https://ria.ru/20210630/provokatsii-1739325271.html

"Виноват Обама". Немцы высказались о провокациях кораблей НАТО у Крыма

"Виноват Обама". Немцы высказались о провокациях кораблей НАТО у Крыма - РИА Новости, 30.06.2021

"Виноват Обама". Немцы высказались о провокациях кораблей НАТО у Крыма

Читатели немецкой газеты Der Spiegel высказались о проходе британского и голландского кораблей в территориальных водах Крыма. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T22:23

2021-06-30T22:23

2021-06-30T22:23

россия

вмс великобритании

керченский пролив

су-24

су-30

нато

великобритания

нидерланды

в мире

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Der Spiegel высказались о проходе британского и голландского кораблей в территориальных водах Крыма.Ранее Министерство обороны России сообщило, что эсминец Defender ВМС Великобритании 23 июня пересек границу страны в районе мыса Фиолент. Российским военным пришлось открыть предупредительный огонь, чтобы выпроводить нарушителя. На следующий день фрегат Военно-морских сил Нидерландов, находившийся в нейтральных водах, начал движение к Керченскому проливу. Чтобы не допустить нарушения границ России, военные подняли в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После этого корабль изменил курс. В российском военном ведомстве уточнили, что пролет был на безопасном расстоянии от голландского фрегата."Корабли НАТО теперь будут с должной осторожностью подходить к российским водам. Миссия выполнена!" — уверен Alexander."Наши политики пытаются нам внушить, что все проблемы этого мира исходят от Путина. И это тоже чепуха. Создание образа врага из России — это единственная стратегия выживания для НАТО и огромного военного бюджета этой организации", — отметил hdwinkel."В Крыму был, есть и будет крупнейший незамерзающий российский порт. <…> Сначала русские арендовали эту территорию, но как только американцы совершили на Украине государственный переворот, русские просто забрали то, что им принадлежит", — написал Matthias_FFM."Что, собственно, делают голландские и британские военные корабли в Черном море? Ведь российские ВМФ через Мексиканский залив не ходят", — заметил Gunter-SqSikuSWR.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210629/fregat-1739137259.html

россия

керченский пролив

великобритания

нидерланды

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россия, вмс великобритании, керченский пролив, су-24, су-30, нато, великобритания, нидерланды, в мире