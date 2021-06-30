https://ria.ru/20210630/putin-1739185213.html
Путин работает со всеми обращениями с прямой линии, заявил Песков
Путин работает со всеми обращениями с прямой линии, заявил Песков - РИА Новости, 30.06.2021
Путин работает со всеми обращениями с прямой линии, заявил Песков
Президент России Владимир Путин работает со всеми обращениями россиян, пришедшими по прямой линии. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T11:41
2021-06-30T11:41
2021-06-30T11:46
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2021
прямая линия с владимиром путиным
общество
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин работает со всеми обращениями россиян, пришедшими по прямой линии."Путин работает традиционно непосредственно с обращениями россиян. Те самые обращения, которые специалисты собирают. Обращает он внимание практически на все. У него создается полная картина тем, которые представляют интерес для граждан", - сказал Песков в эфире Первого канала.Глава государства на этой неделе провел несколько совещаний по подготовке к прямой линии.
https://ria.ru/20210630/voprosy-1739182878.html
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владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, общество
Путин работает со всеми обращениями с прямой линии, заявил Песков
11:41 30.06.2021 (обновлено: 11:46 30.06.2021)
Песков заявил, что Путин работает со всеми обращениями, пришедшими по прямой линии