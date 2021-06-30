https://ria.ru/20210630/putin-1739209640.html

Путин призвал банки контролировать сомнительные переводы

Путин призвал банки контролировать сомнительные переводы - РИА Новости, 30.06.2021

Путин призвал банки контролировать сомнительные переводы

Коммерческие банки должны контролировать переводы и получение средств, чтобы сузить до нуля возможности мошенников, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T13:20

2021-06-30T13:20

2021-06-30T13:29

россия

прямая линия с владимиром путиным — 2021

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Коммерческие банки должны контролировать переводы и получение средств, чтобы сузить до нуля возможности мошенников, сказал президент РФ Владимир Путин."Коммерческие банки - и те, на счета которых приходят деньги, и те, с которых снимаются деньги - должны самым внимательным образом контролировать этот процесс, чтобы сузить до нуля возможности мошенников", - сказал Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о мерах борьбы с мошенниками.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210630/putin-1739207909.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, безопасность