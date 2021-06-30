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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/primore-1739241514.html
Глава Приморья заявил, что в Уссурийске построят новую школу
Глава Приморья заявил, что в Уссурийске построят новую школу - РИА Новости, 30.06.2021
Глава Приморья заявил, что в Уссурийске построят новую школу
Власти Приморья рассчитывают за 2 года построить новую школу в Воздвиженке Приморского края взамен старой с обрушенной стеной, о которой рассказали на прямой... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:13
2021-06-30T15:13
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
олег кожемяко
владимир путин
уссурийский городской округ
уссурийск
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Власти Приморья рассчитывают за 2 года построить новую школу в Воздвиженке Приморского края взамен старой с обрушенной стеной, о которой рассказали на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, помочь в выделении средств пообещал министр просвещения, сообщает правительство региона.В середине апреля в здании школы в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа обрушилась стена, по требованию прокуратуры учебный процесс в школе приостановлен. Никто из учеников и персонала не пострадал. В прокуратуре РИА Новости предоставляли фото обрушения. На нем видно, что обрушилась стена между коридором и учебным кабинетом. Власти городского округа сообщали, что МБОУ "Воздвиженская средняя общеобразовательная школа №1", где учатся почти 500 детей, находится в двух корпусах – один 1953 года постройки, другой 1980-х годов постройки. Обрушение произошло в старом корпусе. Глава городского округа поставил задачу к 1 сентября реконструировать школу. Младшие классы будут учиться дистанционно до конца года, а старшеклассники пока учатся в Доме офицеров.В среду в ходе прямой линии с президентом жители Воздвиженки попросили Путина помочь построить новую школу. В администрации Уссурийского городского округа РИА Новости рассказали, что изыскивают средства на реконструкцию крыла школы, нужно 150 миллионов рублей.Школу, по его словам, также обследовали, посмотрели, в каком она находится состоянии, и было принято решение по реконструкции пристройки."Прямо сейчас мы связались с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, он пообещал нам помочь в выделении необходимых денежных средств. Надеюсь, после такого обращения и контроля со стороны президента России денежные средства будут выделены. Поэтому мы будем строить уже новую школу. Надеюсь, сделаем это в течение двух лет", - отметил Кожемяко.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20210630/putin-1739240467.html
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россия, олег кожемяко, владимир путин, уссурийский городской округ, уссурийск, общество
Глава Приморья заявил, что в Уссурийске построят новую школу
15:13 30.06.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Глава Приморья заявил, что в Уссурийске построят новую школу вместо старой с обрушенной стеной

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Власти Приморья рассчитывают за 2 года построить новую школу в Воздвиженке Приморского края взамен старой с обрушенной стеной, о которой рассказали на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, помочь в выделении средств пообещал министр просвещения, сообщает правительство региона.
В середине апреля в здании школы в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа обрушилась стена, по требованию прокуратуры учебный процесс в школе приостановлен. Никто из учеников и персонала не пострадал. В прокуратуре РИА Новости предоставляли фото обрушения. На нем видно, что обрушилась стена между коридором и учебным кабинетом. Власти городского округа сообщали, что МБОУ "Воздвиженская средняя общеобразовательная школа №1", где учатся почти 500 детей, находится в двух корпусах – один 1953 года постройки, другой 1980-х годов постройки. Обрушение произошло в старом корпусе. Глава городского округа поставил задачу к 1 сентября реконструировать школу. Младшие классы будут учиться дистанционно до конца года, а старшеклассники пока учатся в Доме офицеров.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 15:10Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Минвостокразвития займется вопросом школы, о которой сообщили Путину
В среду в ходе прямой линии с президентом жители Воздвиженки попросили Путина помочь построить новую школу. В администрации Уссурийского городского округа РИА Новости рассказали, что изыскивают средства на реконструкцию крыла школы, нужно 150 миллионов рублей.
"Ситуация со школой, которую озвучила жительница Владимиру Владимировичу Путину во время прямого разговора, нам известна. Буквально вчера в рамках посещения Уссурийска побывали в том числе в Воздвиженке. Там, действительно, множество проблем, помимо школы это отсутствие канализации, водоснабжения, протекают многие крыши, благоустройство дворов не проводилось больше 25 лет ", - сказал глава Приморья Олег Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.
Школу, по его словам, также обследовали, посмотрели, в каком она находится состоянии, и было принято решение по реконструкции пристройки.
"Прямо сейчас мы связались с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, он пообещал нам помочь в выделении необходимых денежных средств. Надеюсь, после такого обращения и контроля со стороны президента России денежные средства будут выделены. Поэтому мы будем строить уже новую школу. Надеюсь, сделаем это в течение двух лет", - отметил Кожемяко.
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021РоссияОлег КожемякоВладимир ПутинУссурийский городской округУссурийскОбщество
 
 
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