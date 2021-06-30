https://ria.ru/20210630/podtopleniya-1739924423.html

Бирюков: в Москве практически не осталось мест регулярных подтоплений

Бирюков: в Москве практически не осталось мест регулярных подтоплений - РИА Новости, 05.07.2021

Бирюков: в Москве практически не осталось мест регулярных подтоплений

Власти Москвы за пять лет ликвидировали почти все места регулярных подтоплений, которые возникали даже при средней интенсивности дожде, сообщил заммэра Москвы... РИА Новости, 05.07.2021

2021-06-30T09:47

2021-06-30T09:47

2021-07-05T13:48

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155307/53/1553075384_0:103:2005:1231_1920x0_80_0_0_3adf281efdb78d21c963a79d77ad0489.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Власти Москвы за пять лет ликвидировали почти все места регулярных подтоплений, которые возникали даже при средней интенсивности дожде, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью "Российской газете".По его словам, в столице осталось всего 50 таких мест, по ним ведется работа. Кроме того, за пять лет проложено 360 километров подземных коммуникаций и ливневых стоков, а также проведены работы по изменению высот.

https://ria.ru/20210702/schaste-1739596898.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва, общество