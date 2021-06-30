https://ria.ru/20210630/putin-1739189962.html

Путин заявил, что ни один вопрос к прямой линии не останется незамеченным

Путин заявил, что ни один вопрос к прямой линии не останется незамеченным - РИА Новости, 30.06.2021

Путин заявил, что ни один вопрос к прямой линии не останется незамеченным

Президент России Владимир Путин начал прямую линию со слов о формате мероприятия и количестве вопросов, заверив, что все они не останутся без ответа. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:12

2021-06-30T12:12

2021-06-30T12:28

россия

вциом

общероссийский народный фронт

прямая линия с владимиром путиным — 2021

прямая линия с владимиром путиным

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал прямую линию со слов о формате мероприятия и количестве вопросов, заверив, что все они не останутся без ответа."Я тоже хотел бы с этого сегодня начать нашу встречу. И вот, что хочу сказать. В 2019 году, когда вот эта прямая линия проходила в таком полном формате, как сегодня, поступило где-то свыше миллиона вопросов. И в прошлом году, когда проходила совмещенная и прямая линия, и большая пресс-конференция, поступило много сотен тысяч вопросов. И хочу вас заверить, ну это такое, на первый взгляд, самонадеянное заявление, но тем не менее, хочу сказать, что мы постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным", - сказал он.Путин отметил, что из поступивших в 2019 году вопросов свыше 500 тысяч сегодня обработано и на них даны конкретные ответы. Работа по многим вопросам продолжается, добавил он.Путин также поблагодарил ОНФ за помощь и другие организации, которые активно работают с администрациями разного уровня."Это, конечно, помощь мне, поскольку ответы приходят в мой адрес. Но я хочу обратиться к добровольцам, к тем людям, которые обрабатывают эти вопросы, слова благодарности хочу передать именно от граждан", - сказал президент.Прямая линия с президентом России стартовала в полдень по московскому времени.Вопросы поступали через call-центр, специальное приложение, СМС.С начала недели Путин провел два совещания экспертами и своей администрацией по подготовке к прямой линии.Согласно данным опроса ВЦИОМ, более трети россиян (35%), информированных о прямой линии президента, заявили, что будут внимательно следить за диалогом в прямом эфире от начала до конца, 12% посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты, 39% заявили, что узнают главное из новостей и интернета, а 13% не будут следить за выступлением главы государства.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>

https://ria.ru/20210630/putin-1739185213.html

https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739129268.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вциом, общероссийский народный фронт, прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, общество