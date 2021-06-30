https://ria.ru/20210630/pol-1739306376.html
Американцам разрешат выбирать пол при получении паспорта
Американцам разрешат выбирать пол при получении паспорта - РИА Новости, 30.06.2021
Американцам разрешат выбирать пол при получении паспорта
Госдепартамент США разрешит американцам самостоятельно выбирать пол при оформлении заявок на паспорт и консульские свидетельства о рождении и больше не будет... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T19:41
2021-06-30T19:41
2021-06-30T19:41
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Госдепартамент США разрешит американцам самостоятельно выбирать пол при оформлении заявок на паспорт и консульские свидетельства о рождении и больше не будет требовать медицинских справок в случае разночтений с ранее выданными документами, объявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен.Инициатива продиктована заботой о правах сексуальных меньшинств."Мы скорректируем наши процедуры с тем, чтобы дать возможность заявителям самостоятельно выбирать половую принадлежность, "м" или "ж", и более не будем требовать медицинских справок, если пол, выбранный самостоятельно, отличается от половой принадлежности, указанной в иных документах о гражданстве или идентификации личности", - заявил Блинкен.Он признал, что возможность указывать в документах половую принадлежность, отличающуюся от мужской или женской, представляет собой технически сложную задачу и потребует длительной адаптации существующих систем.
https://ria.ru/20210622/lgbt-1738000025.html
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энтони блинкен, государственный департамент сша, сша, в мире
Американцам разрешат выбирать пол при получении паспорта
Госдепартамент позволит американцам выбирать пол при обращении за паспортом
ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости.
Госдепартамент США
разрешит американцам самостоятельно выбирать пол при оформлении заявок на паспорт и консульские свидетельства о рождении и больше не будет требовать медицинских справок в случае разночтений с ранее выданными документами, объявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен
.
Инициатива продиктована заботой о правах сексуальных меньшинств.
"Мы скорректируем наши процедуры с тем, чтобы дать возможность заявителям самостоятельно выбирать половую принадлежность, "м" или "ж", и более не будем требовать медицинских справок, если пол, выбранный самостоятельно, отличается от половой принадлежности, указанной в иных документах о гражданстве или идентификации личности", - заявил Блинкен.
Он признал, что возможность указывать в документах половую принадлежность, отличающуюся от мужской или женской, представляет собой технически сложную задачу и потребует длительной адаптации существующих систем.