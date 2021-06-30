Глава Приморья заявил, что в Уссурийске построят новую школу
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Глава Приморья заявил, что в Уссурийске построят новую школу вместо старой с обрушенной стеной
ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Власти Приморья рассчитывают за 2 года построить новую школу в Воздвиженке Приморского края взамен старой с обрушенной стеной, о которой рассказали на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, помочь в выделении средств пообещал министр просвещения, сообщает правительство региона.
В середине апреля в здании школы в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа обрушилась стена, по требованию прокуратуры учебный процесс в школе приостановлен. Никто из учеников и персонала не пострадал. В прокуратуре РИА Новости предоставляли фото обрушения. На нем видно, что обрушилась стена между коридором и учебным кабинетом. Власти городского округа сообщали, что МБОУ "Воздвиженская средняя общеобразовательная школа №1", где учатся почти 500 детей, находится в двух корпусах – один 1953 года постройки, другой 1980-х годов постройки. Обрушение произошло в старом корпусе. Глава городского округа поставил задачу к 1 сентября реконструировать школу. Младшие классы будут учиться дистанционно до конца года, а старшеклассники пока учатся в Доме офицеров.
В среду в ходе прямой линии с президентом жители Воздвиженки попросили Путина помочь построить новую школу. В администрации Уссурийского городского округа РИА Новости рассказали, что изыскивают средства на реконструкцию крыла школы, нужно 150 миллионов рублей.
"Ситуация со школой, которую озвучила жительница Владимиру Владимировичу Путину во время прямого разговора, нам известна. Буквально вчера в рамках посещения Уссурийска побывали в том числе в Воздвиженке. Там, действительно, множество проблем, помимо школы это отсутствие канализации, водоснабжения, протекают многие крыши, благоустройство дворов не проводилось больше 25 лет ", - сказал глава Приморья Олег Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.
Школу, по его словам, также обследовали, посмотрели, в каком она находится состоянии, и было принято решение по реконструкции пристройки.
"Прямо сейчас мы связались с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, он пообещал нам помочь в выделении необходимых денежных средств. Надеюсь, после такого обращения и контроля со стороны президента России денежные средства будут выделены. Поэтому мы будем строить уже новую школу. Надеюсь, сделаем это в течение двух лет", - отметил Кожемяко.