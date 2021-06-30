https://ria.ru/20210630/putin-1739194792.html
Путин рассказал, как его дочь перенесла вакцинацию от COVID-19
Путин рассказал, как его дочь перенесла вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 30.06.2021
Путин рассказал, как его дочь перенесла вакцинацию от COVID-19
Президент России Владимир Путин рассказал, что у его дочери после прививки от COVID-19 "Спутник V" температура поднялась до 37,5, но в целом все прошло хорошо. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:27
2021-06-30T12:27
2021-06-30T13:00
прямая линия с владимиром путиным — 2021
вакцинация россиян от covid-19
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что у его дочери после прививки от COVID-19 "Спутник V" температура поднялась до 37,5, но в целом все прошло хорошо.Ранее глава государства сообщил, что привился вакциной "Спутник V". Как рассказал президент, после первого укола он ничего не чувствовал, через четыре часа появилась чувствительность в месте укола, а после второго укола в 12 часов ночи температура поднялась до 37,2, но утром снова была 36,6."У дочки моей, она тоже сделала "Спутник V" - у нее 37,5 была. Но тоже одни сутки - и все прошло", - сказал Путин в ходе прямой линии.
https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739203400.html
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вакцинация россиян от covid-19, владимир путин
Путин рассказал, как его дочь перенесла вакцинацию от COVID-19
12:27 30.06.2021 (обновлено: 13:00 30.06.2021)
Владимир Путин рассказал, как его дочь перенесла вакцинацию от COVID-19