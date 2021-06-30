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Путин ответил на вопрос об обязательной вакцинации некоторых россиян
Путин ответил на вопрос об обязательной вакцинации некоторых россиян - РИА Новости, 01.07.2021
Путин ответил на вопрос об обязательной вакцинации некоторых россиян
Президент России Владимир Путин прокомментировал введение в некоторых регионах обязательной вакцинации для отдельных групп населения. РИА Новости, 01.07.2021
2021-06-30T12:16
2021-07-01T00:11
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коронавирус в россии
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал введение в некоторых регионах обязательной вакцинации для отдельных групп населения."Я в свое время говорил, как вы помните, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения", — напомнил он.В то же время глава государства подчеркнул, что местные власти в данном случае действовали в полном соответствии с законом об иммунной защите населения.Президент отметил, что предотвратить распространение инфекции можно только благодаря прививкам, и выразил надежду, что предубеждение отдельных граждан против вакцинации удастся преодолеть. Путин также призвал россиян в вопросе прививок прислушиваться к специалистам и не верить слухам.Он добавил, что диссиденты-антипрививочники были всегда — и в России, и во всем мире. "Сейчас свыше 20 миллионов, 23 миллиона, по-моему, уже вакцинированы. Как видим, все у нас в порядке. И, слава богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения AstraZeneca либо Pfizer", — сказал Путин в ходе прямой линии.При этом глава государства подчеркнул, что увольнять непривитых сотрудников, у которых есть основания для медицинского отвода, незаконно.Сейчас обязательная вакцинация для отдельных групп введена в 25 российских регионах. Например, в Москве и Подмосковье работодатели должны привить не менее 60 сотрудников сферы услуг.
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"В рамках закона" – Путин об обязательной вакцинации для отдельных групп населения
"В рамках закона" – Путин об обязательной вакцинации для отдельных групп населения
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коронавирус в россии, здоровье - общество, владимир путин, общество
Путин ответил на вопрос об обязательной вакцинации некоторых россиян
12:16 30.06.2021 (обновлено: 00:11 01.07.2021)
 

Путин заявил о праве регионов ввести вакцинацию для отдельных категорий россиян

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал введение в некоторых регионах обязательной вакцинации для отдельных групп населения.
"Я в свое время говорил, как вы помните, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения", — напомнил он.
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Путин рассказал, что привился "Спутником V"
В то же время глава государства подчеркнул, что местные власти в данном случае действовали в полном соответствии с законом об иммунной защите населения.
Президент отметил, что предотвратить распространение инфекции можно только благодаря прививкам, и выразил надежду, что предубеждение отдельных граждан против вакцинации удастся преодолеть.
Путин также призвал россиян в вопросе прививок прислушиваться к специалистам и не верить слухам.

"Есть люди с хроническими заболеваниями, в возрасте — так называемые группы риска. Это опасно для жизни, а прививка не опасна. Нет ни одного серьезного осложнения у нас", — сказал он.

Он добавил, что диссиденты-антипрививочники были всегда — и в России, и во всем мире.
"Сейчас свыше 20 миллионов, 23 миллиона, по-моему, уже вакцинированы. Как видим, все у нас в порядке. И, слава богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения AstraZeneca либо Pfizer", — сказал Путин в ходе прямой линии.
При этом глава государства подчеркнул, что увольнять непривитых сотрудников, у которых есть основания для медицинского отвода, незаконно.
Сейчас обязательная вакцинация для отдельных групп введена в 25 российских регионах. Например, в Москве и Подмосковье работодатели должны привить не менее 60 сотрудников сферы услуг.
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