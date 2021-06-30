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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/putin-1739201554.html
Путин ответил на вопрос, почему овощи стоят дороже эквадорских бананов
Путин ответил на вопрос, почему овощи стоят дороже эквадорских бананов - РИА Новости, 30.06.2021
Путин ответил на вопрос, почему овощи стоят дороже эквадорских бананов
Высокие цены на овощи в магазинах страны связаны с тем, что произведенной в России в прошлом году продукции не хватило для внутреннего потребления, в текущем... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:49
2021-06-30T13:33
федеральная служба государственной статистики (росстат)
белоруссия
экономика
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Высокие цены на овощи в магазинах страны связаны с тем, что произведенной в России в прошлом году продукции не хватило для внутреннего потребления, в текущем году ситуация может измениться, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас своей продукции не хватило - в прошлом году мы произвели картошки, например, на 19 с лишним миллионов тонн. В этом году будет примерно 22 миллиона. Надеюсь, нам хватит с лихвой", - сказал Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос, почему овощи в продуктовых магазинах стоят дороже эквадорских бананов."Завозят, как правило, не из соседнего региона, как правило, из-за границы, из той же Белоруссии или из Турции - где потеплее, оттуда везут. И, конечно, в этом смысле нужно смотреть на вопросы логистики, сколько стоит с учетом доставки и так далее", - добавил глава государства.Он отметил, что объем производства овощей и фруктов - один из вопросов при развитии российского сельского хозяйства, тогда как, например, по куриному мясу и свинине проблема решена, и хватает даже на экспорт. Путин выразил надежду, что грядущий новый урожай приведет к снижению цен на овощи.По данным Росстата, морковь в России с начала года по 21 июня подорожала в 2,2 раза (на 124,6%), картофель - почти вдвое (на 94,4%), капуста - на 75,3%, лук - на 40,9%.Новый урожай овощей в текущем году может привести к снижению цен на продукцию, заявил президент РФ Владимир Путин."Скоро будет урожай овощей, надеюсь, что это отразится на ценах. Это один из вопросов при развитии сельского хозяйства - это овощи и фрукты, они у нас пока производятся в недостаточном для внутреннего потребления объеме", - сказал Путин в ходе прямой линии.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж&gt;&gt;
https://ria.ru/20210630/putin-1739202860.html
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федеральная служба государственной статистики (росстат), белоруссия, экономика, россия, владимир путин
Путин ответил на вопрос, почему овощи стоят дороже эквадорских бананов
12:49 30.06.2021 (обновлено: 13:33 30.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Путин ответил на вопрос, почему овощи стоят дороже эквадорских бананов

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Высокие цены на овощи в магазинах страны связаны с тем, что произведенной в России в прошлом году продукции не хватило для внутреннего потребления, в текущем году ситуация может измениться, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас своей продукции не хватило - в прошлом году мы произвели картошки, например, на 19 с лишним миллионов тонн. В этом году будет примерно 22 миллиона. Надеюсь, нам хватит с лихвой", - сказал Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос, почему овощи в продуктовых магазинах стоят дороже эквадорских бананов.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
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"Завозят, как правило, не из соседнего региона, как правило, из-за границы, из той же Белоруссии или из Турции - где потеплее, оттуда везут. И, конечно, в этом смысле нужно смотреть на вопросы логистики, сколько стоит с учетом доставки и так далее", - добавил глава государства.
Он отметил, что объем производства овощей и фруктов - один из вопросов при развитии российского сельского хозяйства, тогда как, например, по куриному мясу и свинине проблема решена, и хватает даже на экспорт. Путин выразил надежду, что грядущий новый урожай приведет к снижению цен на овощи.
По данным Росстата, морковь в России с начала года по 21 июня подорожала в 2,2 раза (на 124,6%), картофель - почти вдвое (на 94,4%), капуста - на 75,3%, лук - на 40,9%.
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Путин прокомментировал рост цен на продукты
Новый урожай овощей в текущем году может привести к снижению цен на продукцию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Скоро будет урожай овощей, надеюсь, что это отразится на ценах. Это один из вопросов при развитии сельского хозяйства - это овощи и фрукты, они у нас пока производятся в недостаточном для внутреннего потребления объеме", - сказал Путин в ходе прямой линии.
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021Федеральная служба государственной статистики (Росстат)БелоруссияЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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