https://ria.ru/20210630/pfizer-1739264438.html
Нидерланды разрешили прививать подростков вакциной Pfizer
Нидерланды разрешили прививать подростков вакциной Pfizer - РИА Новости, 30.06.2021
Нидерланды разрешили прививать подростков вакциной Pfizer
Подростки в возрасте от 12 до 17 лет в Нидерландах смогут привиться от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech, такое решение принял исполняющий обязанности... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:37
2021-06-30T16:37
2021-06-30T17:06
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
pfizer, inc.
нидерланды
вакцинация
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731298101_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_f63090a8ca35371fe68da52857ff9be4.jpg
ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Подростки в возрасте от 12 до 17 лет в Нидерландах смогут привиться от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech, такое решение принял исполняющий обязанности министра здравоохранения, благосостояния и спорта страны Хуго де Йонге."Молодые люди, родившиеся в 2004 году, в первую очередь смогут записаться на вакцинацию с пятницы (2 июля - ред.)", - говорится в послании Де Йонге Палате представителей, опубликованном на сайте правительства.Отмечается, что затем привиться смогут остальные подростки указанной возрастной группы."Я хотел бы предложить молодым людям, как и взрослым, возможность сделать прививку от коронавируса, потому что они также сильно ощутили на себе последствия пандемии за последние полтора года... И благодаря вакцинации молодежи мы сможем предотвратить новый всплеск распространения вируса осенью", - добавил и.о. министра здравоохранения.Де Йонге принял такое решение после того, как голландский Совет здравоохранения дал положительную рекомендацию относительно вакцинации от коронавируса подростков 12-17 лет вакциной Pfizer/BioNTech.Почти 5 миллионов жителей Нидерландов уже полностью привились от коронавируса, еще 4 миллиона получили первую дозу вакцины. Власти страны рассчитывают, что к середине июля все, кто хочет пройти вакцинацию, сделают первый укол.Вакцинация от коронавируса в Нидерландах началась 6 января. Сначала вакцину получили работники домов престарелых и домов для инвалидов, а также сотрудники больниц и скорой помощи, которые непосредственно занимаются лечением больных с COVID-19. Затем прививать начали людей старше 80 лет, проживающих дома. С 6 марта приглашение пройти вакцинацию стали получать люди от 75 до 79 лет. Массовая вакцинация населения стартовала в мае.
https://ria.ru/20210628/vaktsiny-1738946420.html
https://ria.ru/20210626/vaktsiny-1738705113.html
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731298101_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_b78e9eaa47e07315b89e834444a26b31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, pfizer, inc., нидерланды, вакцинация, в мире
Нидерланды разрешили прививать подростков вакциной Pfizer
16:37 30.06.2021 (обновлено: 17:06 30.06.2021)
Подростки 12-17 лет в Нидерландах смогут привиться от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech
ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости.
Подростки в возрасте от 12 до 17 лет в Нидерландах
смогут привиться от коронавируса
вакциной Pfizer/BioNTech, такое решение принял исполняющий обязанности министра здравоохранения, благосостояния и спорта страны Хуго де Йонге.
"Молодые люди, родившиеся в 2004 году, в первую очередь смогут записаться на вакцинацию с пятницы (2 июля - ред.)", - говорится в послании Де Йонге Палате представителей, опубликованном на сайте правительства.
Отмечается, что затем привиться смогут остальные подростки указанной возрастной группы.
"Я хотел бы предложить молодым людям, как и взрослым, возможность сделать прививку от коронавируса, потому что они также сильно ощутили на себе последствия пандемии за последние полтора года... И благодаря вакцинации молодежи мы сможем предотвратить новый всплеск распространения вируса осенью", - добавил и.о. министра здравоохранения.
Де Йонге принял такое решение после того, как голландский Совет здравоохранения дал положительную рекомендацию относительно вакцинации от коронавируса подростков 12-17 лет вакциной Pfizer/BioNTech.
Почти 5 миллионов жителей Нидерландов уже полностью привились от коронавируса, еще 4 миллиона получили первую дозу вакцины. Власти страны рассчитывают, что к середине июля все, кто хочет пройти вакцинацию, сделают первый укол.
Вакцинация от коронавируса в Нидерландах
началась 6 января. Сначала вакцину получили работники домов престарелых и домов для инвалидов, а также сотрудники больниц и скорой помощи, которые непосредственно занимаются лечением больных с COVID-19. Затем прививать начали людей старше 80 лет, проживающих дома. С 6 марта приглашение пройти вакцинацию стали получать люди от 75 до 79 лет. Массовая вакцинация населения стартовала в мае.