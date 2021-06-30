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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/putin-1739189962.html
Путин заявил, что ни один вопрос к прямой линии не останется незамеченным
Путин заявил, что ни один вопрос к прямой линии не останется незамеченным - РИА Новости, 30.06.2021
Путин заявил, что ни один вопрос к прямой линии не останется незамеченным
Президент России Владимир Путин начал прямую линию со слов о формате мероприятия и количестве вопросов, заверив, что все они не останутся без ответа. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:12
2021-06-30T12:28
россия
вциом
общероссийский народный фронт
прямая линия с владимиром путиным — 2021
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал прямую линию со слов о формате мероприятия и количестве вопросов, заверив, что все они не останутся без ответа."Я тоже хотел бы с этого сегодня начать нашу встречу. И вот, что хочу сказать. В 2019 году, когда вот эта прямая линия проходила в таком полном формате, как сегодня, поступило где-то свыше миллиона вопросов. И в прошлом году, когда проходила совмещенная и прямая линия, и большая пресс-конференция, поступило много сотен тысяч вопросов. И хочу вас заверить, ну это такое, на первый взгляд, самонадеянное заявление, но тем не менее, хочу сказать, что мы постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным", - сказал он.Путин отметил, что из поступивших в 2019 году вопросов свыше 500 тысяч сегодня обработано и на них даны конкретные ответы. Работа по многим вопросам продолжается, добавил он.Путин также поблагодарил ОНФ за помощь и другие организации, которые активно работают с администрациями разного уровня."Это, конечно, помощь мне, поскольку ответы приходят в мой адрес. Но я хочу обратиться к добровольцам, к тем людям, которые обрабатывают эти вопросы, слова благодарности хочу передать именно от граждан", - сказал президент.Прямая линия с президентом России стартовала в полдень по московскому времени.Вопросы поступали через call-центр, специальное приложение, СМС.С начала недели Путин провел два совещания экспертами и своей администрацией по подготовке к прямой линии.Согласно данным опроса ВЦИОМ, более трети россиян (35%), информированных о прямой линии президента, заявили, что будут внимательно следить за диалогом в прямом эфире от начала до конца, 12% посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты, 39% заявили, что узнают главное из новостей и интернета, а 13% не будут следить за выступлением главы государства.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж&gt;&gt;
https://ria.ru/20210630/putin-1739185213.html
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россия, вциом, общероссийский народный фронт, прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, общество
Путин заявил, что ни один вопрос к прямой линии не останется незамеченным
12:12 30.06.2021 (обновлено: 12:28 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДевушка держит в руке смартфон с открытым мобильным приложением "Москва-Путину", где можно задать вопрос к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
Девушка держит в руке смартфон с открытым мобильным приложением Москва-Путину, где можно задать вопрос к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Путин пообещал, что ни один вопрос, поступивший на прямую линию, не останется незамеченным

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал прямую линию со слов о формате мероприятия и количестве вопросов, заверив, что все они не останутся без ответа.
"Я тоже хотел бы с этого сегодня начать нашу встречу. И вот, что хочу сказать. В 2019 году, когда вот эта прямая линия проходила в таком полном формате, как сегодня, поступило где-то свыше миллиона вопросов. И в прошлом году, когда проходила совмещенная и прямая линия, и большая пресс-конференция, поступило много сотен тысяч вопросов. И хочу вас заверить, ну это такое, на первый взгляд, самонадеянное заявление, но тем не менее, хочу сказать, что мы постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным", - сказал он.
Девушка за ноутбуком на котором открыт сайт moskva-putinu.ru, где можно задать вопрос к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 11:41Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Путин работает со всеми обращениями с прямой линии, заявил Песков
Путин отметил, что из поступивших в 2019 году вопросов свыше 500 тысяч сегодня обработано и на них даны конкретные ответы. Работа по многим вопросам продолжается, добавил он.
Путин также поблагодарил ОНФ за помощь и другие организации, которые активно работают с администрациями разного уровня.
"Это, конечно, помощь мне, поскольку ответы приходят в мой адрес. Но я хочу обратиться к добровольцам, к тем людям, которые обрабатывают эти вопросы, слова благодарности хочу передать именно от граждан", - сказал президент.
Прямая линия с президентом России стартовала в полдень по московскому времени.
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 21:09Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Песков назвал основную тему вопросов прямой линии с Путиным
Вопросы поступали через call-центр, специальное приложение, СМС.
С начала недели Путин провел два совещания экспертами и своей администрацией по подготовке к прямой линии.
Согласно данным опроса ВЦИОМ, более трети россиян (35%), информированных о прямой линии президента, заявили, что будут внимательно следить за диалогом в прямом эфире от начала до конца, 12% посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты, 39% заявили, что узнают главное из новостей и интернета, а 13% не будут следить за выступлением главы государства.
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021РоссияВЦИОМОбщероссийский народный фронтПрямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинОбщество
 
 
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