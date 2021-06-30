https://ria.ru/20210630/pfizer-1739264438.html

Нидерланды разрешили прививать подростков вакциной Pfizer

Нидерланды разрешили прививать подростков вакциной Pfizer - РИА Новости, 30.06.2021

Нидерланды разрешили прививать подростков вакциной Pfizer

Подростки в возрасте от 12 до 17 лет в Нидерландах смогут привиться от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech, такое решение принял исполняющий обязанности... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T16:37

2021-06-30T16:37

2021-06-30T17:06

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вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Подростки в возрасте от 12 до 17 лет в Нидерландах смогут привиться от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech, такое решение принял исполняющий обязанности министра здравоохранения, благосостояния и спорта страны Хуго де Йонге."Молодые люди, родившиеся в 2004 году, в первую очередь смогут записаться на вакцинацию с пятницы (2 июля - ред.)", - говорится в послании Де Йонге Палате представителей, опубликованном на сайте правительства.Отмечается, что затем привиться смогут остальные подростки указанной возрастной группы."Я хотел бы предложить молодым людям, как и взрослым, возможность сделать прививку от коронавируса, потому что они также сильно ощутили на себе последствия пандемии за последние полтора года... И благодаря вакцинации молодежи мы сможем предотвратить новый всплеск распространения вируса осенью", - добавил и.о. министра здравоохранения.Де Йонге принял такое решение после того, как голландский Совет здравоохранения дал положительную рекомендацию относительно вакцинации от коронавируса подростков 12-17 лет вакциной Pfizer/BioNTech.Почти 5 миллионов жителей Нидерландов уже полностью привились от коронавируса, еще 4 миллиона получили первую дозу вакцины. Власти страны рассчитывают, что к середине июля все, кто хочет пройти вакцинацию, сделают первый укол.Вакцинация от коронавируса в Нидерландах началась 6 января. Сначала вакцину получили работники домов престарелых и домов для инвалидов, а также сотрудники больниц и скорой помощи, которые непосредственно занимаются лечением больных с COVID-19. Затем прививать начали людей старше 80 лет, проживающих дома. С 6 марта приглашение пройти вакцинацию стали получать люди от 75 до 79 лет. Массовая вакцинация населения стартовала в мае.

https://ria.ru/20210628/vaktsiny-1738946420.html

https://ria.ru/20210626/vaktsiny-1738705113.html

нидерланды

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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, pfizer, inc., нидерланды, вакцинация, в мире