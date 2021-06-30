https://ria.ru/20210630/putin-1739202860.html

Меры регулирования цен на продовольствие дают эффект, заявил Путин

Меры регулирования цен на продовольствие дают эффект, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2021

Меры регулирования цен на продовольствие дают эффект, заявил Путин

Меры регулирования цен на продовольствие, которые применяют российские власти, дают эффект, но, к сожалению, не по всем группам товаров, заявил президент РФ... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:51

2021-06-30T12:51

2021-06-30T13:01

россия

экономика

прямая линия с владимиром путиным — 2021

владимир путин

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Меры регулирования цен на продовольствие, которые применяют российские власти, дают эффект, но, к сожалению, не по всем группам товаров, заявил президент РФ Владимир Путин.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210630/produkty-1739200839.html

россия

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2021

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россия, экономика, владимир путин