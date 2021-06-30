"Виноват Обама". Немцы высказались о провокациях кораблей НАТО у Крыма
Немцы высказались о провокациях кораблей НАТО рядом с Крымом
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Der Spiegel высказались о проходе британского и голландского кораблей в территориальных водах Крыма.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что эсминец Defender ВМС Великобритании 23 июня пересек границу страны в районе мыса Фиолент. Российским военным пришлось открыть предупредительный огонь, чтобы выпроводить нарушителя. На следующий день фрегат Военно-морских сил Нидерландов, находившийся в нейтральных водах, начал движение к Керченскому проливу. Чтобы не допустить нарушения границ России, военные подняли в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После этого корабль изменил курс. В российском военном ведомстве уточнили, что пролет был на безопасном расстоянии от голландского фрегата.
"Изначально во всем этом хаосе виноват Обама. Это он первым недипломатично назвал Россию "региональной державой". После этого Путин должен был показать, что Россия — кое-что большее", — считает Klaus-D.-sUGIXwKWg.
"Корабли НАТО теперь будут с должной осторожностью подходить к российским водам. Миссия выполнена!" — уверен Alexander.
"Наши политики пытаются нам внушить, что все проблемы этого мира исходят от Путина. И это тоже чепуха. Создание образа врага из России — это единственная стратегия выживания для НАТО и огромного военного бюджета этой организации", — отметил hdwinkel.
"В Крыму был, есть и будет крупнейший незамерзающий российский порт. <…> Сначала русские арендовали эту территорию, но как только американцы совершили на Украине государственный переворот, русские просто забрали то, что им принадлежит", — написал Matthias_FFM.
"Что, собственно, делают голландские и британские военные корабли в Черном море? Ведь российские ВМФ через Мексиканский залив не ходят", — заметил Gunter-SqSikuSWR.
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