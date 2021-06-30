https://ria.ru/20210630/putin-1739207909.html

Путин призвал разобраться с мошенниками, обманывающими ветеранов

Путин призвал разобраться с мошенниками, обманывающими ветеранов - РИА Новости, 30.06.2021

Путин призвал разобраться с мошенниками, обманывающими ветеранов

Владимир Путин назвал подонками тех, кто обманывает пожилых людей, и призвал разобраться с мошенниками. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T13:13

2021-06-30T13:13

2021-06-30T14:55

прямая линия с владимиром путиным — 2021

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Путин назвал подонками тех, кто обманывает пожилых людей, и призвал разобраться с мошенниками.В целом рост таких преступлений он связал с незаконным оборотом персональных данных."Правоохранители должны здесь серьезно поработать", — отметил он во время прямой линии.Также глава государства предложил Центробанку активнее бороться с фишинговыми сайтами, через которые преступники выманивают деньги. Помимо этого, должен быть контроль и со стороны коммерческих кредитных организаций. Так возможности мошенников "сузятся до нуля", добавил президент.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>

https://ria.ru/20210604/veteran-1735586269.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин назвал подонками обманывающих ветеранов мошенников Люди, которые совершают преступления в отношении пожилых людей и ветеранов, являются подонками. Так их назвал президент России Владимир Путин во время прямой линии. 2021-06-30T13:13 true PT2M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество