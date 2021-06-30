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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/prezident-1739311847.html
Эксперты оценили вопросы и ответы на прямой линии с президентом
Эксперты оценили вопросы и ответы на прямой линии с президентом - РИА Новости, 30.06.2021
Эксперты оценили вопросы и ответы на прямой линии с президентом
Большинство тем в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным были ожидаемы, но были и нестандартные вопросы, а также неожиданные заявления... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T20:04
2021-06-30T21:42
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин
общество
политика
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Большинство тем в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным были ожидаемы, но были и нестандартные вопросы, а также неожиданные заявления российского лидера, считают опрошенные РИА Новости политологи.Прямая линия с Путиным продлилась 3 часа 42 минуты, за это время глава государства успел ответить на 68 вопросов, которые поступали через кол-центр, специальное приложение, СМС. Всего пришло почти 2,2 миллиона обращений.Ожидаемые проблемы и сенсационные заявленияОбщение президента с гражданами строилось вокруг тем, которые традиционно наиболее волнуют граждан."Можно с высокой степенью прогнозировать, что любая прямая линия будет сконцентрирована вокруг примерно пяти основных проблемных направлений, но конкретика будет зависеть от текущей повестки, действий государства и того, что внутри этих тем волнует людей больше всего", — заявил председатель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.Среди таких направлений он назвал социальную политику, проблемы ЖКХ, образования, проблемы медицины и здравоохранения, внешнюю политику и международные отношения. Также традиционно звучат и так называемые личные вопросы."Основная часть вопросов всегда посвящена качеству жизни, условиям жизни, работе государства по решению социальных проблем. А какое конкретно преломление эти вопросы получают, это как раз зависит от текущей повестки. Если до этого несколько лет на прямых линиях был вопрос доступности медицины и высокотехнологичной медицинской помощи, то сегодня медицинская тема выпукло и большую часть времени присутствовала как борьба с пандемией, необходимость вакцинации, рассказ о подходах к этой вакцинации", — рассказал он.Политолог Марат Баширов обратил внимание, что глава государства легко оперировал цифрами и фактами в разных темах, что может свидетельствовать о тщательной подготовке."Думаю, президент всегда готовится к подобным мероприятиям, есть статистика относительно того, какие вопросы наиболее часто задают, президенту готовят справки. То, как быстро президент ориентируется, зависит только от него. Я думаю, что людям нравится, когда президент так легко оперирует, помнит цифры, говорит в деталях о том, что интересует человека", — сказал эксперт.Наиболее неожиданным политологи назвали прозвучавший вопрос о возможном преемнике Путина. Президент подчеркнул, что решение о главе государства всегда остается за гражданами России."Впервые после долгой паузы прозвучал вопрос о преемнике. Ранее он звучал только в экспертных форматах, а сейчас его задал один из участников прямой линии", — отметил Костин.Баширов назвал сенсационными заявления главы государства о том, что у каждой территории России будет свой куратор из федерального правительства, из вице-премьеров, по аналогии с Дальним Востоком. Также важные заявления прозвучали во внешнеполитическом блоке, подчеркнул он."Конечно, были сенсации. Это явно. Это касалось внешней политики, когда он говорил о преемнике, о новом статусе вице-премьеров и будущем полпредств, это, конечно, были сенсации. Всегда есть необходимость послать сигналы и внутрь страны, и для внешних слушателей. Эта часть была очень важна", — подчеркнул Баширов.Абсолютная открытостьФормат, когда граждане напрямую обращались к главе государства, объяснялся в первую очередь текущей эпидситуацией и необходимостью обеспечить безопасность участников, полагает Костин."Вопрос вообще не проводить прямую линию до конца ограничений мне кажется неправильным, потому что существует регулярный формат, на который есть достаточно большой запрос у граждан, сегодняшняя активность во время прямой линии это подтвердила, значит, мероприятие надо проводить и делать это так, чтобы формат мероприятия был максимально безопасным для всех, кто хочет пообщаться с президентом, задать вопрос", — отметил он.Баширов отметил, что прямая линия прошла в абсолютно открытом формате."Мне понравился формат, мне понравилось то, что была создана отдельная программа и любой человек мог ей воспользоваться. Это принципиально отличается от организации других прямых линий. Мы помним, что при первой устанавливались камеры с центральными телеканалами, люди определенными группами подходили к ним, и было ощущение, что там все равно как-то этот процесс управляется. Здесь же абсолютно открытый формат", — подчеркнул он.В ходе прямой линии многие обращавшиеся к президенту граждане столкнулись с помехами и плохой связью, сообщалось даже о попытках DDoS-атак. Однако, по мнению Баширова, это добавляло прямой линии достоверности. Костин же подчеркнул, что это обнажило существующие в России проблемы с качеством сотовой связи и интернет-соединения."Как пошутил один из моих коллег, наверное, одним из нацпроектов надо сделать качество сигнала мобильной связи и связи по интернету. Несмотря на то что у нас довольно большое в стране проникновение интернета, качество интернета и способность поддерживать качество трафика, проблемы действительно существуют. В этом смысле прямая линия отражает ситуацию, которая есть в стране", — отметил он.Несмотря на то что различные интернет-платформы, которые использовались на прямой линии, сильно увеличивают количество людей на обратной связи, в будущем при улучшении эпидситуации формат обращения граждан к президенту через корреспондентов в регионах может вернуться, полагает Костин."Если эпидограничения в какой-то момент окажутся в прошлом, те возможности, которые давала работа корреспондентов в регионах, когда через спутник обеспечивался сигнал, обеспечивалась картинка, это было тоже хорошей составной частью. Я не считаю правильным уйти полностью в онлайн, надо использовать все возможности, которые на сегодняшний момент существуют", — подчеркнул он.Баширов также обратил внимание на необходимость продолжения работы с поступившими обращениями и предложил привлечь к этому волонтеров."Требуется вторая волна работы с обращениями, то есть не просто их раздать в регионы и проконтролировать выполнение, но и усовершенствовать обратную связь, которую должен получить человек, который задал вопрос. Думаю, что нужен гражданский контроль, и с этой точки зрения волонтерское движение — удачная гражданская платформа, которую президент будет задействовать более широко", — считает он.
https://ria.ru/20210630/putin-1739227691.html
https://ria.ru/20210630/zyuganov-1739274683.html
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россия, прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, общество, политика
Эксперты оценили вопросы и ответы на прямой линии с президентом
20:04 30.06.2021 (обновлено: 21:42 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Эксперты заявили, что вопросы президенту были прогнозируемы, а ряд ответов Путина — неожиданным

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Большинство тем в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным были ожидаемы, но были и нестандартные вопросы, а также неожиданные заявления российского лидера, считают опрошенные РИА Новости политологи.
Прямая линия с Путиным продлилась 3 часа 42 минуты, за это время глава государства успел ответить на 68 вопросов, которые поступали через кол-центр, специальное приложение, СМС. Всего пришло почти 2,2 миллиона обращений.

Ожидаемые проблемы и сенсационные заявления

Общение президента с гражданами строилось вокруг тем, которые традиционно наиболее волнуют граждан.
"Можно с высокой степенью прогнозировать, что любая прямая линия будет сконцентрирована вокруг примерно пяти основных проблемных направлений, но конкретика будет зависеть от текущей повестки, действий государства и того, что внутри этих тем волнует людей больше всего", — заявил председатель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 14:30Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Путин ответил на вопрос о преемнике
Среди таких направлений он назвал социальную политику, проблемы ЖКХ, образования, проблемы медицины и здравоохранения, внешнюю политику и международные отношения. Также традиционно звучат и так называемые личные вопросы.
"Основная часть вопросов всегда посвящена качеству жизни, условиям жизни, работе государства по решению социальных проблем. А какое конкретно преломление эти вопросы получают, это как раз зависит от текущей повестки. Если до этого несколько лет на прямых линиях был вопрос доступности медицины и высокотехнологичной медицинской помощи, то сегодня медицинская тема выпукло и большую часть времени присутствовала как борьба с пандемией, необходимость вакцинации, рассказ о подходах к этой вакцинации", — рассказал он.
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Зюганов призвал чиновников принять меры после прямой линии с Путиным
Политолог Марат Баширов обратил внимание, что глава государства легко оперировал цифрами и фактами в разных темах, что может свидетельствовать о тщательной подготовке.
"Думаю, президент всегда готовится к подобным мероприятиям, есть статистика относительно того, какие вопросы наиболее часто задают, президенту готовят справки. То, как быстро президент ориентируется, зависит только от него. Я думаю, что людям нравится, когда президент так легко оперирует, помнит цифры, говорит в деталях о том, что интересует человека", — сказал эксперт.
Наиболее неожиданным политологи назвали прозвучавший вопрос о возможном преемнике Путина. Президент подчеркнул, что решение о главе государства всегда остается за гражданами России.
"Впервые после долгой паузы прозвучал вопрос о преемнике. Ранее он звучал только в экспертных форматах, а сейчас его задал один из участников прямой линии", — отметил Костин.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 17:19Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
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Баширов назвал сенсационными заявления главы государства о том, что у каждой территории России будет свой куратор из федерального правительства, из вице-премьеров, по аналогии с Дальним Востоком. Также важные заявления прозвучали во внешнеполитическом блоке, подчеркнул он.
"Конечно, были сенсации. Это явно. Это касалось внешней политики, когда он говорил о преемнике, о новом статусе вице-премьеров и будущем полпредств, это, конечно, были сенсации. Всегда есть необходимость послать сигналы и внутрь страны, и для внешних слушателей. Эта часть была очень важна", — подчеркнул Баширов.

Абсолютная открытость

Формат, когда граждане напрямую обращались к главе государства, объяснялся в первую очередь текущей эпидситуацией и необходимостью обеспечить безопасность участников, полагает Костин.
"Вопрос вообще не проводить прямую линию до конца ограничений мне кажется неправильным, потому что существует регулярный формат, на который есть достаточно большой запрос у граждан, сегодняшняя активность во время прямой линии это подтвердила, значит, мероприятие надо проводить и делать это так, чтобы формат мероприятия был максимально безопасным для всех, кто хочет пообщаться с президентом, задать вопрос", — отметил он.
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Баширов отметил, что прямая линия прошла в абсолютно открытом формате.
"Мне понравился формат, мне понравилось то, что была создана отдельная программа и любой человек мог ей воспользоваться. Это принципиально отличается от организации других прямых линий. Мы помним, что при первой устанавливались камеры с центральными телеканалами, люди определенными группами подходили к ним, и было ощущение, что там все равно как-то этот процесс управляется. Здесь же абсолютно открытый формат", — подчеркнул он.
В ходе прямой линии многие обращавшиеся к президенту граждане столкнулись с помехами и плохой связью, сообщалось даже о попытках DDoS-атак. Однако, по мнению Баширова, это добавляло прямой линии достоверности. Костин же подчеркнул, что это обнажило существующие в России проблемы с качеством сотовой связи и интернет-соединения.
"Как пошутил один из моих коллег, наверное, одним из нацпроектов надо сделать качество сигнала мобильной связи и связи по интернету. Несмотря на то что у нас довольно большое в стране проникновение интернета, качество интернета и способность поддерживать качество трафика, проблемы действительно существуют. В этом смысле прямая линия отражает ситуацию, которая есть в стране", — отметил он.
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Вчера, 16:15Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Путин посоветовал чиновникам перечитать "Колобка"
Несмотря на то что различные интернет-платформы, которые использовались на прямой линии, сильно увеличивают количество людей на обратной связи, в будущем при улучшении эпидситуации формат обращения граждан к президенту через корреспондентов в регионах может вернуться, полагает Костин.
"Если эпидограничения в какой-то момент окажутся в прошлом, те возможности, которые давала работа корреспондентов в регионах, когда через спутник обеспечивался сигнал, обеспечивалась картинка, это было тоже хорошей составной частью. Я не считаю правильным уйти полностью в онлайн, надо использовать все возможности, которые на сегодняшний момент существуют", — подчеркнул он.
Баширов также обратил внимание на необходимость продолжения работы с поступившими обращениями и предложил привлечь к этому волонтеров.
"Требуется вторая волна работы с обращениями, то есть не просто их раздать в регионы и проконтролировать выполнение, но и усовершенствовать обратную связь, которую должен получить человек, который задал вопрос. Думаю, что нужен гражданский контроль, и с этой точки зрения волонтерское движение — удачная гражданская платформа, которую президент будет задействовать более широко", — считает он.
"Чтобы ни один вопрос не остался незамеченным". Прямая линия с Путиным
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Открывая 18-ю по счету прямую линию, президент пообещал постараться сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
1 из 14

Открывая 18-ю по счету прямую линию, президент пообещал постараться сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Первой и главной темой беседы стал коронавирус. Больше всего вопросов у россиян по вакцинации и ограничениям для непривитых.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
2 из 14

Первой и главной темой беседы стал коронавирус. Больше всего вопросов у россиян по вакцинации и ограничениям для непривитых.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. В то же время он отметил, что местные власти в данном случае действовали в полном соответствии с законом об иммунной защите.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
3 из 14

Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. В то же время он отметил, что местные власти в данном случае действовали в полном соответствии с законом об иммунной защите.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Ограничительные меры по коронавирусу в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна, подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций. Слева - телеведущая Наиля Аскер-заде
4 из 14

Ограничительные меры по коронавирусу в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна, подчеркнул президент.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Путин обратил внимание на то, что предотвратить распространение инфекции можно только благодаря вакцинации, и рассказал, какую прививку сделал сам.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
5 из 14

Путин обратил внимание на то, что предотвратить распространение инфекции можно только благодаря вакцинации, и рассказал, какую прививку сделал сам.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

"Принял для себя решение привиться <...> "Спутником V", тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки Верховный главнокомандующий", — сказал президент.

Трансляция прямой линии с президентом РФ В. Путиным
6 из 14

"Принял для себя решение привиться <...> "Спутником V", тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки Верховный главнокомандующий", — сказал президент.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Глава государства призвал россиян в вопросе прививок прислушиваться к специалистам и не верить слухам. Коронавирус опасен для жизни, прививка — нет.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
7 из 14

Глава государства призвал россиян в вопросе прививок прислушиваться к специалистам и не верить слухам. Коронавирус опасен для жизни, прививка — нет.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Не меньше эпидемиологической ситуации россиян волнуют экономика и рост цен. Почему морковь и картошка в магазинах дороже бананов, спрашивают люди.

Женщина с ребенком смотрят трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
8 из 14

Не меньше эпидемиологической ситуации россиян волнуют экономика и рост цен. Почему морковь и картошка в магазинах дороже бананов, спрашивают люди.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Проблема есть, соглашается президент. Дело в том, что мировые индексы на продукты питания сейчас самые высокие за последние десять лет. Меры принимаются, но не по всем товарам они дают эффект.

Женщина смотрит трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
9 из 14

Проблема есть, соглашается президент. Дело в том, что мировые индексы на продукты питания сейчас самые высокие за последние десять лет. Меры принимаются, но не по всем товарам они дают эффект.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

Очень волнует россиян и дороговизна жилья. Они задаются вопросом, не повысила ли цены льготная ипотека. Путин убежден, что льготное кредитование сыграло положительную роль: программой воспользовалось множество семей.

Работа колл-центра во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
10 из 14

Очень волнует россиян и дороговизна жилья. Они задаются вопросом, не повысила ли цены льготная ипотека. Путин убежден, что льготное кредитование сыграло положительную роль: программой воспользовалось множество семей.

© РИА Новости / Сергей Ильин
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Коснулся президент и темы поддержки семей. Он заявил о необходимости разовых выплат на подготовку к школе даже шестилетних детей, которые в этом году в нее не пойдут.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
11 из 14

Коснулся президент и темы поддержки семей. Он заявил о необходимости разовых выплат на подготовку к школе даже шестилетних детей, которые в этом году в нее не пойдут.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Дороги и развитие туристической инфраструктуры, отношения с соседями и западными странами — эти темы тоже были затронуты в ходе прямой линии.

Девушка смотрит трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
12 из 14

Дороги и развитие туристической инфраструктуры, отношения с соседями и западными странами — эти темы тоже были затронуты в ходе прямой линии.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Прозвучал и вопрос о преемнике. Путин выразил надежду на то, что придет время и он сможет назвать человека, который, по его мнению, достоин возглавить Россию.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
13 из 14

Прозвучал и вопрос о преемнике. Путин выразил надежду на то, что придет время и он сможет назвать человека, который, по его мнению, достоин возглавить Россию.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Прямая линия продолжалась три часа 42 минуты. Путин ответил на 68 вопросов россиян.

Люди смотрят трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в фанпарке Бобровый лог в Красноярске
14 из 14

Прямая линия продолжалась три часа 42 минуты. Путин ответил на 68 вопросов россиян.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
1 из 14

Открывая 18-ю по счету прямую линию, президент пообещал постараться сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
2 из 14

Первой и главной темой беседы стал коронавирус. Больше всего вопросов у россиян по вакцинации и ограничениям для непривитых.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 14

Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. В то же время он отметил, что местные власти в данном случае действовали в полном соответствии с законом об иммунной защите.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
4 из 14

Ограничительные меры по коронавирусу в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна, подчеркнул президент.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
5 из 14

Путин обратил внимание на то, что предотвратить распространение инфекции можно только благодаря вакцинации, и рассказал, какую прививку сделал сам.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
6 из 14

"Принял для себя решение привиться <...> "Спутником V", тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки Верховный главнокомандующий", — сказал президент.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
7 из 14

Глава государства призвал россиян в вопросе прививок прислушиваться к специалистам и не верить слухам. Коронавирус опасен для жизни, прививка — нет.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
8 из 14

Не меньше эпидемиологической ситуации россиян волнуют экономика и рост цен. Почему морковь и картошка в магазинах дороже бананов, спрашивают люди.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 14

Проблема есть, соглашается президент. Дело в том, что мировые индексы на продукты питания сейчас самые высокие за последние десять лет. Меры принимаются, но не по всем товарам они дают эффект.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 14

Очень волнует россиян и дороговизна жилья. Они задаются вопросом, не повысила ли цены льготная ипотека. Путин убежден, что льготное кредитование сыграло положительную роль: программой воспользовалось множество семей.

© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
11 из 14

Коснулся президент и темы поддержки семей. Он заявил о необходимости разовых выплат на подготовку к школе даже шестилетних детей, которые в этом году в нее не пойдут.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
12 из 14

Дороги и развитие туристической инфраструктуры, отношения с соседями и западными странами — эти темы тоже были затронуты в ходе прямой линии.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
13 из 14

Прозвучал и вопрос о преемнике. Путин выразил надежду на то, что придет время и он сможет назвать человека, который, по его мнению, достоин возглавить Россию.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
14 из 14

Прямая линия продолжалась три часа 42 минуты. Путин ответил на 68 вопросов россиян.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021РоссияПрямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинОбществоПолитика
 
 
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08:33В США в результате взрыва нелегальных фейерверков пострадали 16 человек
08:29Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве
08:15Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, заявил синоптик
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:04Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
07:00У семьи из Южно-Сахалинска, где дети выпали из окна, не нашли недочетов
06:45Судья отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна
06:41Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей
06:28Си Цзиньпин заявил о цели превратить НОАК в армию мирового класса
06:25Самолет вернулся в аэропорт Благовещенска по технической причине
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