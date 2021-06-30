https://ria.ru/20210630/prigovor-1739301075.html

В Туле вынесли приговор мужчине, стрелявшему по подросткам

В Туле вынесли приговор мужчине, стрелявшему по подросткам - РИА Новости, 30.06.2021

В Туле вынесли приговор мужчине, стрелявшему по подросткам

Житель Тулы, стрелявший по подросткам из страйкбольного автомата, осуждён на полтора года лишения свободы, сообщает СК РФ. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T19:17

2021-06-30T19:17

2021-06-30T19:18

россия

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тула

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Житель Тулы, стрелявший по подросткам из страйкбольного автомата, осуждён на полтора года лишения свободы, сообщает СК РФ.Ранее сообщалось, что в конце апреля житель Тулы открыл стрельбу по группе подростков 13-14 лет металлическими шариками из страйкбольного автомата, двое подростков получили легкие травмы. Было возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а также о применении насилия в отношении представителя власти.УМВД по Тульской области уточняло, что стрелявший и его приятель в момент инцидента были пьяны – это ранее судимые мужчины 1994 и 1993 годов рождения. При задержании приятель стрелявшего оказал сопротивление и ударил кулаком в лицо сотрудника полиции. Против него тоже возбудили дело по статье УК РФ "применение насилия к представителю власти", сейчас оно на рассмотрении в суде.Как отмечает СК РФ, мужчина взял электропневматический автомат, применяемый для игры в страйкбол, в квартире родственника. В ходе следствия он свою вину признал и пояснил, что стрелять начал ради шутки."Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Уголовное дело, возбужденное в отношении товарища подсудимого, уже рассмотрено судом. За применение насилия по отношению к представителю власти он получил два года колонии.

https://ria.ru/20210530/strelba-1734846187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), тула, тульская область, происшествия