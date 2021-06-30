Болеть коронавирусом - опасно, прививаться - нет, заявил Путин
12:28 30.06.2021 (обновлено: 13:07 30.06.2021)
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций
Путин заявил, что болеть коронавирусом особенно опасно для групп риска, а прививаться – нет
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Болеть коронавирусом, особенно для групп риска, опасно для жизни, прививаться – нет, заявил президент России Владимир Путин.
"Есть люди с хроническими заболеваниями, в возрасте – так называемые группы риска. Это опасно для жизни, а прививка не опасна. Нет ни одного серьезного осложнения у нас", - сказал Путин в ходе прямой линии.
Ранее глава государства сообщил, что привился вакциной "Спутник V". Как рассказал президент, после первого укола он ничего не почувствовал, через четыре часа появилась чувствительность в месте укола, а после второго укола в 12 часов ночи температура поднялась до 37,2, но утром снова была 36,6.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".