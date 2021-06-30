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Автоэксперт рассказал, когда подписка на авто выгоднее покупки
Автоэксперт рассказал, когда подписка на авто выгоднее покупки - РИА Новости, 30.06.2021
Автоэксперт рассказал, когда подписка на авто выгоднее покупки
"Автомобиль по подписке" отличается от каршеринга тем, что он эксплуатируется только одним водителем, а от лизинга - тем, что авто не становится собственностью... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T03:18
2021-06-30T03:18
fresh auto
hyundai creta
осаго
авто
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. "Автомобиль по подписке" отличается от каршеринга тем, что он эксплуатируется только одним водителем, а от лизинга - тем, что авто не становится собственностью арендатора, то есть тем активом, который в случае необходимости можно продать, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.Он сравнил затраты на покупку авто и затраты на подписку. "Например, Hyundai Creta 2021 года выпуска обойдется в среднем 1,64 млн рублей. Если прибавить вложения в ОСАГО (около 9 379 рублей), КАСКО (32 270 рублей), два технических осмотра после пробега в 15 тысяч и 30 тысяч километров (30,5 тысяч), транспортный налог, приобретение комплекта зимней резины и другие траты, то общая сумма расходов составит примерно 196 тысяч рублей. Если брать аналогичный автомобиль на год, по подписке придется заплатить около 442,8 тысяч рублей", - проанализировал Мигаль.
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fresh auto, hyundai creta, осаго, авто
Автоэксперт рассказал, когда подписка на авто выгоднее покупки
03:18 30.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автоэксперт рассказал о выгоде подписки на автомобиль по сравнению с его покупкой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. "Автомобиль по подписке" отличается от каршеринга тем, что он эксплуатируется только одним водителем, а от лизинга - тем, что авто не становится собственностью арендатора, то есть тем активом, который в случае необходимости можно продать, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.
"Преимущества услуги подписки на автомобиль заключаются в том, что подписчик не тратится на содержание авто: шиномонтаж, оформление страховки, уплата транспортного налога – все это уже включено в стоимость ежемесячной оплаты", - объясняет специалист.
Он сравнил затраты на покупку авто и затраты на подписку.
"Например, Hyundai Creta 2021 года выпуска обойдется в среднем 1,64 млн рублей. Если прибавить вложения в ОСАГО (около 9 379 рублей), КАСКО (32 270 рублей), два технических осмотра после пробега в 15 тысяч и 30 тысяч километров (30,5 тысяч), транспортный налог, приобретение комплекта зимней резины и другие траты, то общая сумма расходов составит примерно 196 тысяч рублей. Если брать аналогичный автомобиль на год, по подписке придется заплатить около 442,8 тысяч рублей", - проанализировал Мигаль.
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Fresh AutoHyundai CretaОСАГОАвто
 
 
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