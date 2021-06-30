https://ria.ru/20210630/putin-1739194977.html

Болеть коронавирусом - опасно, прививаться - нет, заявил Путин

Болеть коронавирусом - опасно, прививаться - нет, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2021

Болеть коронавирусом - опасно, прививаться - нет, заявил Путин

Болеть коронавирусом, особенно для групп риска, опасно для жизни, прививаться – нет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:28

2021-06-30T12:28

2021-06-30T13:07

здоровье - общество

прямая линия с владимиром путиным — 2021

вакцинация россиян от covid-19

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россия

владимир путин

коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Болеть коронавирусом, особенно для групп риска, опасно для жизни, прививаться – нет, заявил президент России Владимир Путин.Ранее глава государства сообщил, что привился вакциной "Спутник V". Как рассказал президент, после первого укола он ничего не почувствовал, через четыре часа появилась чувствительность в месте укола, а после второго укола в 12 часов ночи температура поднялась до 37,2, но утром снова была 36,6.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>

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