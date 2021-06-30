https://ria.ru/20210630/putin-1739190907.html

Путин ответил на вопрос об обязательной вакцинации некоторых россиян

Путин ответил на вопрос об обязательной вакцинации некоторых россиян - РИА Новости, 01.07.2021

Путин ответил на вопрос об обязательной вакцинации некоторых россиян

Президент России Владимир Путин прокомментировал введение в некоторых регионах обязательной вакцинации для отдельных групп населения. РИА Новости, 01.07.2021

2021-06-30T12:16

2021-06-30T12:16

2021-07-01T00:11

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал введение в некоторых регионах обязательной вакцинации для отдельных групп населения."Я в свое время говорил, как вы помните, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения", — напомнил он.В то же время глава государства подчеркнул, что местные власти в данном случае действовали в полном соответствии с законом об иммунной защите населения.Президент отметил, что предотвратить распространение инфекции можно только благодаря прививкам, и выразил надежду, что предубеждение отдельных граждан против вакцинации удастся преодолеть. Путин также призвал россиян в вопросе прививок прислушиваться к специалистам и не верить слухам.Он добавил, что диссиденты-антипрививочники были всегда — и в России, и во всем мире. "Сейчас свыше 20 миллионов, 23 миллиона, по-моему, уже вакцинированы. Как видим, все у нас в порядке. И, слава богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения AstraZeneca либо Pfizer", — сказал Путин в ходе прямой линии.При этом глава государства подчеркнул, что увольнять непривитых сотрудников, у которых есть основания для медицинского отвода, незаконно.Сейчас обязательная вакцинация для отдельных групп введена в 25 российских регионах. Например, в Москве и Подмосковье работодатели должны привить не менее 60 сотрудников сферы услуг.

https://ria.ru/20210630/sputnik-1739191868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"В рамках закона" – Путин об обязательной вакцинации для отдельных групп населения "В рамках закона" – Путин об обязательной вакцинации для отдельных групп населения 2021-06-30T12:16 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус в россии, здоровье - общество, владимир путин, общество