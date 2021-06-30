https://ria.ru/20210630/putin-1739199396.html

Путин прокомментировал отношение к русским на Украине

Путин прокомментировал отношение к русским на Украине - РИА Новости, 30.06.2021

Путин прокомментировал отношение к русским на Украине

Президент РФ Владимир Путин сравнил отношение к русским на Украине с применением оружия массового поражения. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:42

2021-06-30T12:42

2021-06-30T12:56

россия

владимир зеленский

прямая линия с владимиром путиным — 2021

владимир путин

украина

в мире

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сравнил отношение к русским на Украине с применением оружия массового поражения.Глава государства отметил, что нынешнее руководство Украины недружественно к России, иначе трудно объяснить проект закона, внесенный президентом Владимиром Зеленским в Раду, где русский народ объявляется некоренным на территории страны.По словам Путина, это приведет к тому, что часть людей может уехать, вынуждены будут переписываться, что они чувствуют себя людьми второго сорта."Это приведет к сокращению общего числа русских. Это, знаете, сопоставимо так по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения, это серьезное дело", - сказал Путин в ходе прямой линии.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210630/ukraina-1739199931.html

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россия

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россия, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире