https://ria.ru/20210630/putin-1739185213.html

Путин работает со всеми обращениями с прямой линии, заявил Песков

Путин работает со всеми обращениями с прямой линии, заявил Песков - РИА Новости, 30.06.2021

Путин работает со всеми обращениями с прямой линии, заявил Песков

Президент России Владимир Путин работает со всеми обращениями россиян, пришедшими по прямой линии. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T11:41

2021-06-30T11:41

2021-06-30T11:46

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2021

прямая линия с владимиром путиным

общество

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин работает со всеми обращениями россиян, пришедшими по прямой линии."Путин работает традиционно непосредственно с обращениями россиян. Те самые обращения, которые специалисты собирают. Обращает он внимание практически на все. У него создается полная картина тем, которые представляют интерес для граждан", - сказал Песков в эфире Первого канала.Глава государства на этой неделе провел несколько совещаний по подготовке к прямой линии.

https://ria.ru/20210630/voprosy-1739182878.html

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2021

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владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, общество