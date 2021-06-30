https://ria.ru/20210630/putin-1739201554.html

Путин ответил на вопрос, почему овощи стоят дороже эквадорских бананов

Путин ответил на вопрос, почему овощи стоят дороже эквадорских бананов - РИА Новости, 30.06.2021

Путин ответил на вопрос, почему овощи стоят дороже эквадорских бананов

Высокие цены на овощи в магазинах страны связаны с тем, что произведенной в России в прошлом году продукции не хватило для внутреннего потребления, в текущем... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:49

2021-06-30T12:49

2021-06-30T13:33

федеральная служба государственной статистики (росстат)

белоруссия

экономика

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739199313_191:553:2848:2048_1920x0_80_0_0_28af78d10c1659157f06ec35cb5848bf.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Высокие цены на овощи в магазинах страны связаны с тем, что произведенной в России в прошлом году продукции не хватило для внутреннего потребления, в текущем году ситуация может измениться, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас своей продукции не хватило - в прошлом году мы произвели картошки, например, на 19 с лишним миллионов тонн. В этом году будет примерно 22 миллиона. Надеюсь, нам хватит с лихвой", - сказал Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос, почему овощи в продуктовых магазинах стоят дороже эквадорских бананов."Завозят, как правило, не из соседнего региона, как правило, из-за границы, из той же Белоруссии или из Турции - где потеплее, оттуда везут. И, конечно, в этом смысле нужно смотреть на вопросы логистики, сколько стоит с учетом доставки и так далее", - добавил глава государства.Он отметил, что объем производства овощей и фруктов - один из вопросов при развитии российского сельского хозяйства, тогда как, например, по куриному мясу и свинине проблема решена, и хватает даже на экспорт. Путин выразил надежду, что грядущий новый урожай приведет к снижению цен на овощи.По данным Росстата, морковь в России с начала года по 21 июня подорожала в 2,2 раза (на 124,6%), картофель - почти вдвое (на 94,4%), капуста - на 75,3%, лук - на 40,9%.Новый урожай овощей в текущем году может привести к снижению цен на продукцию, заявил президент РФ Владимир Путин."Скоро будет урожай овощей, надеюсь, что это отразится на ценах. Это один из вопросов при развитии сельского хозяйства - это овощи и фрукты, они у нас пока производятся в недостаточном для внутреннего потребления объеме", - сказал Путин в ходе прямой линии.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>

https://ria.ru/20210630/putin-1739202860.html

https://ria.ru/20210630/produkty-1739200839.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), белоруссия, экономика, россия, владимир путин