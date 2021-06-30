https://ria.ru/20210630/primore-1739241514.html

Глава Приморья заявил, что в Уссурийске построят новую школу

Глава Приморья заявил, что в Уссурийске построят новую школу - РИА Новости, 30.06.2021

Глава Приморья заявил, что в Уссурийске построят новую школу

Власти Приморья рассчитывают за 2 года построить новую школу в Воздвиженке Приморского края взамен старой с обрушенной стеной, о которой рассказали на прямой... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:13

2021-06-30T15:13

2021-06-30T15:13

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

олег кожемяко

владимир путин

уссурийский городской округ

уссурийск

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Власти Приморья рассчитывают за 2 года построить новую школу в Воздвиженке Приморского края взамен старой с обрушенной стеной, о которой рассказали на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, помочь в выделении средств пообещал министр просвещения, сообщает правительство региона.В середине апреля в здании школы в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа обрушилась стена, по требованию прокуратуры учебный процесс в школе приостановлен. Никто из учеников и персонала не пострадал. В прокуратуре РИА Новости предоставляли фото обрушения. На нем видно, что обрушилась стена между коридором и учебным кабинетом. Власти городского округа сообщали, что МБОУ "Воздвиженская средняя общеобразовательная школа №1", где учатся почти 500 детей, находится в двух корпусах – один 1953 года постройки, другой 1980-х годов постройки. Обрушение произошло в старом корпусе. Глава городского округа поставил задачу к 1 сентября реконструировать школу. Младшие классы будут учиться дистанционно до конца года, а старшеклассники пока учатся в Доме офицеров.В среду в ходе прямой линии с президентом жители Воздвиженки попросили Путина помочь построить новую школу. В администрации Уссурийского городского округа РИА Новости рассказали, что изыскивают средства на реконструкцию крыла школы, нужно 150 миллионов рублей.Школу, по его словам, также обследовали, посмотрели, в каком она находится состоянии, и было принято решение по реконструкции пристройки."Прямо сейчас мы связались с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, он пообещал нам помочь в выделении необходимых денежных средств. Надеюсь, после такого обращения и контроля со стороны президента России денежные средства будут выделены. Поэтому мы будем строить уже новую школу. Надеюсь, сделаем это в течение двух лет", - отметил Кожемяко.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210630/putin-1739240467.html

https://ria.ru/20210630/putin-1739238470.html

россия

уссурийский городской округ

уссурийск

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россия, олег кожемяко, владимир путин, уссурийский городской округ, уссурийск, общество