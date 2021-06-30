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Бирюков: в Москве практически не осталось мест регулярных подтоплений
Бирюков: в Москве практически не осталось мест регулярных подтоплений - РИА Новости, 05.07.2021
Бирюков: в Москве практически не осталось мест регулярных подтоплений
Власти Москвы за пять лет ликвидировали почти все места регулярных подтоплений, которые возникали даже при средней интенсивности дожде, сообщил заммэра Москвы... РИА Новости, 05.07.2021
2021-06-30T09:47
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москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Власти Москвы за пять лет ликвидировали почти все места регулярных подтоплений, которые возникали даже при средней интенсивности дожде, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью "Российской газете".По его словам, в столице осталось всего 50 таких мест, по ним ведется работа. Кроме того, за пять лет проложено 360 километров подземных коммуникаций и ливневых стоков, а также проведены работы по изменению высот.
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петр бирюков, москва, общество

Бирюков: в Москве практически не осталось мест регулярных подтоплений

09:47 30.06.2021 (обновлено: 13:48 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Власти Москвы за пять лет ликвидировали почти все места регулярных подтоплений, которые возникали даже при средней интенсивности дожде, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью "Российской газете".
"У нас постоянно идет работа по модернизации всех инженерных сетей. Например, пять лет назад в городе было около 2500 мест подтоплений, которые возникали даже при среднем дожде, когда выпадало всего до 20 миллиметров воды. Сейчас они практически все в ликвидированы", - заявил Бирюков.
По его словам, в столице осталось всего 50 таких мест, по ним ведется работа. Кроме того, за пять лет проложено 360 километров подземных коммуникаций и ливневых стоков, а также проведены работы по изменению высот.
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков выступает на Moscow Urban Forum 2021 - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
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