировал учения на Украине
"Приперлись к нашим границам": Путин прокомментировал учения на Украине - РИА Новости, 30.06.2021
"Приперлись к нашим границам": Путин прокомментировал учения на Украине
Владимир Путин заявил о "военном освоении Украины" странами НАТО. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T13:22
2021-06-30T13:22
2021-06-30T14:05
прямая линия с владимиром путиным — 2021
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Путин заявил о "военном освоении Украины" странами НАТО.Он напомнил, что по конституции страны там не может быть военных баз иностранных государств и военных блоков. Москву это не устраивает.Помимо этого, на Западе "подняли большой шум" из-за учений, которые Россия проводила на своей территории вблизи украинских границ, добавил Путин. Президент заметил, что указал Министерству обороны "потихонечку заканчивать", раз кого-то это настолько беспокоит."Мы это сделали. Но вместо того, чтобы отреагировать на это позитивно и сказать: "Хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование", вместо этого они что сделали? — Они приперлись к нашим границам", — высказал негодование глава государства.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20210630/esminets-1739208605.html
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"Приперлись к нашим границам" – Путин об учениях на Украине с участием НАТО
Владимир Путин заявил о "военном освоении Украины" странами НАТО. Он напомнил, что по конституции страны там не может быть военных баз иностранных государств и военных блоков. Москву это беспокоит. В частности, учения альянса: его участники, как заметил Путин, "приперлись" к границам России.
2021-06-30T13:22
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PT1M24S
РИА Новости
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нато, владимир путин, украина, в мире
"Приперлись к нашим границам": Путин прокомментировал учения на Украине
13:22 30.06.2021 (обновлено: 14:05 30.06.2021)
Путин прокомментировал учения на Украине с участием стран НАТО