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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210630/predsedatel-1739218674.html
Единоросса Алексея Еремеева избрали председателем парламента Якутии
Единоросса Алексея Еремеева избрали председателем парламента Якутии - РИА Новости, 30.06.2021
Единоросса Алексея Еремеева избрали председателем парламента Якутии
Депутаты госсобрания (Ил Тумэна) Якутии избрали члена фракции "Единая Россия" Алексея Еремеева председателем парламента, сообщает пресс-служба государственного... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:01
2021-06-30T14:01
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
единая россия
политика
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ЯКУТСК, 30 июн - РИА Новости. Депутаты госсобрания (Ил Тумэна) Якутии избрали члена фракции "Единая Россия" Алексея Еремеева председателем парламента, сообщает пресс-служба государственного собрания региона.Прежний спикер парламента Якутии Петр Гоголев 17 июня досрочно ушел в отставку, так как его назначили председателем Конституционного совета республики. В среду народные депутаты рассмотрели вопрос о новом председателе парламента."В ходе двадцать девятого (очередного) пленарного заседания государственного собрания (Ил Тумэн) шестого созыва 30 июня 2021 года народные депутаты республики Саха (Якутия) избрали Алексея Ильича Еремеева на должность председателя государственного собрания (Ил Тумэн) республики Саха (Якутия)", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что депутата Еремеева на пост спикера выдвинула фракция партии "Единая Россия". Кандидатуру поддержали фракции других партий. "Нового председателя Ил Тумэна поздравил глава РС(Я) Айсен Николаев", - говорится в сообщении.Еремеев – депутат шестого созыва Ил Тумэна по Намскому одномандатному избирательному округу, член президиума регионального политсовета партии "Единая Россия". С 2013 по 2018 год возглавлял комитет госсобрания V созыва по государственному строительству и законодательству. В шестом созыве парламента является также председателем этого постоянного комитета.
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республика саха (якутия), единая россия, политика

Единоросса Алексея Еремеева избрали председателем парламента Якутии

14:01 30.06.2021
 
© Фото : Государственное Собрание Республики Саха Алексей Еремеев избран Председателем Государственного Собрания (Ил Тумэн) шестого созыва
Алексей Еремеев избран Председателем Государственного Собрания (Ил Тумэн) шестого созыва - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Фото : Государственное Собрание Республики Саха
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ЯКУТСК, 30 июн - РИА Новости. Депутаты госсобрания (Ил Тумэна) Якутии избрали члена фракции "Единая Россия" Алексея Еремеева председателем парламента, сообщает пресс-служба государственного собрания региона.
Прежний спикер парламента Якутии Петр Гоголев 17 июня досрочно ушел в отставку, так как его назначили председателем Конституционного совета республики. В среду народные депутаты рассмотрели вопрос о новом председателе парламента.
"В ходе двадцать девятого (очередного) пленарного заседания государственного собрания (Ил Тумэн) шестого созыва 30 июня 2021 года народные депутаты республики Саха (Якутия) избрали Алексея Ильича Еремеева на должность председателя государственного собрания (Ил Тумэн) республики Саха (Якутия)", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что депутата Еремеева на пост спикера выдвинула фракция партии "Единая Россия". Кандидатуру поддержали фракции других партий. "Нового председателя Ил Тумэна поздравил глава РС(Я) Айсен Николаев", - говорится в сообщении.
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Еремеев – депутат шестого созыва Ил Тумэна по Намскому одномандатному избирательному округу, член президиума регионального политсовета партии "Единая Россия". С 2013 по 2018 год возглавлял комитет госсобрания V созыва по государственному строительству и законодательству. В шестом созыве парламента является также председателем этого постоянного комитета.
 
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