https://ria.ru/20210630/putin-1739143420.html

Путин пообщается с россиянами в формате прямой линии

Путин пообщается с россиянами в формате прямой линии - РИА Новости, 30.06.2021

Путин пообщается с россиянами в формате прямой линии

Президент Владимир Путин в среду, 30 июня, в 18-й раз пообщается с россиянами в формате прямой линии. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T00:07

2021-06-30T00:07

2021-06-30T07:35

россия

прямая линия с владимиром путиным

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент Владимир Путин в среду, 30 июня, в 18-й раз пообщается с россиянами в формате прямой линии.Ведущие телеканалы страны отвели на это три часа эфирного времени. Прямая линия стартует в 12.00 по московскому времени в эфире "Первого телеканала", "России 1", "России 24", "НТВ", "ОТР", "Мира", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".Накануне прямой линии Путин провел совещание с руководством администрации президента, некоторыми заместителями председателя правительства, а также министром финансов.Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года. Тогда главе государства поступило 400 тысяч вопросов. Несмотря на то, что эфир длился около 2,5 часа, на час больше запланированного времени, ответить удалось всего на 46 вопросов. Президент пообещал россиянам, что и впредь будет отвечать на их вопросы в прямом эфире. Ко второй прямой линии в 2002 году граждане задали президенту уже около 1,5 миллиона вопросов.В 2018 году формат мероприятия дополнили: Путин связывался с министрами и региональными властями по конференц-связи, когда требовалось разрешить вопрос, дать поручение или получить пояснения. В 2019 году президент в ходе прямой линии также выходил на связь с главами регионов, министрами и членами кабмина. Тогда он ответил более чем на 80 вопросов, а общая продолжительность программы составила 4 часа 8 минут. Рекорд был зафиксирован в 2013 году - тогда глава государства общался с гражданами 4 часа 47 минут.В 2020 году из-за пандемии коронавируса отдельную прямую линию Кремль проводить не стал - на вопросы россиян Путин ответил в ходе большой пресс-конференции в декабре.Без лишних посредниковБез нововведений не обошлось и в этом году. Как отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для общения с Путиным по сути не нужны камеры и телевидение - достаточно соответствующего приложения на смартфоне, именно на этом способе общения и будет сделан акцент в ходе очередной прямой линии.Кроме того, как уточнил пресс-секретарь президента, Путин "будет иметь возможность видеть всю палитру тем, которые объединяют вопросы, подтемы, географию страны, где какие вопросы доминируют"."Региональный характер – это наша страна, и люди живут во всех регионах, и каждый гражданин хочет задать вопрос президенту. Поэтому, конечно же, вся география нашей страны будет представлена во время прямой линии, президент будет иметь непосредственный доступ к массиву вопросов и по тематике, по кругу проблем дифференциация и по географии, то есть по всем регионам", - рассказал Песков.По словам пресс-секретаря, в ходе прямой линии президент будет выбирать вопросы, а окажутся ли они в форме текста, или СМС, или видеоматериалов, или телефонного звонка, станет известно во время эфира.Студии в этом году "по понятным соображениям" не будет, но помогать Путину выбирать вопросы или из набора тем, или исходя из географии страны, будут соведущие. Площадка для включений к прямой линии будет находиться в Центре международной торговли в Москве.В Кремле в этом году ожидают в общей сложности более миллиона вопросов: как рассказал журналистам Песков, активность граждан традиционно высока. Он отметил, что звонки, видеообращения и смс обычно продолжают поступать и обрабатываться и во время программы, да и после ее завершения работа над ними не заканчивается.Обращения граждан направляются в федеральные ведомства и регионы для решения проблем на местах. Представитель Кремля пояснил, что средства для решения проблем, с которыми граждане могут обратиться на прямую линию, не закладываются в бюджете заранее, поэтому процесс решения некоторых вопросов может быть немного "затянут".Чего хотят россиянеВопросы, касающиеся здравоохранения, лидируют среди тем, с которыми россияне обращаются в call-центр прямой линии - в частности, граждан волнует вакцинация и борьба с коронавирусом, а именно - какую вакцину выбрать и какие есть в поликлиниках.По словам Пескова, помимо огромного блока вопросов, связанных с коронавирусом "во всех ипостасях", россиян, которые обращаются на прямую линию, также интересуют темы экономики, выхода из кризиса и нехватки лекарств в ряде регионов, которая, впрочем, зачастую объясняется большой географией страны и логистическими проблемами.Песков отметил, что в этом году международные дела волнуют россиян гораздо меньше, чем прежде, и это тоже можно считать примечательной стороной нынешней прямой линии. "Сейчас россияне больше заботятся своими проблемами, что, наверное, объяснимо в посткризисный год", – объяснил он в эфире телеканала "Россия 24".Вместе с тем по российско-американским отношениям вопросы у граждан к Путину все таки есть, отметил представитель Кремля.Песков также пообещал, что Путин в ходе прямой линии, скорее всего" даст развернутый ответ" о добровольности вакцинации от коронавируса.Беспокоит россиян и распределение бесплатных лекарств. Кроме того, граждан волнуют пенсии, поддержка малоимущих, рынок труда, ЖКХ, дороги, электро- и газоснабжение, тема жилья, в частности, вопрос переселения из жилья аварийного, а также готовность школ к новому учебному году и их доступность.Ряд обращений к президенту касается вопросов охраны природы и леса. Так, житель Новосибирска жалуется на чудовищный масштаб вырубки леса в сибирском регионе и выражает опасения, что скоро от многовековой тайги ничего не останется. Один из жителей Калининградской области призывает обратить внимание на охрану природы региона, так как, по его словам, сейчас уникальнейшая природа Куршского национального парка, Филинской бухты и всего побережья в целом приносится в жертву тотальным застройкам, туристическому бизнесу и индустрии.Кроме того, есть категория обращений, связанных с льготной ипотекой. Например, один из жителей Нижегородской области считает несправедливым предоставление льготной ипотеки только тем многодетным семьям, которые стали такими с 2018 года. Также житель Троицка в Чувашии спрашивает, можно ли ввести возможность безусловного рефинансирования ипотечных кредитов семьям с детьми по программе семейной ипотеки.Одна из жительниц Ставрополя указала на то, что процентная ставка по ипотеке была снижена в период пандемии в качестве помощи людям. Она поинтересовалась, возможно ли снижение ставки для тех, кто уже имеет ипотеку несколько лет, ведь ситуация с коронавирусом не прошла бесследно и для таких семей.Жительница Брянска интересуется, почему ипотеку на единственное первое жилье не считают как расходы. По ее словам, из-за того, что соцзащита считает ипотеку как доход, семья женщины не подходит под статус малообеспеченной, хотя сумма дохода семьи - 38 тысяч рублей, из которых 16 тысяч - оплата ипотеки.Также некоторые из обращений касаются трудностей с работой у воспитывающих детей мам. Так, жительница Томска пожаловалась на лишение права на пособие детям от трех до семи лет из-за правила нулевого дохода. По словам томички, большинство лишилось права на пособие ввиду того, что в прошлом году мало кто работал, а многих уволили.Жительница Симферополя предложила на законодательном уровне закрепить нормы, позволяющие работодателю иметь налоговые льготы, если он принимает на работу многодетную мать, так как работодатели часто отказываются нанимать таких мам.Ожидания политологовКак считают опрошенные РИА Новости политологи, основное время прямой линии будет посвящено раскрытию российской социальной повестки, а упор будет сделан на внутреннюю политику, хотя Украине, российско-американскому саммиту в Женеве, "Северному потоку — 2" и другим важным внешнеполитическим темам также будет уделено достаточно времени.По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, на прямую линию в Кремле возлагается большая надежда, так как она станет последним информационным пиком перед выборами в Госдуму."Стоит отметить, что основной магистралью будет, помимо общеполитической части, здравоохранение. Вопросы будут касаться ситуации в субъектах РФ: у нас локдаун в Бурятии, с большой долей вероятности аналогичная ситуация может сложиться в других субъектах РФ. Разговор зайдет о влиянии локдауна на экономику, обязательной вакцинации. Не забудут и об ограничениях на посещение образовательных мероприятий без прививки", – считает Абзалов.Также политолог не исключает факт того, что будут представлены данные по штаммам коронавируса "дельта" и "дельта плюс"."Здоровье станет важной направляющей, эта тема будет представлена в полной мере", – уверен Абзалов.Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов также делает ставку на внутреннюю политику."Я думаю, что в ходе прямой линии будут, как обычно, затронуты социальные вопросы, только уже в контексте пандемии: медицина, вакцинация, социальная помощь и поддержка. Это станет доминирующими темами прямой линии. В меньшей степени будут затронуты теперь вопросы экономики, потому что люди хотят от государства защиты и заботы, а не объяснения макроэкономических показателей", – считает эксперт.По мнению политологов, в ходе программы могут быть также разговоры про недавнюю встречу Путина с президентом США Джо Байденом в Женеве, затронут, может быть, вопрос Украины, отношений с ЕС, проект "Северный поток — 2".

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