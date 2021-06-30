https://ria.ru/20210630/putin-1739207909.html
Путин призвал разобраться с мошенниками, обманывающими ветеранов
Путин призвал разобраться с мошенниками, обманывающими ветеранов - РИА Новости, 30.06.2021
Путин призвал разобраться с мошенниками, обманывающими ветеранов
Владимир Путин назвал подонками тех, кто обманывает пожилых людей, и призвал разобраться с мошенниками. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T13:13
2021-06-30T13:13
2021-06-30T14:55
прямая линия с владимиром путиным — 2021
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Путин назвал подонками тех, кто обманывает пожилых людей, и призвал разобраться с мошенниками.В целом рост таких преступлений он связал с незаконным оборотом персональных данных."Правоохранители должны здесь серьезно поработать", — отметил он во время прямой линии.Также глава государства предложил Центробанку активнее бороться с фишинговыми сайтами, через которые преступники выманивают деньги. Помимо этого, должен быть контроль и со стороны коммерческих кредитных организаций. Так возможности мошенников "сузятся до нуля", добавил президент.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>
https://ria.ru/20210604/veteran-1735586269.html
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Путин назвал подонками обманывающих ветеранов мошенников
Люди, которые совершают преступления в отношении пожилых людей и ветеранов, являются подонками. Так их назвал президент России Владимир Путин во время прямой линии.
2021-06-30T13:13
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РИА Новости
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владимир путин, общество
Путин призвал разобраться с мошенниками, обманывающими ветеранов
13:13 30.06.2021 (обновлено: 14:55 30.06.2021)
Путин призвал бороться с мошенниками, обманывающими ветеранов и пожилых