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Бирюков: в Москве практически не осталось мест регулярных подтоплений
Бирюков: в Москве практически не осталось мест регулярных подтоплений - РИА Новости, 05.07.2021
Бирюков: в Москве практически не осталось мест регулярных подтоплений
Власти Москвы за пять лет ликвидировали почти все места регулярных подтоплений, которые возникали даже при средней интенсивности дожде, сообщил заммэра Москвы... РИА Новости, 05.07.2021
2021-06-30T09:47
2021-06-30T09:47
2021-07-05T13:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Власти Москвы за пять лет ликвидировали почти все места регулярных подтоплений, которые возникали даже при средней интенсивности дожде, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью "Российской газете".По его словам, в столице осталось всего 50 таких мест, по ним ведется работа. Кроме того, за пять лет проложено 360 километров подземных коммуникаций и ливневых стоков, а также проведены работы по изменению высот.
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петр бирюков, москва, общество