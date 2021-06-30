https://ria.ru/20210630/pol-1739306376.html

Американцам разрешат выбирать пол при получении паспорта

Американцам разрешат выбирать пол при получении паспорта - РИА Новости, 30.06.2021

Американцам разрешат выбирать пол при получении паспорта

Госдепартамент США разрешит американцам самостоятельно выбирать пол при оформлении заявок на паспорт и консульские свидетельства о рождении и больше не будет... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T19:41

2021-06-30T19:41

2021-06-30T19:41

энтони блинкен

государственный департамент сша

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Госдепартамент США разрешит американцам самостоятельно выбирать пол при оформлении заявок на паспорт и консульские свидетельства о рождении и больше не будет требовать медицинских справок в случае разночтений с ранее выданными документами, объявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен.Инициатива продиктована заботой о правах сексуальных меньшинств."Мы скорректируем наши процедуры с тем, чтобы дать возможность заявителям самостоятельно выбирать половую принадлежность, "м" или "ж", и более не будем требовать медицинских справок, если пол, выбранный самостоятельно, отличается от половой принадлежности, указанной в иных документах о гражданстве или идентификации личности", - заявил Блинкен.Он признал, что возможность указывать в документах половую принадлежность, отличающуюся от мужской или женской, представляет собой технически сложную задачу и потребует длительной адаптации существующих систем.

https://ria.ru/20210622/lgbt-1738000025.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/transgender-1739137872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони блинкен, государственный департамент сша, сша, в мире