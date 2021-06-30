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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/putin-1739194977.html
Болеть коронавирусом - опасно, прививаться - нет, заявил Путин
Болеть коронавирусом - опасно, прививаться - нет, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2021
Болеть коронавирусом - опасно, прививаться - нет, заявил Путин
Болеть коронавирусом, особенно для групп риска, опасно для жизни, прививаться – нет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:28
2021-06-30T13:07
здоровье - общество
прямая линия с владимиром путиным — 2021
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Болеть коронавирусом, особенно для групп риска, опасно для жизни, прививаться – нет, заявил президент России Владимир Путин.Ранее глава государства сообщил, что привился вакциной "Спутник V". Как рассказал президент, после первого укола он ничего не почувствовал, через четыре часа появилась чувствительность в месте укола, а после второго укола в 12 часов ночи температура поднялась до 37,2, но утром снова была 36,6.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж&gt;&gt;
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здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, коронавирус в россии
Болеть коронавирусом - опасно, прививаться - нет, заявил Путин
12:28 30.06.2021 (обновлено: 13:07 30.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Путин заявил, что болеть коронавирусом особенно опасно для групп риска, а прививаться – нет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Болеть коронавирусом, особенно для групп риска, опасно для жизни, прививаться – нет, заявил президент России Владимир Путин.
"Есть люди с хроническими заболеваниями, в возрасте – так называемые группы риска. Это опасно для жизни, а прививка не опасна. Нет ни одного серьезного осложнения у нас", - сказал Путин в ходе прямой линии.
Ранее глава государства сообщил, что привился вакциной "Спутник V". Как рассказал президент, после первого укола он ничего не почувствовал, через четыре часа появилась чувствительность в месте укола, а после второго укола в 12 часов ночи температура поднялась до 37,2, но утром снова была 36,6.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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Подготовка к ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
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