https://ria.ru/20210630/prezident-1739311847.html

Эксперты оценили вопросы и ответы на прямой линии с президентом

Эксперты оценили вопросы и ответы на прямой линии с президентом - РИА Новости, 30.06.2021

Эксперты оценили вопросы и ответы на прямой линии с президентом

Большинство тем в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным были ожидаемы, но были и нестандартные вопросы, а также неожиданные заявления... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T20:04

2021-06-30T20:04

2021-06-30T21:42

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

прямая линия с владимиром путиным

владимир путин

общество

политика

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Большинство тем в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным были ожидаемы, но были и нестандартные вопросы, а также неожиданные заявления российского лидера, считают опрошенные РИА Новости политологи.Прямая линия с Путиным продлилась 3 часа 42 минуты, за это время глава государства успел ответить на 68 вопросов, которые поступали через кол-центр, специальное приложение, СМС. Всего пришло почти 2,2 миллиона обращений.Ожидаемые проблемы и сенсационные заявленияОбщение президента с гражданами строилось вокруг тем, которые традиционно наиболее волнуют граждан."Можно с высокой степенью прогнозировать, что любая прямая линия будет сконцентрирована вокруг примерно пяти основных проблемных направлений, но конкретика будет зависеть от текущей повестки, действий государства и того, что внутри этих тем волнует людей больше всего", — заявил председатель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.Среди таких направлений он назвал социальную политику, проблемы ЖКХ, образования, проблемы медицины и здравоохранения, внешнюю политику и международные отношения. Также традиционно звучат и так называемые личные вопросы."Основная часть вопросов всегда посвящена качеству жизни, условиям жизни, работе государства по решению социальных проблем. А какое конкретно преломление эти вопросы получают, это как раз зависит от текущей повестки. Если до этого несколько лет на прямых линиях был вопрос доступности медицины и высокотехнологичной медицинской помощи, то сегодня медицинская тема выпукло и большую часть времени присутствовала как борьба с пандемией, необходимость вакцинации, рассказ о подходах к этой вакцинации", — рассказал он.Политолог Марат Баширов обратил внимание, что глава государства легко оперировал цифрами и фактами в разных темах, что может свидетельствовать о тщательной подготовке."Думаю, президент всегда готовится к подобным мероприятиям, есть статистика относительно того, какие вопросы наиболее часто задают, президенту готовят справки. То, как быстро президент ориентируется, зависит только от него. Я думаю, что людям нравится, когда президент так легко оперирует, помнит цифры, говорит в деталях о том, что интересует человека", — сказал эксперт.Наиболее неожиданным политологи назвали прозвучавший вопрос о возможном преемнике Путина. Президент подчеркнул, что решение о главе государства всегда остается за гражданами России."Впервые после долгой паузы прозвучал вопрос о преемнике. Ранее он звучал только в экспертных форматах, а сейчас его задал один из участников прямой линии", — отметил Костин.Баширов назвал сенсационными заявления главы государства о том, что у каждой территории России будет свой куратор из федерального правительства, из вице-премьеров, по аналогии с Дальним Востоком. Также важные заявления прозвучали во внешнеполитическом блоке, подчеркнул он."Конечно, были сенсации. Это явно. Это касалось внешней политики, когда он говорил о преемнике, о новом статусе вице-премьеров и будущем полпредств, это, конечно, были сенсации. Всегда есть необходимость послать сигналы и внутрь страны, и для внешних слушателей. Эта часть была очень важна", — подчеркнул Баширов.Абсолютная открытостьФормат, когда граждане напрямую обращались к главе государства, объяснялся в первую очередь текущей эпидситуацией и необходимостью обеспечить безопасность участников, полагает Костин."Вопрос вообще не проводить прямую линию до конца ограничений мне кажется неправильным, потому что существует регулярный формат, на который есть достаточно большой запрос у граждан, сегодняшняя активность во время прямой линии это подтвердила, значит, мероприятие надо проводить и делать это так, чтобы формат мероприятия был максимально безопасным для всех, кто хочет пообщаться с президентом, задать вопрос", — отметил он.Баширов отметил, что прямая линия прошла в абсолютно открытом формате."Мне понравился формат, мне понравилось то, что была создана отдельная программа и любой человек мог ей воспользоваться. Это принципиально отличается от организации других прямых линий. Мы помним, что при первой устанавливались камеры с центральными телеканалами, люди определенными группами подходили к ним, и было ощущение, что там все равно как-то этот процесс управляется. Здесь же абсолютно открытый формат", — подчеркнул он.В ходе прямой линии многие обращавшиеся к президенту граждане столкнулись с помехами и плохой связью, сообщалось даже о попытках DDoS-атак. Однако, по мнению Баширова, это добавляло прямой линии достоверности. Костин же подчеркнул, что это обнажило существующие в России проблемы с качеством сотовой связи и интернет-соединения."Как пошутил один из моих коллег, наверное, одним из нацпроектов надо сделать качество сигнала мобильной связи и связи по интернету. Несмотря на то что у нас довольно большое в стране проникновение интернета, качество интернета и способность поддерживать качество трафика, проблемы действительно существуют. В этом смысле прямая линия отражает ситуацию, которая есть в стране", — отметил он.Несмотря на то что различные интернет-платформы, которые использовались на прямой линии, сильно увеличивают количество людей на обратной связи, в будущем при улучшении эпидситуации формат обращения граждан к президенту через корреспондентов в регионах может вернуться, полагает Костин."Если эпидограничения в какой-то момент окажутся в прошлом, те возможности, которые давала работа корреспондентов в регионах, когда через спутник обеспечивался сигнал, обеспечивалась картинка, это было тоже хорошей составной частью. Я не считаю правильным уйти полностью в онлайн, надо использовать все возможности, которые на сегодняшний момент существуют", — подчеркнул он.Баширов также обратил внимание на необходимость продолжения работы с поступившими обращениями и предложил привлечь к этому волонтеров."Требуется вторая волна работы с обращениями, то есть не просто их раздать в регионы и проконтролировать выполнение, но и усовершенствовать обратную связь, которую должен получить человек, который задал вопрос. Думаю, что нужен гражданский контроль, и с этой точки зрения волонтерское движение — удачная гражданская платформа, которую президент будет задействовать более широко", — считает он.

https://ria.ru/20210630/putin-1739227691.html

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https://ria.ru/20210630/vstrecha-1739275439.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210630/moshenniki-1739293260.html

https://ria.ru/20210630/kolobok-1739258927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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