https://ria.ru/20210630/putin-1739209640.html
Путин призвал банки контролировать сомнительные переводы
Путин призвал банки контролировать сомнительные переводы - РИА Новости, 30.06.2021
Путин призвал банки контролировать сомнительные переводы
Коммерческие банки должны контролировать переводы и получение средств, чтобы сузить до нуля возможности мошенников, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T13:20
2021-06-30T13:20
2021-06-30T13:29
россия
прямая линия с владимиром путиным — 2021
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Коммерческие банки должны контролировать переводы и получение средств, чтобы сузить до нуля возможности мошенников, сказал президент РФ Владимир Путин."Коммерческие банки - и те, на счета которых приходят деньги, и те, с которых снимаются деньги - должны самым внимательным образом контролировать этот процесс, чтобы сузить до нуля возможности мошенников", - сказал Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о мерах борьбы с мошенниками.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин, безопасность
Путин призвал банки контролировать сомнительные переводы
13:20 30.06.2021 (обновлено: 13:29 30.06.2021)
Путин заявил, что банки должны контролировать переводы, чтобы сузить возможности мошенников