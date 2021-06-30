https://ria.ru/20210630/putin-1739199396.html
Путин прокомментировал отношение к русским на Украине
Путин прокомментировал отношение к русским на Украине - РИА Новости, 30.06.2021
Путин прокомментировал отношение к русским на Украине
Президент РФ Владимир Путин сравнил отношение к русским на Украине с применением оружия массового поражения. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:42
2021-06-30T12:42
2021-06-30T12:56
россия
владимир зеленский
прямая линия с владимиром путиным — 2021
владимир путин
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739198381_0:101:3072:1829_1920x0_80_0_0_208df88ce33cdb9bc0009e67ffd732b7.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сравнил отношение к русским на Украине с применением оружия массового поражения.Глава государства отметил, что нынешнее руководство Украины недружественно к России, иначе трудно объяснить проект закона, внесенный президентом Владимиром Зеленским в Раду, где русский народ объявляется некоренным на территории страны.По словам Путина, это приведет к тому, что часть людей может уехать, вынуждены будут переписываться, что они чувствуют себя людьми второго сорта."Это приведет к сокращению общего числа русских. Это, знаете, сопоставимо так по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения, это серьезное дело", - сказал Путин в ходе прямой линии.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20210630/ukraina-1739199931.html
https://ria.ru/20210630/putin-1739199396.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739198381_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_a466ae5fe08394185b37b4208788aadb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире
Путин прокомментировал отношение к русским на Украине
12:42 30.06.2021 (обновлено: 12:56 30.06.2021)
Путин сравнил отношение к русским на Украине с оружием массового поражения