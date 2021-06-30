https://ria.ru/20210630/putin-1739202860.html
Меры регулирования цен на продовольствие дают эффект, заявил Путин
Меры регулирования цен на продовольствие дают эффект, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2021
Меры регулирования цен на продовольствие дают эффект, заявил Путин
Меры регулирования цен на продовольствие, которые применяют российские власти, дают эффект, но, к сожалению, не по всем группам товаров, заявил президент РФ... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:51
2021-06-30T12:51
2021-06-30T13:01
россия
экономика
прямая линия с владимиром путиным — 2021
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Меры регулирования цен на продовольствие, которые применяют российские власти, дают эффект, но, к сожалению, не по всем группам товаров, заявил президент РФ Владимир Путин.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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россия, экономика, владимир путин
Меры регулирования цен на продовольствие дают эффект, заявил Путин
12:51 30.06.2021 (обновлено: 13:01 30.06.2021)
Путин заявил, что меры регулирования цен на продовольствие дают эффект, но не по всем товарам